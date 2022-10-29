Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Бохум

42' Якуб Камински оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Удар от ворот произведет Вольфсбург

40' Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Баку Ридле забивает с правой ноги!

35' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

32' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Бохум

30' Виммер Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Хорошую попытку сделал Нмеча Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ГОООООЛ - Феликс Нмеча Вольфсбург забивает ударом головой

27' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

24' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

22' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Феликс Нмеча. Удар в створ, но вратарь начеку

21' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

20' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Штёгер Кевин наказан за толчок Феликс Нмеча

18' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Феликс Нмеча не смог попасть в створ ударом издали

15' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

14' Хорошую попытку сделал Хофманн Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Бохум

12' Якуб Камински из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Бохум

11' Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

10' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Вольфсбург

7' Удар от ворот произведет Бохум

5' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вольфсбург

2' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля