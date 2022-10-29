Тур: 12. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 24037 Главный судья: Хартманн Роберт
4:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:0
27' ГолНмеча Феликс
2:0
35' ГолБаку Ридле
57' Желтая карточкаХайнц Доминик
3:0
58' ГолНмеча Феликс
4:0
80' ГолВинд Жонас
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
35'
2:0
57'
58'
80'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Бохум
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1
Тотал матчей
1.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.25
|Герхардт Янник
|3
|0.25
|Арнольд Максимилиан
|2 (1)
|0.17
|Мармуш Омар
|2
|0.17
|Нмеча Феликс
|2
|0.17
|Баку Ридле
|1
|0.08
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.08
|Винд Жонас
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|3
|0.25
|Цоллер Симон
|3
|0.25
|Фёрстер Филипп
|1
|0.08
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|Хольтманн Геррит
|1
|0.08
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоллер Симон
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
3
17%
1-15
4
44%
4
22%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
7
50%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
4
24%
1
9%
76-90
Пропущено
19
32
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
5
16%
1-15
6
32%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
4
21%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|8.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|12 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Прогнозы на матч Вольфсбург 4:0 Бохум
Исход игры
Вольфсбург
91.9% (114)
Ничья
7.3% (9)
Бохум
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.5% (72)
Меньше
40.5% (49)
Обе команды забьют
Да
63.64% (77)
Нет
36.36% (44)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
48.4% (60)
1:0 Вольфсбург
19.4% (24)
2:0 Вольфсбург
16.1% (20)
3:1 Вольфсбург
5.6% (7)
1:1 Ничья
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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