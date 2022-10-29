  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 24037 Главный судья: Хартманн Роберт
Вольфсбург
4:0
Конец матча
Бохум
0'
24' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:0
27' Гол
Нмеча Феликс
2:0
35' Гол
Баку Ридле
57' Желтая карточка
Хайнц Доминик
3:0
58' Гол
Нмеча Феликс
4:0
80' Гол
Винд Жонас
90'+1
4:0. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...
3:0. Гол Феликса Нмеча (видео). ...
2:0. Гол Боте Баку (видео). Чемп...
1:0. Гол Феликса Нмеча (видео). ...

Ход матча

24'
Борнаув Себастьян
 
27'
Нмеча Феликс
(Арнольд Максимилиан)
1:0
35'
Баку Ридле
(Виммер Патрик)
2:0
46'
 
Ганвула Сильвер
Ордец Иван
57'
 
Хайнц Доминик
58'
Нмеча Феликс
(Арнольд Максимилиан)
3:0
58'
 
Цоллер Симон
Фёрстер Филипп
59'
 
Хольтманн Геррит
Осей-Туту Джорди
67'
Мармуш Омар
Виммер Патрик
 
73'
 
Стафилидис Костас
Антви-Аджей Кристофер
73'
 
Оерманн Тим
Хофманн Филипп
74'
Винд Жонас
Нмеча Лукас
 
74'
Сванберг Маттиас
Нмеча Феликс
 
80'
Винд Жонас
(Отавио Пауло)
4:0
81'
Фишер Килиан
Баку Ридле
 
81'
Брекало Йосип
Каминьски Якуб
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вольфсбург 91.9% (114)
X 7.3% (9)
Бохум 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
27
Арнольд
Максимилиан
22
Нмеча
Феликс
31
Герхардт
Янник
39
Виммер
Патрик
16
Каминьски
Якуб
10
Нмеча
Лукас
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
18
Осей-Туту
Джорди
10
Фёрстер
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
Вольфсбург
4-1-2-1-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Бохум

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

1.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.25
Герхардт Янник 3 0.25
Арнольд Максимилиан 2 (1) 0.17
Мармуш Омар 2 0.17
Нмеча Феликс 2 0.17
Баку Ридле 1 0.08
Гилавоги Жошуа 1 0.08
Винд Жонас 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Виммер Патрик 0 0
Брекало Йосип 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 3 0.25
Цоллер Симон 3 0.25
Фёрстер Филипп 1 0.08
Штёгер Кевин 1 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.08
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Виммер Патрик 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
3
17%
1-15
4
44%
4
22%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
7
50%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Пропущено

19
32
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
5
16%
1-15
6
32%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
4
21%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
2. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
7. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
10. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 12 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Вольфсбург 91.9% (114)
    X 7.3% (9)
    Бохум 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вольфсбург 4:0 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вольфсбург 4:0 Бохум

    Исход игры
    Вольфсбург
    91.9% (114)
    Ничья
    7.3% (9)
    Бохум
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.5% (72)
    Меньше
    40.5% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (77)
    Нет
    36.36% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    48.4% (60)
    1:0 Вольфсбург
    19.4% (24)
    2:0 Вольфсбург
    16.1% (20)
    3:1 Вольфсбург
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     