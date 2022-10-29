Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хенрихс Бенджамин получил желтую карточку от судьи

85' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает с правой ноги!

82' Вернер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Паласиос Эксекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Диалло Абду получил желтую карточку от судьи

75' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

74' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Нкунку Кристофер выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.

73' Сегодняшная посещаемость составляет 45598 болельщиков

71' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Адли Амин наказан за толчок Йошко Гвардиол

68' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хорошую попытку сделал Синкгравен Дэйли . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Собослаи Доминик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Собослаи Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Рефери не любит споров - именно за это Андрих Роберт сейчас получил желтую

56' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Диалло Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фосу-Менса Тимоти уходит с поля. Жереми Фримпонг выходит вместо него

53' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

50' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Фосу-Менса Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Раум Давид пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

47' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Симакан Мохамед уходит с поля. Йошко Гвардиол выходит вместо него