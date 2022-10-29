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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 45598 Главный судья: Яблонски Свен
РБ Лейпциг
2:0
Конец матча
Байер Л
0'
26' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
31' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
1:0
32' Гол
Нкунку Кристофер
35' Желтая карточка
Кампль Кевин
57' Желтая карточка
Андрих Роберт
76' Желтая карточка
Диалло Абду
2:0
83' Гол
Вернер Тимо
86' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:0. Гол Тимо Вернера (видео). Ч...
1:0. Гол Кристофера Нкунку (виде...

Ход матча

26'
 
Тапсоба Эдмон
31'
 
Инкапье Пьеро
32'
Нкунку Кристофер
(Собослаи Доминик)
1:0
35'
Кампль Кевин
 
46'
Гвардиол Йошко
Симакан Мохамед
 
46'
Айдара Амаду
Кампль Кевин
 
54'
 
Фримпонг Жереми
Фосу-Менса Тимоти
57'
 
Андрих Роберт
65'
 
Баккер Митчел
Синкгравен Дэйли
65'
 
Шик Патрик
Гложек Адам
65'
 
Паласиос Эксекиэль
Амири Надим
70'
Хальстенберг Марсель
Раум Давид
 
71'
Ольмо Дани
Собослаи Доминик
 
76'
Диалло Абду
 
77'
 
Хадсон-Одои Каллум
Адли Амин
83'
Вернер Тимо
(Айдара Амаду)
2:0
84'
Андре Силва
Нкунку Кристофер
 
86'
Хенрихс Бенджамин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
РБ Лейпциг 86.7% (111)
X 7.8% (10)
Байер Л 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
24
Фосу-Менса
Тимоти
8
Андрих
Роберт
11
Амири
Надим
22
Синкгравен
Дэйли
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
РБ Лейпциг
4-4-2
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Байер Л

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

1.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 9 (2) 0.75
Вернер Тимо 4 0.33
Орбан Вилли 3 0.25
Собослаи Доминик 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Айдара Амаду 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Диалло Абду 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Ольмо Дани 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 5 0.42
Демирбай Керем 3 0.25
Диаби Мусса 2 0.17
Шик Патрик 2 0.17
Арангис Чарлес 1 0.08
Паулиньо Жозе 1 0.08
Паласиос Эксекиэль 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Андрих Роберт 0 0
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Гложек Адам 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Диалло Абду 1 0
Айдара Амаду 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 5 2
Андрих Роберт 4 0
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 2 1
Тапсоба Эдмон 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
67%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
4
67%
2
18%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
35%
3
18%
76-90

Пропущено

17
24
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
7
41%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Байер Л
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
2. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
7. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
10. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 12 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 46%, Байер Л: 54%.
  • 94'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Орбан Вилли ослабляет давление, выбив мяч.
  • Травма, повреждение
    93'
    Айдара Амаду возвращается на поле.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    92'
    Айдара Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    РБ Лейпциг 86.7% (111)
    X 7.8% (10)
    Байер Л 5.5% (7)
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Байер Л

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    86.7% (111)
    Ничья
    7.8% (10)
    Байер Л
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.93% (102)
    Меньше
    17.07% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.74% (103)
    Нет
    16.26% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    53.1% (68)
    3:1 РБ Лейпциг
    9.4% (12)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.8% (10)
    2:0 РБ Лейпциг
    6.3% (8)
    3:2 РБ Лейпциг
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Байер Л
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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