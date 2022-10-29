Тур: 12. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45598 Главный судья: Яблонски Свен
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
31' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
1:0
32' ГолНкунку Кристофер
35' Желтая карточкаКампль Кевин
57' Желтая карточкаАндрих Роберт
76' Желтая карточкаДиалло Абду
2:0
83' ГолВернер Тимо
86' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
26'
31'
32'
35'
57'
76'
83'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
13
Нюланд
Эрьян
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Байер Л
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
1.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|9 (2)
|0.75
|Вернер Тимо
|4
|0.33
|Орбан Вилли
|3
|0.25
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Форсберг Эмиль
|1
|0.08
|Айдара Амаду
|1
|0.08
|Андре Силва
|1
|0.08
|Диалло Абду
|1
|0.08
|Новоа Уго
|1
|0.08
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|5
|0.42
|Демирбай Керем
|3
|0.25
|Диаби Мусса
|2
|0.17
|Шик Патрик
|2
|0.17
|Арангис Чарлес
|1
|0.08
|Паулиньо Жозе
|1
|0.08
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|1
|0.08
|Андрих Роберт
|0
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|5
|2
|Андрих Роберт
|4
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|2
|1
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
67%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
4
67%
2
18%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
35%
3
18%
76-90
Пропущено
17
24
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
7
41%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
1
6%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Байер Л
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|8.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|12 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Байер Л
Исход игры
РБ Лейпциг
86.7% (111)
Ничья
7.8% (10)
Байер Л
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
82.93% (102)
Меньше
17.07% (21)
Обе команды забьют
Да
83.74% (103)
Нет
16.26% (20)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
53.1% (68)
3:1 РБ Лейпциг
9.4% (12)
1:0 РБ Лейпциг
7.8% (10)
2:0 РБ Лейпциг
6.3% (8)
3:2 РБ Лейпциг
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:2 Байер Л
3.9% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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