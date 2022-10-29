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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Айнтрахт Фр
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 128
Айнтрахт Фр 20.3% (26)
X 37.5% (48)
Боруссия Д 42.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия Д
3.05
3.72
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
17
Роде
Себастьян
33
Пеллегрини
Лука
29
Линдстрём
Йеспер
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Гётце
Марио
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
10
Азар
Торган
22
Беллингем
Джуд
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
Айнтрахт Фр
3-4-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

32 матча

18.8%
25%
56.2%
6 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

48
22

Голов в среднем за матч

3
1.38

Среднее время на гол

30
65

Всего голов

69
37

Голов в среднем за матч

2.16
1.16

Тотал матчей

1.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

41
77

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 6 (2) 0.55
Линдстрём Йеспер 5 0.45
Коло-Муани Рандаль 3 0.27
Роде Себастьян 2 0.18
Гётце Марио 2 0.18
Борре Рафаэль 1 (1) 0.09
Тута 1 0.09
Аларио Лукас 1 0.09
Соу Джибриль 1 0.09
Якич Кристиян 1 0.09
Эбимбе Эрик 1 0.09
Ленц Кристофер 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 4 0.36
Ройс Марко 2 0.18
Брандт Юлиан 2 0.18
Модест Антони 2 0.18
Беллингем Джуд 2 0.18
Геррейру Рафаэл 1 0.09
Зюле Никлас 1 0.09
Вольф Мариус 1 0.09
Джованни Рейна 1 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.09
Шлоттербек Нико 0 0
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Эзкан Салих 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
3
60%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
16%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
4
16%
6
35%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
24%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1
Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
2. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
7. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
10. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 12 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Штегеманн Саша

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 128
    Айнтрахт Фр 20.3% (26)
    X 37.5% (48)
    Боруссия Д 42.2% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Боруссия Д
    3.05
    3.72
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    20.8% (27)
    Ничья
    36.9% (48)
    Боруссия Д
    42.3% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.54% (88)
    Меньше
    28.46% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    91.87% (113)
    Нет
    8.13% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    30% (39)
    1:1 Ничья
    20% (26)
    2:2 Ничья
    14.6% (19)
    2:1 Айнтрахт Фр
    13.8% (18)
    2:3 Боруссия Д
    3.8% (5)
    1:0 Айнтрахт Фр
    3.8% (5)
    0:1 Боруссия Д
    2.3% (3)
    1:3 Боруссия Д
    1.5% (2)
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    Боруссия Д
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