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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Бавария
 
Позже
Майнц
Прогнозы 130
Бавария 98.5% (128)
X 0.8% (1)
Майнц 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Майнц
1.30
7.00
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссер
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Бавария
4-2-3-1
Майнц
3-4-1-2

История личных встреч

Бавария
Майнц

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

28 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
20 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

2.93
2.36

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

2
1.64

Тотал матчей

0.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 6 0.55
Сане Лерой 5 0.45
Мане Садио 5 (1) 0.45
Гнабри Серж 3 0.27
Мюллер Томас 2 0.18
Киммих Йозуа 2 0.18
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.18
Коман Кингсли 1 0.09
Горецка Леон 1 0.09
Забитцер Марсель 1 0.09
Павар Бенжамен 1 0.09
Де Лихт Маттайс 1 0.09
Тель Матис 1 0.09
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.36
Аарон Мартин 3 0.27
Ингвартсен Маркус 3 (1) 0.27
Ли Чхэ-Сон II 2 0.18
Кор Доминик 2 0.18
Стах Антон 1 0.09
Каси Антони 1 0.09
Буркардт Джонатан 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

17
7
13 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
3
43%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

31
16
21 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
11
35%
5
31%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
16%
5
31%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
8. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
14. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
15. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Бохум Заявка 11 2 1 8 11 - 28 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
15. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
16. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 12 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Цвайер Феликс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 130
    Бавария 98.5% (128)
    X 0.8% (1)
    Майнц 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Майнц
    1.30
    7.00
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бавария - Майнц

    Исход игры
    Бавария
    98.5% (128)
    Ничья
    0.8% (1)
    Майнц
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.24% (95)
    Меньше
    22.76% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    45.53% (56)
    Нет
    54.47% (67)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    25.4% (33)
    3:1 Бавария
    23.8% (31)
    2:0 Бавария
    20% (26)
    2:1 Бавария
    10% (13)
    4:1 Бавария
    4.6% (6)
    4:0 Бавария
    3.8% (5)
    4:2 Бавария
    3.1% (4)
    3:2 Бавария
    1.5% (2)
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