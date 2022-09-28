Тур: 12. Стадион: Альянц Арена.
История личных встреч
Бавария
Майнц
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
28 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
20 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|6
|0.55
|Сане Лерой
|5
|0.45
|Мане Садио
|5 (1)
|0.45
|Гнабри Серж
|3
|0.27
|Мюллер Томас
|2
|0.18
|Киммих Йозуа
|2
|0.18
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.18
|Коман Кингсли
|1
|0.09
|Горецка Леон
|1
|0.09
|Забитцер Марсель
|1
|0.09
|Павар Бенжамен
|1
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.09
|Тель Матис
|1
|0.09
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|4
|0.36
|Аарон Мартин
|3
|0.27
|Ингвартсен Маркус
|3 (1)
|0.27
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.18
|Кор Доминик
|2
|0.18
|Стах Антон
|1
|0.09
|Каси Антони
|1
|0.09
|Буркардт Джонатан
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
17
7
13 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
3
43%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
31
16
21 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
11
35%
5
31%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
16%
5
31%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|15.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Прогнозы на матч Бавария - Майнц
Исход игры
Бавария
97.6% (41)
Ничья
0% (0)
Майнц
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
28.57% (12)
Нет
71.43% (30)
Популярный счёт
2:0 Бавария
33.3% (14)
3:0 Бавария
28.6% (12)
3:1 Бавария
9.5% (4)
2:1 Бавария
9.5% (4)
4:0 Бавария
4.8% (2)
4:1 Бавария
4.8% (2)
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