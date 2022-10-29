Тур: 12. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
0'
0:1
4' ГолНидерлехнер Флориан
13' Желтая карточкаГруэсо Карлос
1:1
15' ГолГирасси Серу
78' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
2:1
90' ГолАнтон Вальдемар
90' Желтая карточкаПфайффер Лука
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
13'
15'
1:1
78'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штуттгарт
Аугсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.91
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.6
1.45
Тотал матчей
0.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.25
|Гирасси Серу
|3 (1)
|0.25
|Эндо Ватару
|2
|0.17
|Фюрих Крис
|2
|0.17
|Ахамада Науиру
|2
|0.17
|Мавропанос Константинос
|1
|0.08
|Томаш Тьягу
|1
|0.08
|Антон Вальдемар
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.42
|Бериша Мергим
|2 (1)
|0.17
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.17
|Хан Андре
|2
|0.17
|Йенсен Фредрик
|1
|0.08
|Гумни Роберт
|1
|0.08
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|1
|0.08
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|5
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
44%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
4
27%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
21
21
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
33%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
4
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|8.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|12 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Аугсбург
Исход игры
Штуттгарт
58.7% (74)
Ничья
23.8% (30)
Аугсбург
17.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
40.5% (51)
1:1 Ничья
20.6% (26)
1:2 Аугсбург
11.9% (15)
1:0 Штуттгарт
7.9% (10)
0:1 Аугсбург
4.8% (6)
2:0 Штуттгарт
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Штуттгарт
2.4% (3)
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