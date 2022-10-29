Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лилиан Эглофф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Тиаго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

89' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Антон Вальдемар нанес удар головой, но Томаш Коубек спокойно отбил мяч.

87' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пфайффер Лука и попал в каркас ворот!

86' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Аугсбург

84' Эндо Ватару из команды Штуттгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

82' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

82' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Аугсбург

81' Лилиан Эглофф не смог попасть в створ ударом издали

80' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Аугсбург

80' Загаду Дан-Аксель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Науиру Ахамада нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Реджбекай Элвис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Аугсбург

76' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Лилиан Эглофф

76' Гирасси Серу из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Антон Вальдемар из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Аугсбург

75' Оооо... вот это был удар! Гирасси Серу должен был забить с этой позиции.

75' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Педерсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Педерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Тиаго Томас ослабляет давление, выбив мяч.

72' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Аугсбург

70' Хорошую попытку сделал Эндо Ватару . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Удар от ворот произведет Штуттгарт

68' Бериша Мергим из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Тактическая замена. Мвумпа Силас уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

65' Удар от ворот произведет Аугсбург

65' Эндо Ватару не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Штуттгарт

64' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

63' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Штуттгарт

60' Бериша Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Педерсен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

56' Петков Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Штуттгарт

52' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Реджбекай Элвис пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

50' Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Бериша Мергим бьет со штрафного в створ, но Флориан Мюллер держит все под контролем

46' Реджбекай Элвис выиграл воздушное противоборство у Науиру Ахамада.