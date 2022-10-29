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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Штуттгарт
2:1
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
4' Гол
Нидерлехнер Флориан
13' Желтая карточка
Груэсо Карлос
1:1
15' Гол
Гирасси Серу
78' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
2:1
90' Гол
Антон Вальдемар
90' Желтая карточка
Пфайффер Лука
90'+6
1:1. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
0:1. Гол Флориана Нидерлехнера (...

Ход матча

4'
0:1
Нидерлехнер Флориан
(Йенсен Фредрик)
13'
 
Груэсо Карлос
15'
Гирасси Серу
(Соса Борна)
1:1
25'
 
Петков Лукас
Варгас Рубен
66'
Томаш Тьягу
Мвумпа Силас
 
76'
Эглофф Лилиан
Фюрих Крис
 
78'
 
Реджбекай Элвис
79'
 
Удуохаи Феликс
Педерсен Мадс
90'
Антон Вальдемар
(Томаш Тьягу)
2:1
90'
 
Майер Арне
Груэсо Карлос
90'
 
Калиджиури Даниэль
Петков Лукас
90'
Пфайффер Лука
 
90'
Каразор Атакан
Пфайффер Лука
 
90'
Штенцель Паскаль
Антон Вальдемар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Штуттгарт 58.7% (74)
X 23.8% (30)
Аугсбург 17.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
23
Загаду
Дан-Аксель
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
22
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
20
Пфайффер
Лука
40
Коубек
Томаш
24
Йенсен
Фредрик
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
3
Педерсен
Мадс
16
Варгас
Рубен
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
Штуттгарт
4-4-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Штуттгарт
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:2
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
6:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.91
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.45

Тотал матчей

0.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.25
Гирасси Серу 3 (1) 0.25
Эндо Ватару 2 0.17
Фюрих Крис 2 0.17
Ахамада Науиру 2 0.17
Мавропанос Константинос 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Антон Вальдемар 1 0.08
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.42
Бериша Мергим 2 (1) 0.17
Нидерлехнер Флориан 2 0.17
Хан Андре 2 0.17
Йенсен Фредрик 1 0.08
Гумни Роберт 1 0.08
Калиджиури Даниэль 1 0.08
Варгас Рубен 1 0.08
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 5 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
44%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
4
27%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

21
21
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
33%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
4
19%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
2. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
7. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
10. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 12 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Антон Вальдемар забивает с правой ноги!
    • 91'
      Тиаго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Загаду Дан-Аксель из команды Штуттгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Тиаго Томас сделал результативную передачу.
    • 90'
      Бериша Мергим пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем
    • 90'
      Коубек Томаш делает важнейший сейв!
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Лилиан Эглофф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Контроль мяча: Штуттгарт: 63%, Аугсбург: 37%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Штуттгарт 58.7% (74)
    X 23.8% (30)
    Аугсбург 17.5% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Аугсбург

    Исход игры
    Штуттгарт
    58.7% (74)
    Ничья
    23.8% (30)
    Аугсбург
    17.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    40.5% (51)
    1:1 Ничья
    20.6% (26)
    1:2 Аугсбург
    11.9% (15)
    1:0 Штуттгарт
    7.9% (10)
    0:1 Аугсбург
    4.8% (6)
    2:0 Штуттгарт
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Штуттгарт
    2.4% (3)
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