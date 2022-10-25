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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Борнмут
 
Позже
Тоттенхэм

История личных встреч

Борнмут
Тоттенхэм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.25
Соланке Доминик 2 0.17
Хефферсон Лерма 2 0.17
Кристи Райан 1 0.08
Мур Киффер 1 0.08
Энтони Джейдон 1 0.08
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 10 (2) 0.83
Сон Хын Мин 3 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.25
Дайер Эрик 2 0.17
Кулушевски Деян 1 0.08
Бентанкур Родриго 1 0.08
Сессеньон Райан 1 0.08
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Мефам Крис 4 0
Нето Мурара 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Кейн Гарри 3 0
Биссума Ив 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

18
7
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
7
39%
3
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Забито

12
21
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

23
16
16 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
6
26%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1
Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Борнмут 4.8% (2)
    X 19% (8)
    Тоттенхэм 76.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.17
    4.04
    5.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм

    Исход игры
    Борнмут
    4.9% (2)
    Ничья
    19.5% (8)
    Тоттенхэм
    75.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    0:2 Тоттенхэм
    12.2% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    9.8% (4)
    2:3 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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    Тоттенхэм
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