Тур: 14. Стадион: Виталити. Главный судья: Тэйлор Энтони
История личных встреч
Борнмут
Тоттенхэм
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.25
|Соланке Доминик
|2
|0.17
|Хефферсон Лерма
|2
|0.17
|Кристи Райан
|1
|0.08
|Мур Киффер
|1
|0.08
|Энтони Джейдон
|1
|0.08
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|10 (2)
|0.83
|Сон Хын Мин
|3
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.25
|Дайер Эрик
|2
|0.17
|Кулушевски Деян
|1
|0.08
|Бентанкур Родриго
|1
|0.08
|Сессеньон Райан
|1
|0.08
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Мефам Крис
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Сессеньон Райан
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
18
7
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
7
39%
3
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Забито
12
21
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Пропущено
23
16
16 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
6
26%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1
Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм
Исход игры
Борнмут
4.9% (2)
Ничья
19.5% (8)
Тоттенхэм
75.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.9% (18)
1:1 Ничья
19.5% (8)
0:2 Тоттенхэм
12.2% (5)
0:1 Тоттенхэм
9.8% (4)
2:3 Тоттенхэм
4.9% (2)
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