Тур: 14. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаЛянко Войнович
31' Желтая карточкаВиейра Патрик
31' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
1:0
38' ГолЭдуар Одсонн
40' Желтая карточкаСалису Мохаммед
45' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
61' Желтая карточкаЭдуар Одсонн
82' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
90'+7
Ход матча
31'
31'
31'
38'
1:0
40'
61'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
31
Базуну
Гэвин
15
Перро
Ромен
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Хуан ЛариосЗащитник
-
61 Льюис ПайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Саутгемптон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.79
1.08
Среднее время на гол
50
83
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.04
Тотал матчей
1.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
62
86
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|5
|0.42
|Эдуар Одсонн
|3
|0.25
|Эзе Эберечи
|2
|0.17
|Андерсен Йоаким
|1
|0.08
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.08
|Олисе Майкл
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.23
|Арибо Джо
|2
|0.15
|Перро Ромен
|1
|0.08
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.08
|Армстронг Адам
|1
|0.08
|Армстронг Стюарт
|1
|0.08
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.08
|Лавия Ромео
|1
|0.08
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|3
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
63%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
7
37%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|2.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|11.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|13.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|18.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|19.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|20.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Кристал Пэлас
75% (96)
Ничья
18.8% (24)
Саутгемптон
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.37% (67)
Меньше
44.63% (54)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
46.9% (60)
1:0 Кристал Пэлас
19.5% (25)
1:1 Ничья
16.4% (21)
1:2 Саутгемптон
3.1% (4)
2:0 Кристал Пэлас
3.1% (4)
0:1 Саутгемптон
2.3% (3)
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