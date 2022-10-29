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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Кристал Пэлас
1:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
31' Желтая карточка
Лянко Войнович
31' Желтая карточка
Виейра Патрик
31' Желтая карточка
Заха Уилфрид
1:0
38' Гол
Эдуар Одсонн
40' Желтая карточка
Салису Мохаммед
45' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
61' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
82' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
90'+7

Ход матча

31'
 
Лянко Войнович
31'
Виейра Патрик
 
31'
Заха Уилфрид
 
38'
Эдуар Одсонн
(Митчелл Тайрик)
1:0
40'
 
Салису Мохаммед
45'
 
Эльюнусси Мохамед
46'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Диалло Ибраима
61'
Эдуар Одсонн
 
63'
Айю Джордан
Эзе Эберечи
 
74'
 
Эдози Самуэль
Эльюнусси Мохамед
74'
 
Дженепо Мусса
Перро Ромен
75'
Хьюз Уилл
Эдуар Одсонн
 
82'
Митчелл Тайрик
 
86'
Ридевальд Жайро
Олисе Майкл
 
86'
 
Мара Секу
Армстронг Стюарт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кристал Пэлас 75% (96)
X 18.8% (24)
Саутгемптон 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
4
Миливоевич
Лука
7
Олисе
Майкл
15
Шлупп
Джеффри
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
31
Базуну
Гэвин
4
Лянко
Войнович
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
17
Армстронг
Стюарт
7
Арибо
Джо
10
Адамс
Че
Кристал Пэлас
4-1-4-1
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Саутгемптон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
КC
2:0
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.04

Тотал матчей

1.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

62
86

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 5 0.42
Эдуар Одсонн 3 0.25
Эзе Эберечи 2 0.17
Андерсен Йоаким 1 0.08
Матета Жан-Филипп 1 0.08
Олисе Майкл 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.23
Арибо Джо 2 0.15
Перро Ромен 1 0.08
Уорд-Праус Джеймс 1 0.08
Армстронг Адам 1 0.08
Армстронг Стюарт 1 0.08
Уокер-Питерс Кайл 1 0.08
Лавия Ромео 1 0.08
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Гехи Марк 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Шлупп Джеффри 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Олисе Майкл 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
63%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
7
37%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
11. Брентфорд 1:1 Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
13. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
16. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
19. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Брентфорд 1:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
8. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
10. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд 1:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
19. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
20. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 128
    Кристал Пэлас 75% (96)
    X 18.8% (24)
    Саутгемптон 6.3% (8)
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    75% (96)
    Ничья
    18.8% (24)
    Саутгемптон
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    46.9% (60)
    1:0 Кристал Пэлас
    19.5% (25)
    1:1 Ничья
    16.4% (21)
    1:2 Саутгемптон
    3.1% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.1% (4)
    0:1 Саутгемптон
    2.3% (3)
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