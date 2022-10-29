Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Диалло Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

40' Салису Мохаммед получил желтую карточку от судьи

38' Г О О О О Л - Эдуар Одсонн забивает с левой ноги!

38' Тайрик Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Заха Уилфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Перро Ромен из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Тайрик Митчелл сделал результативную передачу.

37' Андерсен Йоаким нанес удар головой, но Гевин Базуну спокойно отбил мяч.

36' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Олисе Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Заха Уилфрид получает желтую карточку за неспортивное поведение

31' Рефери не любит споров - именно за это Патрик Виейра сейчас получил желтую

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Саутгемптон

30' Эзе Эберечи не смог попасть в створ ударом издали

30' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Армстронг Стюарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Саутгемптон

29' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эзе Эберечи пробует нанести удар издали, но Гевин Базуну держит все под контролем

27' Базуну Гэвин взял и забрал мяч на выходе

26' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

26' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Салису Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Саутгемптон

21' Эзе Эберечи не смог попасть в створ ударом издали

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Армстронг Стюарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

18' Лянко Войнович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Игрок команды Саутгемптон совершает фол

16' Удар от ворот произведет Саутгемптон

16' Заха Уилфрид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Олисе Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Саутгемптон

4' Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Саутгемптон начинает с центра поля