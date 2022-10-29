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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
 
Позже
Лидс
Прогнозы 135
Ливерпуль 97.8% (132)
X 0.7% (1)
Лидс 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лидс
11.50
7.20
12.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
9
Фирмино
Роберто
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
10
Саммервилл
Крисенсио
19
Морено
Родриго
Ливерпуль
4-3-1-2
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Лидс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.55
Салах Мохамед 3 0.27
Диас Луис 3 0.27
Нуньес Дарвин 3 0.27
Карвалью Фабиу 2 0.18
Ван Дейк Виргил 1 0.09
Александер-Арнольд Трент 1 0.09
Эллиотт Харви 1 0.09
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 5 0.45
Синистерра Луис 2 0.18
Харрисон Джек 1 0.09
Стрёйк Паскаль 1 0.09
Ааронсон Бренден 1 0.09
Рока Марк 1 0.09
Саммервилл Крисенсио 1 0.09
Эйлинг Люк 0 0
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
16. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
19. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
19. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
20. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 14-го тура Английской премьер-лиги "Ливерпуль" принимает "Лидс". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 135
Ливерпуль 97.8% (132)
X 0.7% (1)
Лидс 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лидс
11.50
7.20
12.00
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Где смотреть матч Ливерпуль - Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс

Исход игры
Ливерпуль
97.8% (132)
Ничья
0.7% (1)
Лидс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
37.7% (46)
Нет
62.3% (76)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.8% (51)
3:1 Ливерпуль
17.8% (24)
2:1 Ливерпуль
12.6% (17)
3:0 Ливерпуль
9.6% (13)
1:0 Ливерпуль
5.9% (8)
4:1 Ливерпуль
2.2% (3)
3:2 Ливерпуль
1.5% (2)
0:2 Лидс
1.5% (2)
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