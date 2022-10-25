  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Брайтон
 
Позже
Челси
Прогнозы 39
Брайтон 5.1% (2)
X 7.7% (3)
Челси 87.2% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Челси
2.99
3.48
2.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Челси

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 6 0.55
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.36
Гросс Паскаль 3 0.27
Кайседо Мойсес 1 0.09
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.27
Маунт Мэйсон 2 0.18
Хаверц Кай 2 0.18
Жоржиньо II 2 (2) 0.18
Чилуэлл Бен 1 0.09
Пулишич Кристиан 1 0.09
Джеймс Рис II 1 0.09
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.09
Кулибали Калиду 1 0.09
Галлахер Конор 1 0.09
Броя Армандо 1 0.09
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Де Зерби Роберто 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Жоржиньо II 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
2
12%
6
38%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2
Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Мэдли Анди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Брайтон 5.1% (2)
    X 7.7% (3)
    Челси 87.2% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Челси
    2.99
    3.48
    2.87
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Брайтон - Челси

    Исход игры
    Брайтон
    5.3% (2)
    Ничья
    7.9% (3)
    Челси
    86.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    47.4% (18)
    0:2 Челси
    15.8% (6)
    0:1 Челси
    13.2% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    0:4 Челси
    5.3% (2)
    2:3 Челси
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брайтон
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     