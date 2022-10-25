Тур: 14. Стадион: Фалмер. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Брайтон
Челси
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|6
|0.55
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.36
|Гросс Паскаль
|3
|0.27
|Кайседо Мойсес
|1
|0.09
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|Маунт Мэйсон
|2
|0.18
|Хаверц Кай
|2
|0.18
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.18
|Чилуэлл Бен
|1
|0.09
|Пулишич Кристиан
|1
|0.09
|Джеймс Рис II
|1
|0.09
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.09
|Кулибали Калиду
|1
|0.09
|Галлахер Конор
|1
|0.09
|Броя Армандо
|1
|0.09
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Жоржиньо II
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
2
12%
6
38%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2
Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Исход игры
Брайтон
5.3% (2)
Ничья
7.9% (3)
Челси
86.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (26)
Меньше
31.58% (12)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
1:2 Челси
47.4% (18)
0:2 Челси
15.8% (6)
0:1 Челси
13.2% (5)
2:2 Ничья
5.3% (2)
0:4 Челси
5.3% (2)
2:3 Челси
5.3% (2)
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