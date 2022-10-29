Де Брёйне в быстрой контратаке забрасывал мяч вперёд на ход Фодену, но Уорд сумел опередить соперника, выскочив за пределы штрафной площади.

"Горожане" начали уже работать на затяжку времени. Разумеется, публика очень недовольна таким положением дел, подняв свист на трибунах.

Штрафной удар рядом с чужой штрафной площадью заработали хозяева поля. Мэддисон выполнил навес в район линии вратарской площади, откуда Кастань пробивал головой в борьбе, но выше ворот мяч полетел.

Активно у кромки поля себя сейчас ведут оба тренера, активно жестикулируя и что-то выкрикивая своим подопечным. "Лестеру" пора уже готовить финальный штурм.

Ихеаначо с правого фланга выполнил диагональную подачу в район 11-метровой отметки на Даку, который пробил по воротам головой, но слабовато - Эдерсон поймал мяч намертво.

В контратаке гости заработали угловой на левом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего атака закончилась мощным дальним неточным ударом от Канселу.

Ихеаначо с правого фланга вошёл в штрафную площадку, после чего пробивал по воротам с левой ноги низом, но Эдерсон успел сложиться и совершил спасение.

Ихеаначо тут же решил по правому флангу запустить в прорыв Даку, но данная передача была прочитана "горожанами", которые сумели перехватить игровой снаряд.

Тилеманс на чужой половине поля, работая в прессинге, грубовато нарушил правила против Грилиша. Судья проявляет последовательность, не показывая жёлтой карточки полузащитнику хозяев поля.

Штрафной удар сумел Барнс заработать. Опасно высоко поднятой ногой играл против соперника Диаш. Это может быть шанс для "Лестера".

Мэддисон достаточно острую подачу со стандарта выполнил. Мяч на некоторое время увяз в чужой штрафной площади, но всё же был вынесен гостями подальше.

Прошла передача к штрафной площадке на Ихеаначо, но тот в касание с левой ноги с 22-х метров пробил как-то совсем коряво - мяч с невысокой скоростью пошёл левее створа ворот, не испугав Эдерсона, который ситуацию держал под контролем.

Повреждение какое-то получил Тилеманс, которому необходимо оказать медицинскую помощь. Будем надеяться, что вынужденная замена здесь не понадобится.

Барнс пытался протащить мяч на левый фланг атаки "Лестера", но вцепились в него два соперника, словно бультерьеры, не позволив каким-то образом обострить игру.

"Ман Сити" продолжает владеть большим территориальным преимуществом на поле. "Лестер" пока ничего не может противопоставить стилю игры "горожан".

Сбавили сейчас атакующую агрессию игроки "Манчестер Сити", решив подолгу пасоваться поперёк поля на чужой половине, без особого продвижения вперёд.

Прошёл пас на правый край штрафной площади на Силву, который пытался на вираже обыграть Сёюнджю, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Уорд.

Де Брёйне на чужой половине поля грубовато срезал соперника, за что вполне мог получил предупреждение, но судья решил ограничиться устным замечанием.

В последние 5 минут матча статистика по владению мячом в процентном соотношении составляет невероятные 6% на 94%.

Брендан Роджерс советуется со своим ассистентом. Видимо, обсуждают тренеры, какие замены стоит произвести, чтобы добиться максимального усиления игры своей команды.

"Ман Сити" продолжает упорно пасоваться поперёк поля, фактически не пытаясь подойти к чужой штрафной площади. "Лестер" никак не может организовать эффективный командный прессинг.

Двойная замена в составе "Лестера": вместо Чаглара Сёюнджю и Джейми Варди на поле вышли Келечи Ихеаначо и Патсон Дака.

Одна замена произошла в перерыве матча у "Лестера": вместо Кирнана Дьюсбери-Холла на поле вышел Нампалис Менди.

ОПАСНО! С правого фланга Бернарду Силва отдал резкий пас в полукружие штрафной площади, откуда Родри в касание пробивал в левый нижний угол - мяч прошёл рядом с целью.

Ещё одну атаку правым флангом развивали "горожане", но это наступление закончилось свистком, который зафиксировал положение "вне игры".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кевин де Брёйне!!! Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над "стенкой", поразив "девятку". Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

Надо перестраиваться "Лестеру" максимально оборонительной игры и больше работать уже на атаку. Способна ли на это команда Брендана Роджерса?

Варди протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда пытался прострелить в центр, но защитник против него сыграл максимально плотно, не пустив мяч себе за спину.

Канселу в ответной атаке с левого фланга сместился в центр и наносил удар правой ногой, но выстрел на себя принял один из игроков "Лестера".

ОПАСНО! Угловой на левом фланге сумели заработать у чужих ворот "лисы". Подача последовала за пределы штрафной площади на свободного Тилеманса, который пальнул с лёту - Эдерсон кончиками пальцев перевёл мяч в перекладину.

Проблемой для "Лестера" во втором тайме является тот факт, что держать оборону хозяевам поля приходится против солнечных лучей.

Болельщики "лисов" на трибунах не унывают, продолжая активно поддерживать своих любимцев, веря, что голевые моменты у ворот чемпиона ещё возникнут.

Де Брёйне на замахе обманул соперника, после чего с 24 метров пробивал по воротам с левой ноги, но мяч на себя принял один из защитников "Лестера".

Второй тайм на "Кинг Пауэр" развивается более интересно и динамично. Обе команды стремятся агрессивней работать в атаке, ища возможности для гола.

От левого угла штрафной площади Канселу выполнил что-то среднее между подачей и ударом в дальний угол ворот - мяч полетел мимо створа, так что Уорду предстоит теперь ввести мяч в игру ударом от ворот.

Бернарду Силва набрал скорость по правому флангу атаки, после чего решил пойти в штрафную площадку, не снижая темпа, но мяч у него из-под ног выбил один из соперников.

Активно за пределами поля начали разминаться запасные игроки обеих команд. Время плановых замен в матче приближается.

Канселу с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади соперника, но там Бернарду Силва не сумел сохранить мяч в игре. Уорд снова выбьет мяч ударом от ворот.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Без голов пока что на стадионе "Кинг Пауэр".

45' Новая подача углового следовала у гостей с левого фланга во вратарскую площадь, но теперь там по-хозяйски сработал Уорд, намертво поймав мяч в руки.

45' 1 минута компенсирована.

44' На лице Хосепа Гвардиолы можно прочитать лёгкое волнение. Не всё пока что получается у его команды на поле, но впереди ещё достаточно много игрового времени.

43' Грилиш на левом фланге снова недоволен решением арбитра, который был уверен, что заработал угловой, однако мистер рефери уверенно показывает, что Уорду следует выполнять удар от ворот.

42' "Лестер" не пропустил ни одного гола в последних трёх матчах. Надеется он продлить эту приятную для себя серию уже в матче с чемпионом страны.

41' На левом фланге новый угловой заработали гости. Де Брёйне решил выполнить подачу на дальнюю штангу, где были два партнёра по команде, но слишком высоко был послан мяч - никто до него не мог дотянуться.

40' Угловых много подают в первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы, но количество пока что не перерастает в качество. Уверенно хозяева держать оборону большим количеством.

39' Канселу выполнял диагональную подачу к дальнему углу вратарской площади, куда набегал Бернарду Силва, но в прыжке макушкой мяч отбил Джастин за лицевую линию.

38' В быстрой контратаке Мэддисон с левого фланга сместился к углу штрафной площади и наносил удар по воротам, но мяч явно свалился с ноги, полетев в сторону дальнего углового флага.

37' Ещё один угловой на правом фланге разыграли накоротке гости, но ни к чему опасному в итоге эта атака "Ман Сити" не пришла.

36' Угловой в итоге был назначен в пользу "горожан". Резкая подача последовала во вратарскую площадь, где выше всех выпрыгнул один из игроков в синей форме.

35' Грилиш с левого фланга ворвался в штрафную площадку, где падал в борьбе с Дьюсбери-Холлом, но судья уверенно развёл руки в стороны, показав, что пенальти здесь не будет.

34' Новая атака "Манчестер Сити" шла флангом, откуда была выполнена подача в центр, но близко к воротам мяч летел, поэтому Уорд воспользовался правом играть руками, забрав игровой снаряд себе.

33' 34 на 66 - такова статистика на данную минуту по владению мячом в процентном соотношении.

32' В новой контратаке "Лестера" левым флангом уже Барнс сплоховал, решив полезть в штрафную площадку на двух соперников, которые, разумеется, пробить по воротам ему не позволили.

31' "Ман Сити" продолжает без мяча играть не очень агрессивно. Видимость командного прессинга есть, но не более того.

30' В контратаку вырвались сейчас "лисы" по центральной оси, но запорол её Мэддисон, который вместо надёжного паса налево на свободного Барнса решил вывернуть ногу и передать мяч в центр на Варди, что осуществить не удалось.

29' Де Брёйне снова разразил свою пушку из-за пределов штрафной площади. Но этот раз мяч сумел долететь до ворот, но Уорд грамотно занял позицию в ворота, сумев намертво мяч зафиксировать.

28' Снова на свою треть поля глубоко сели хозяева поля. В таком положении кажется, что схема "Лестера" на эту игру 6-3-1. Очень часто сзади работают словно четыре центральных защитника.

27' Де Брёйне решил со всем силы пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но читалось такое решение соперниками, поэтому выстрел был заблокирован.

26' Подача углового у хозяев поля не получилась опасной. Но подбор остался за "лисами", так что гости быстрый контрвыпад не проведут.

25' Наконец-то первую атаку хозяева поля провели, которая при этом получилась опасной - Барнс с левого фланга ворвался в штрафную площадку под острым углом и пробил низом, однако Эдерсон не заснул и отбил мяч на угловой.

24' Снова зацепились за мяч лестерцы неподалёку от центрального круга, заработав штрафной удар, который был разыгран без спешки, и началась новая перепасовка поперёк поля.

22' Стоит отметить, что "Манчестер Сити" не отличается высокой результативностью в последнее время, в трёх из крайних четырёх матчей не забив ни одного мяча.

21' Снова "Лестер" просто пасуется на своей половине поля, без особых попыток продвинуться вперёд. Не хотелось бы верить, что команда Брендана Роджерса настроена играть только на ничью 0:0.

20' Мэддисону удалось зацепиться за мяч в середине поля, после чего он поставил корпус сопернику, заработав на себе штрафной удар.

19' Постепенно команда Хосепа Гвардиолы начала наращивать своё давление на оборону лестерцев, которым стоило бы хоть немного перевести игру ближе к центральной линии.

18' После заброса из глубины поля защитникам "Лестера" не удалось отбить мяч подальше, в итоге Бернарду Силва с правого края штрафной площади на силу выстрелил по воротам - Уорд ногами парировал мяч в поле.

17' Грилиш на левом фланге атаки немного потанцевал с мячом, после чего выполнял резкий пас в штрафную площадку, но ближайшему защитнику удалось перехватить игровой снаряд.

16' "Лестер" контригру навязывать не пытается, продолжая сидеть в защите всем составом. Но даже в таких условиях Альварес сейчас умудрился забраться в положение "вне игры".

15' Второй угловой подряд с левого фланга от "Манчестер Сити" уже не принёс никакой опасности для ворот "лисов", так что болельщикам хозяев можно с облегчением выдохнуть.

14' Хитро разыграли мяч "горожане", после чего резкая подача в штрафную площадку пришла на голову Родри, который пробивал точно под перекладину - Уорд сумел перевести мяч на угловой.

13' Канселу снова подключился в атаку по левому флангу, после чего пытался уже низом выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована - угловой.

12' Нет, де Брёйне со стандарта выполнил не самую лучшую подачу на ближнюю штангу, с которой справились защитники "Лестера". Атака гостей вторым темпом также закончилась подачей, после которой уже Уорд на выходе забрал мяч в руки.

11' Первый угловой в матче заработали гости на правом фланге, стараниями Бернарду Силы. Возможно, сейчас будет что-то опасное.

10' Канселу с левого фланга забросил мяч в штрафную площадку на Гюндогана, который из неудобного положения затылком пробил по воротам - слишком слабо получилось, так что Уорд легко поймал мяч.

9' Бернарду Силва принял мяч на правом фланге атаки, где его тут же запрессинговали два соперника, заставив ошибиться.

8' Лестерцы начали перепасовываться на своей половине поля. "Горожане" достаточно лениво изображают прессинг, но всё равно заставляют оппонентов просто выбивать мяч подальше на защитников команды Хосепа Гвардиолы.

7' Де Брёйне из глубины поля решил забросить мяч на левый край штрафной площади, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию поля.

6' Самые активные на стадионе пока что болельщики, которые изо всех сил поддерживают своих любимцев, дружно распевая песни.

5' Совсем не хотят подключать максимальные скорости игроки "Ман Сити" в дебюте матча, надеясь, что острые моменты у чужих ворот и так придут.

4' Букмекеры, разумеется, видят "Манчестер Сити" фаворитом встречи, оценивая вероятность виктории гостей в 61% на первых минутах этого матча. Победа "Лестера" оценивается менее чем в 20%.

3' Непривычно видеть "Манчестер Сити" без Эрлинга Холанна. Интересно, как команда Хосепа Гвардиолы будет справляться без своего главного бомбардира.

2' Встреча началась без особого сумбура. "Лестер" добровольно отдал мяч гостям, всей командой обосновавшись на своей трети поля. "Горожане" пока что агрессии не проявляют.