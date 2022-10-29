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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Лестер
0:1
Второй тайм: 90'
Манчестер Сити
0'
0:1
49' Гол
Де Брёйне Кевин

Ход матча

46'
Менди Нампалис
Дьюсбери-Холл Кирнан
 
49'
0:1
Де Брёйне Кевин
71'
Ихеаначо Келечи
Варди Джейми
 
72'
Дака Патсон
Сёюнджю Чаглар
 
72'
 
Диаш Рубен
Аканджи Мануэль
77'
 
Фоден Фил
Альварес Хулиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 139
Лестер 2.2% (3)
X 6.5% (9)
Манчестер Сити 91.4% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Манчестер Сити
9.55
7.85
1.44
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уорд
Дэнни
II
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
2
Джастин
Джеймс
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
7
Барнс
Харви
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
Лестер
3-4-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Манчестер Сити

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
6:3
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
5:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
К
4:2
К
2:2

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.78

Среднее время на гол

97
50

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.89
1.31

Среднее время на гол

31
68

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Тотал матчей

0.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 6 0.46
Барнс Харви 4 0.31
Дака Патсон 3 0.23
Тилеманс Юри 2 (1) 0.15
Варди Джейми 1 0.08
Кастань Тимоти 1 0.08
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.08
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (2) 1.42
Фоден Фил 6 0.5
Де Брёйне Кевин 3 0.25
Силва Бернарду 2 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.17
Канселу Жоау 2 0.17
Альварес Хулиан 2 0.17
Марез Рияд 1 0.08
Грилиш Джек 1 0.08
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Марез Рияд 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

12
27
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
42%
3
11%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
8
30%
30%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
25%
7
26%
61-75
1
8%
2
7%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
3
16%
3
50%
76-90

Забито

20
36
13 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
5
25%
5
14%
1-15
3
15%
5
14%
16-30
5
25%
9
25%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
1
5%
2
6%
76-90

Пропущено

25
11
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
9
36%
1
9%
61-75
5
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер 0:1 Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер 0:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
4. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер 0:1 Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    89'
    Ихеаначо с правого фланга вошёл в штрафную площадку, после чего пробивал по воротам с левой ноги низом, но Эдерсон успел сложиться и совершил спасение.
  • Угловой
    88'
    В контратаке гости заработали угловой на левом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего атака закончилась мощным дальним неточным ударом от Канселу.
  • Опасный момент
    87'
    Ихеаначо с правого фланга выполнил диагональную подачу в район 11-метровой отметки на Даку, который пробил по воротам головой, но слабовато - Эдерсон поймал мяч намертво.
  • 86'
    Активно у кромки поля себя сейчас ведут оба тренера, активно жестикулируя и что-то выкрикивая своим подопечным. "Лестеру" пора уже готовить финальный штурм.
  • Опасный момент
    84'
    Штрафной удар рядом с чужой штрафной площадью заработали хозяева поля. Мэддисон выполнил навес в район линии вратарской площади, откуда Кастань пробивал головой в борьбе, но выше ворот мяч полетел.
  • 83'
    "Горожане" начали уже работать на затяжку времени. Разумеется, публика очень недовольна таким положением дел, подняв свист на трибунах.
  • 82'
    Де Брёйне в быстрой контратаке забрасывал мяч вперёд на ход Фодену, но Уорд сумел опередить соперника, выскочив за пределы штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    81'
    Повреждение какое-то получил Тилеманс, которому необходимо оказать медицинскую помощь. Будем надеяться, что вынужденная замена здесь не понадобится.
  • Замена
    80'
    Вторая замена в составе "Манчестер Сити": вместо Хулиана Альвареса встречу продолжает Фил Фоден.
  • 79'
    Прошла передача к штрафной площадке на Ихеаначо, но тот в касание с левой ноги с 22-х метров пробил как-то совсем коряво - мяч с невысокой скоростью пошёл левее створа ворот, не испугав Эдерсона, который ситуацию держал под контролем.
  • 78'
    Активно работают "лисы" ближе к концовке матча, выровняв игру, начав заставлять соперников ошибаться из-за прессинга.
  • 77'
    Мэддисон достаточно острую подачу со стандарта выполнил. Мяч на некоторое время увяз в чужой штрафной площади, но всё же был вынесен гостями подальше.
  • Фол, нарушение
    76'
    Штрафной удар сумел Барнс заработать. Опасно высоко поднятой ногой играл против соперника Диаш. Это может быть шанс для "Лестера".
  • Фол, нарушение
    75'
    Тилеманс на чужой половине поля, работая в прессинге, грубовато нарушил правила против Грилиша. Судья проявляет последовательность, не показывая жёлтой карточки полузащитнику хозяев поля.
  • 74'
    Ихеаначо тут же решил по правому флангу запустить в прорыв Даку, но данная передача была прочитана "горожанами", которые сумели перехватить игровой снаряд.
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    • Замена
      73'
      Первая замена в составе "Манчестер Сити": вместо Мануэля Аканджи на поле вышел Рубен Диаш.
    • Замена
      72'
      Двойная замена в составе "Лестера": вместо Чаглара Сёюнджю и Джейми Варди на поле вышли Келечи Ихеаначо и Патсон Дака.
    • 71'
      "Ман Сити" продолжает упорно пасоваться поперёк поля, фактически не пытаясь подойти к чужой штрафной площади. "Лестер" никак не может организовать эффективный командный прессинг.
    • 70'
      Брендан Роджерс советуется со своим ассистентом. Видимо, обсуждают тренеры, какие замены стоит произвести, чтобы добиться максимального усиления игры своей команды.
    • 69'
      В последние 5 минут матча статистика по владению мячом в процентном соотношении составляет невероятные 6% на 94%.
    • Фол, нарушение
      67'
      Де Брёйне на чужой половине поля грубовато срезал соперника, за что вполне мог получил предупреждение, но судья решил ограничиться устным замечанием.
    • 66'
      Прошёл пас на правый край штрафной площади на Силву, который пытался на вираже обыграть Сёюнджю, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Уорд.
    • 65'
      Сбавили сейчас атакующую агрессию игроки "Манчестер Сити", решив подолгу пасоваться поперёк поля на чужой половине, без особого продвижения вперёд.
    • 64'
      "Ман Сити" продолжает владеть большим территориальным преимуществом на поле. "Лестер" пока ничего не может противопоставить стилю игры "горожан".
    • 63'
      Барнс пытался протащить мяч на левый фланг атаки "Лестера", но вцепились в него два соперника, словно бультерьеры, не позволив каким-то образом обострить игру.
    • 62'
      Канселу с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади соперника, но там Бернарду Силва не сумел сохранить мяч в игре. Уорд снова выбьет мяч ударом от ворот.
    • 61'
      Активно за пределами поля начали разминаться запасные игроки обеих команд. Время плановых замен в матче приближается.
    • 60'
      Бернарду Силва набрал скорость по правому флангу атаки, после чего решил пойти в штрафную площадку, не снижая темпа, но мяч у него из-под ног выбил один из соперников.
    • 59'
      От левого угла штрафной площади Канселу выполнил что-то среднее между подачей и ударом в дальний угол ворот - мяч полетел мимо створа, так что Уорду предстоит теперь ввести мяч в игру ударом от ворот.
    • 58'
      Второй тайм на "Кинг Пауэр" развивается более интересно и динамично. Обе команды стремятся агрессивней работать в атаке, ища возможности для гола.
    • 57'
      Де Брёйне на замахе обманул соперника, после чего с 24 метров пробивал по воротам с левой ноги, но мяч на себя принял один из защитников "Лестера".
    • 56'
      Болельщики "лисов" на трибунах не унывают, продолжая активно поддерживать своих любимцев, веря, что голевые моменты у ворот чемпиона ещё возникнут.
    • 55'
      Проблемой для "Лестера" во втором тайме является тот факт, что держать оборону хозяевам поля приходится против солнечных лучей.
    • Опасный момент
      54'
      ОПАСНО! Угловой на левом фланге сумели заработать у чужих ворот "лисы". Подача последовала за пределы штрафной площади на свободного Тилеманса, который пальнул с лёту - Эдерсон кончиками пальцев перевёл мяч в перекладину.
    • 53'
      Канселу в ответной атаке с левого фланга сместился в центр и наносил удар правой ногой, но выстрел на себя принял один из игроков "Лестера".
    • 52'
      Варди протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда пытался прострелить в центр, но защитник против него сыграл максимально плотно, не пустив мяч себе за спину.
    • 51'
      Надо перестраиваться "Лестеру" максимально оборонительной игры и больше работать уже на атаку. Способна ли на это команда Брендана Роджерса?
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кевин де Брёйне!!!
      Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над "стенкой", поразив "девятку". Мяч от штанги оказался в сетке ворот.
    • Офсайд
      49'
      Ещё одну атаку правым флангом развивали "горожане", но это наступление закончилось свистком, который зафиксировал положение "вне игры".
    • Опасный момент
      48'
      ОПАСНО! С правого фланга Бернарду Силва отдал резкий пас в полукружие штрафной площади, откуда Родри в касание пробивал в левый нижний угол - мяч прошёл рядом с целью.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в перерыве матча у "Лестера": вместо Кирнана Дьюсбери-Холла на поле вышел Нампалис Менди.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Без голов пока что на стадионе "Кинг Пауэр".
    • Угловой
      45'
      Новая подача углового следовала у гостей с левого фланга во вратарскую площадь, но теперь там по-хозяйски сработал Уорд, намертво поймав мяч в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      На лице Хосепа Гвардиолы можно прочитать лёгкое волнение. Не всё пока что получается у его команды на поле, но впереди ещё достаточно много игрового времени.
    • 43'
      Грилиш на левом фланге снова недоволен решением арбитра, который был уверен, что заработал угловой, однако мистер рефери уверенно показывает, что Уорду следует выполнять удар от ворот.
    • 42'
      "Лестер" не пропустил ни одного гола в последних трёх матчах. Надеется он продлить эту приятную для себя серию уже в матче с чемпионом страны.
    • Угловой
      41'
      На левом фланге новый угловой заработали гости. Де Брёйне решил выполнить подачу на дальнюю штангу, где были два партнёра по команде, но слишком высоко был послан мяч - никто до него не мог дотянуться.
    • 40'
      Угловых много подают в первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы, но количество пока что не перерастает в качество. Уверенно хозяева держать оборону большим количеством.
    • Угловой
      39'
      Канселу выполнял диагональную подачу к дальнему углу вратарской площади, куда набегал Бернарду Силва, но в прыжке макушкой мяч отбил Джастин за лицевую линию.
    • 38'
      В быстрой контратаке Мэддисон с левого фланга сместился к углу штрафной площади и наносил удар по воротам, но мяч явно свалился с ноги, полетев в сторону дальнего углового флага.
    • Угловой
      37'
      Ещё один угловой на правом фланге разыграли накоротке гости, но ни к чему опасному в итоге эта атака "Ман Сити" не пришла.
    • Угловой
      36'
      Угловой в итоге был назначен в пользу "горожан". Резкая подача последовала во вратарскую площадь, где выше всех выпрыгнул один из игроков в синей форме.
    • Судья
      35'
      Грилиш с левого фланга ворвался в штрафную площадку, где падал в борьбе с Дьюсбери-Холлом, но судья уверенно развёл руки в стороны, показав, что пенальти здесь не будет.
    • 34'
      Новая атака "Манчестер Сити" шла флангом, откуда была выполнена подача в центр, но близко к воротам мяч летел, поэтому Уорд воспользовался правом играть руками, забрав игровой снаряд себе.
    • 33'
      34 на 66 - такова статистика на данную минуту по владению мячом в процентном соотношении.
    • 32'
      В новой контратаке "Лестера" левым флангом уже Барнс сплоховал, решив полезть в штрафную площадку на двух соперников, которые, разумеется, пробить по воротам ему не позволили.
    • 31'
      "Ман Сити" продолжает без мяча играть не очень агрессивно. Видимость командного прессинга есть, но не более того.
    • 30'
      В контратаку вырвались сейчас "лисы" по центральной оси, но запорол её Мэддисон, который вместо надёжного паса налево на свободного Барнса решил вывернуть ногу и передать мяч в центр на Варди, что осуществить не удалось.
    • Опасный момент
      29'
      Де Брёйне снова разразил свою пушку из-за пределов штрафной площади. Но этот раз мяч сумел долететь до ворот, но Уорд грамотно занял позицию в ворота, сумев намертво мяч зафиксировать.
    • 28'
      Снова на свою треть поля глубоко сели хозяева поля. В таком положении кажется, что схема "Лестера" на эту игру 6-3-1. Очень часто сзади работают словно четыре центральных защитника.
    • 27'
      Де Брёйне решил со всем силы пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но читалось такое решение соперниками, поэтому выстрел был заблокирован.
    • Угловой
      26'
      Подача углового у хозяев поля не получилась опасной. Но подбор остался за "лисами", так что гости быстрый контрвыпад не проведут.
    • Опасный момент
      25'
      Наконец-то первую атаку хозяева поля провели, которая при этом получилась опасной - Барнс с левого фланга ворвался в штрафную площадку под острым углом и пробил низом, однако Эдерсон не заснул и отбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Снова зацепились за мяч лестерцы неподалёку от центрального круга, заработав штрафной удар, который был разыгран без спешки, и началась новая перепасовка поперёк поля.
    • 22'
      Стоит отметить, что "Манчестер Сити" не отличается высокой результативностью в последнее время, в трёх из крайних четырёх матчей не забив ни одного мяча.
    • 21'
      Снова "Лестер" просто пасуется на своей половине поля, без особых попыток продвинуться вперёд. Не хотелось бы верить, что команда Брендана Роджерса настроена играть только на ничью 0:0.
    • Фол, нарушение
      20'
      Мэддисону удалось зацепиться за мяч в середине поля, после чего он поставил корпус сопернику, заработав на себе штрафной удар.
    • 19'
      Постепенно команда Хосепа Гвардиолы начала наращивать своё давление на оборону лестерцев, которым стоило бы хоть немного перевести игру ближе к центральной линии.
    • Опасный момент
      18'
      После заброса из глубины поля защитникам "Лестера" не удалось отбить мяч подальше, в итоге Бернарду Силва с правого края штрафной площади на силу выстрелил по воротам - Уорд ногами парировал мяч в поле.
    • 17'
      Грилиш на левом фланге атаки немного потанцевал с мячом, после чего выполнял резкий пас в штрафную площадку, но ближайшему защитнику удалось перехватить игровой снаряд.
    • Офсайд
      16'
      "Лестер" контригру навязывать не пытается, продолжая сидеть в защите всем составом. Но даже в таких условиях Альварес сейчас умудрился забраться в положение "вне игры".
    • Угловой
      15'
      Второй угловой подряд с левого фланга от "Манчестер Сити" уже не принёс никакой опасности для ворот "лисов", так что болельщикам хозяев можно с облегчением выдохнуть.
    • Опасный момент
      14'
      Хитро разыграли мяч "горожане", после чего резкая подача в штрафную площадку пришла на голову Родри, который пробивал точно под перекладину - Уорд сумел перевести мяч на угловой.
    • Угловой
      13'
      Канселу снова подключился в атаку по левому флангу, после чего пытался уже низом выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована - угловой.
    • 12'
      Нет, де Брёйне со стандарта выполнил не самую лучшую подачу на ближнюю штангу, с которой справились защитники "Лестера". Атака гостей вторым темпом также закончилась подачей, после которой уже Уорд на выходе забрал мяч в руки.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче заработали гости на правом фланге, стараниями Бернарду Силы. Возможно, сейчас будет что-то опасное.
    • 10'
      Канселу с левого фланга забросил мяч в штрафную площадку на Гюндогана, который из неудобного положения затылком пробил по воротам - слишком слабо получилось, так что Уорд легко поймал мяч.
    • 9'
      Бернарду Силва принял мяч на правом фланге атаки, где его тут же запрессинговали два соперника, заставив ошибиться.
    • 8'
      Лестерцы начали перепасовываться на своей половине поля. "Горожане" достаточно лениво изображают прессинг, но всё равно заставляют оппонентов просто выбивать мяч подальше на защитников команды Хосепа Гвардиолы.
    • 7'
      Де Брёйне из глубины поля решил забросить мяч на левый край штрафной площади, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • 6'
      Самые активные на стадионе пока что болельщики, которые изо всех сил поддерживают своих любимцев, дружно распевая песни.
    • 5'
      Совсем не хотят подключать максимальные скорости игроки "Ман Сити" в дебюте матча, надеясь, что острые моменты у чужих ворот и так придут.
    • 4'
      Букмекеры, разумеется, видят "Манчестер Сити" фаворитом встречи, оценивая вероятность виктории гостей в 61% на первых минутах этого матча. Победа "Лестера" оценивается менее чем в 20%.
    • 3'
      Непривычно видеть "Манчестер Сити" без Эрлинга Холанна. Интересно, как команда Хосепа Гвардиолы будет справляться без своего главного бомбардира.
    • 2'
      Встреча началась без особого сумбура. "Лестер" добровольно отдал мяч гостям, всей командой обосновавшись на своей трети поля. "Горожане" пока что агрессии не проявляют.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лестер 0:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Лестер
    2.2% (3)
    Ничья
    6.5% (9)
    Манчестер Сити
    91.4% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.98% (91)
    Меньше
    26.02% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    71.54% (88)
    Нет
    28.46% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    27.3% (38)
    1:3 Манчестер Сити
    25.9% (36)
    0:2 Манчестер Сити
    14.4% (20)
    0:3 Манчестер Сити
    5.8% (8)
    0:1 Манчестер Сити
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:3 Манчестер Сити
    2.9% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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