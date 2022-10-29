Тур: 14. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Джонс Роберт
0:1
Второй тайм: 90'
Ход матча
49'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
3
Фас
Ваут
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лестер
Манчестер Сити
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.78
Среднее время на гол
97
50
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.89
1.31
Среднее время на гол
31
68
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Тотал матчей
0.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.46
|Барнс Харви
|4
|0.31
|Дака Патсон
|3
|0.23
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.15
|Варди Джейми
|1
|0.08
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.08
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.08
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|17 (2)
|1.42
|Фоден Фил
|6
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.25
|Силва Бернарду
|2
|0.17
|Гюндоган Илкай
|2
|0.17
|Канселу Жоау
|2
|0.17
|Альварес Хулиан
|2
|0.17
|Марез Рияд
|1
|0.08
|Грилиш Джек
|1
|0.08
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
12
27
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
42%
3
11%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
8
30%
30%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
25%
7
26%
61-75
1
8%
2
7%
76-90
Пропущено
19
6
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
3
16%
3
50%
76-90
Забито
20
36
13 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
5
25%
5
14%
1-15
3
15%
5
14%
16-30
5
25%
9
25%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
1
5%
2
6%
76-90
Пропущено
25
11
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
9
36%
1
9%
61-75
5
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|2.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17.
|Лестер
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Лестер
2.2% (3)
Ничья
6.5% (9)
Манчестер Сити
91.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
73.98% (91)
Меньше
26.02% (32)
Обе команды забьют
Да
71.54% (88)
Нет
28.46% (35)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
27.3% (38)
1:3 Манчестер Сити
25.9% (36)
0:2 Манчестер Сити
14.4% (20)
0:3 Манчестер Сити
5.8% (8)
0:1 Манчестер Сити
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
2:3 Манчестер Сити
2.9% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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