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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Лестер
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 50
Лестер 0% (0)
X 12% (6)
Манчестер Сити 88% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Манчестер Сити
9.96
6.55
10.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Манчестер Сити

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
6:3
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
5:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
К
4:2
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 6 0.5
Барнс Харви 4 0.33
Дака Патсон 3 0.25
Тилеманс Юри 2 (1) 0.17
Варди Джейми 1 0.08
Кастань Тимоти 1 0.08
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.08
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (2) 1.55
Фоден Фил 6 0.55
Де Брёйне Кевин 2 0.18
Силва Бернарду 2 0.18
Гюндоган Илкай 2 0.18
Канселу Жоау 2 0.18
Альварес Хулиан 2 0.18
Марез Рияд 1 0.09
Грилиш Джек 1 0.09
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Марез Рияд 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

12
27
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
42%
3
11%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
8
30%
30%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
25%
7
26%
61-75
1
8%
2
7%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
3
16%
3
50%
76-90

Забито

20
36
13 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
5
25%
5
14%
1-15
3
15%
5
14%
16-30
5
25%
9
25%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
1
5%
2
6%
76-90

Пропущено

25
11
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
9
36%
1
9%
61-75
5
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Лестер 0% (0)
    X 12% (6)
    Манчестер Сити 88% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.96
    6.55
    10.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Сити

    Исход игры
    Лестер
    0% (0)
    Ничья
    12.2% (6)
    Манчестер Сити
    87.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    30.6% (15)
    1:2 Манчестер Сити
    28.6% (14)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    0:2 Манчестер Сити
    12.2% (6)
    1:4 Манчестер Сити
    4.1% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    4.1% (2)
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    Лестер
    Манчестер Сити
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