Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

56' Команда Ньюкасл имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

56' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

56' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Уиллок Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Г О О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Ньюкасл забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Робин Ульсен прыгнул вправо!

50' Рефери не любит споров - именно за это Уоткинс Олли сейчас получил желтую

49' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Уоткинс Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Буэндия Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

45' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Триппьер Киран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Дендонкер Леандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

33' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

32' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

32' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

28' Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Буэндия Эмилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Буэндия Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновится спорным мячом

18' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Жоэлинтон пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

17' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

12' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

7' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лонгстафф Шон не смог попасть в створ ударом издали

5' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

3' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Дендонкер Леандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть