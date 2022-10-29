Тур: 14. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Тирни Пол
4:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаУоткинс Олли
1:0
45' ПенальтиУилсон Каллум
2:0
56' ГолУилсон Каллум
3:0
59' ГолЖоэлинтон
65' Желтая карточкаЖоэлинтон
4:0
68' ГолАльмирон Мигель
90'+4
Ход матча
45'
45'
1:0
56'
2:0
59'
3:0
65'
68'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
18
Янг
Эшли
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aaron Danks
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Астон Вилла
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.73
0.58
Среднее время на гол
52
154
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.45
Среднее время на гол
67
198
Всего голов
35
12
Голов в среднем за матч
1.52
0.52
Тотал матчей
0.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
172
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|7
|0.54
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.46
|Гимараэс Бруно
|2
|0.15
|Исак Александр
|2 (1)
|0.15
|Триппьер Киран
|1
|0.08
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.08
|Лонгстафф Шон
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Шёр Фабиан
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Уиллок Джо
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.23
|Уоткинс Олли
|2
|0.15
|Бэйли Леон
|2
|0.15
|Соарес Дуглас
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Янг Эшли
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
5%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1
Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|2.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|13.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|19.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|20.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл 4:0 Астон Вилла
Исход игры
Ньюкасл
84.8% (106)
Ничья
12.8% (16)
Астон Вилла
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (63)
Меньше
47.93% (58)
Обе команды забьют
Да
60.33% (73)
Нет
39.67% (48)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
39.2% (49)
1:0 Ньюкасл
21.6% (27)
2:0 Ньюкасл
15.2% (19)
1:1 Ничья
9.6% (12)
3:1 Ньюкасл
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 Астон Вилла
1.6% (2)
3:0 Ньюкасл
1.6% (2)
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