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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ньюкасл
4:0
Конец матча
Астон Вилла
0'
45' Желтая карточка
Уоткинс Олли
1:0
45' Пенальти
Уилсон Каллум
2:0
56' Гол
Уилсон Каллум
3:0
59' Гол
Жоэлинтон
65' Желтая карточка
Жоэлинтон
4:0
68' Гол
Альмирон Мигель
90'+4

Ход матча

35'
 
Ольсен Робин
Мартинес Эмилиано
45'
 
Уоткинс Олли
45'
Уилсон Каллум
1:0
56'
Уилсон Каллум
(Триппьер Киран)
2:0
59'
Жоэлинтон
3:0
61'
 
Коутиньо Филиппе
Буэндия Эмилиано
61'
 
Рамси Джакоб
Бэйли Леон
65'
Жоэлинтон
 
68'
Альмирон Мигель
(Уилсон Каллум)
4:0
69'
 
Динь Люка
Кэш Мэтти
69'
 
Макгинн Джон
Дендонкер Леандер
71'
Мёрфи Джейкоб
Уиллок Джо
 
71'
Таргетт Мэтт
Ботман Свен
 
83'
Ласcеллс Джамал
Шёр Фабиан
 
83'
Шелви Джонджо
Гимараэс Бруно
 
86'
Сен-Максимен Аллан
Альмирон Мигель
 
86'
Вуд Крис
Уилсон Каллум
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Ньюкасл 84.8% (106)
X 12.8% (16)
Астон Вилла 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
7
Жоэлинтон
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
11
Уоткинс
Олли
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
9
Ингс
Дэнни
Ньюкасл
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Астон Вилла

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.73
0.58

Среднее время на гол

52
154

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.45

Среднее время на гол

67
198

Всего голов

35
12

Голов в среднем за матч

1.52
0.52

Тотал матчей

0.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
172

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 7 0.54
Уилсон Каллум 6 (1) 0.46
Гимараэс Бруно 2 0.15
Исак Александр 2 (1) 0.15
Триппьер Киран 1 0.08
Сен-Максимен Аллан 1 0.08
Лонгстафф Шон 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Уиллок Джо 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.23
Уоткинс Олли 2 0.15
Бэйли Леон 2 0.15
Соарес Дуглас 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Янг Эшли 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Поуп Ник 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Макгинн Джон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Динь Люка 2 0
Бэйли Леон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Камара Бубакар I 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
5%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1
Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
13. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
16. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
19. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
8. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
10. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
19. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
20. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 60%, Астон Вилла: 40%.
  • 93'
    Астон Вилла контролирует мяч.
  • 92'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Вуд Крис из команды Ньюкасл не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 92'
    Жоэлинтон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ньюкасл 84.8% (106)
    X 12.8% (16)
    Астон Вилла 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Ньюкасл 4:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Ньюкасл
    84.8% (106)
    Ничья
    12.8% (16)
    Астон Вилла
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60.33% (73)
    Нет
    39.67% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    39.2% (49)
    1:0 Ньюкасл
    21.6% (27)
    2:0 Ньюкасл
    15.2% (19)
    1:1 Ничья
    9.6% (12)
    3:1 Ньюкасл
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Астон Вилла
    1.6% (2)
    3:0 Ньюкасл
    1.6% (2)
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