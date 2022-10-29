Тур: 14. Стадион: Летцигрунд.
1:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСоргич Деян
0:2
23' ГолБурч Марко
37' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:2
43' ГолГерц Кристиан
45' Желтая карточкаСимани Денис
54' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
1:3
65' ГолСоргич Деян
90' Желтая карточкаДадашов Ренат
90'+4
Ход матча
9'
0:1
23'
0:2
37'
43'
1:2
45'
54'
65'
1:3
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 10
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
31 матч
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
55 матчей
27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа
Первый тайм
36.4%
38.2%
25.4%
20 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
21.8%
40%
38.2%
12 побед 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.58
1.24
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
81
68
Голов в среднем за матч
1.47
1.24
Тотал матчей
0.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 78%
Меньше 22%
12
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
15
Больше 27%
Меньше 73%
40
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.43
|Дадашов Ренат
|3
|0.21
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.21
|Шеттине Гильерме
|3
|0.21
|Герц Кристиан
|2
|0.14
|Болла Бендегуз
|2
|0.14
|Рибейро Томас
|2
|0.14
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.07
|Francis Momoh
|1
|0.07
|Пушич Петар
|1
|0.07
|Dion Kacuri
|1
|0.07
|Dominik Schmid2
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|6 (2)
|0.46
|Соргич Деян
|4
|0.31
|Бурч Марко
|3
|0.23
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.23
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.08
|Шадер Софьян
|1
|0.08
|Гентнер Кристиан
|1
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Белоко Стефан
|1
|0.08
|Кадак Якуб
|1
|0.08
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Секо Аюму
|2
|1
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|4
|1
|Белоко Стефан
|5
|0
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Майер Макс
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
1
4%
3
13%
76-90
Пропущено
29
17
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
17%
3
18%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
7
24%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|0:0
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|6.
|Лугано
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|7.
|Базель
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|13
|0
|6
|7
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|0:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|9.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Люцерн
|Майер Макс
|8
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 4