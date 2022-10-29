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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Грасcхоппер
1:3
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
9' Гол
Соргич Деян
0:2
23' Гол
Бурч Марко
37' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:2
43' Гол
Герц Кристиан
45' Желтая карточка
Симани Денис
54' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
1:3
65' Гол
Соргич Деян
90' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90'+4
71
Justin
Hammel
77
Болла
Бендегуз
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Giotto
Morandi
28
Герц
Кристиан
95
Шеттине
Гильерме
10
Пушич
Петар
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
69
Шадер
Софьян
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Грасcхоппер
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

31 матч

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

55 матчей

27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа

Первый тайм

36.4%
38.2%
25.4%
20 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

21.8%
40%
38.2%
12 побед 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.24

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

81
68

Голов в среднем за матч

1.47
1.24

Тотал матчей

0.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 78%
Меньше 22%
12
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
15
Больше 27%
Меньше 73%
40
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.43
Дадашов Ренат 3 0.21
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.21
Шеттине Гильерме 3 0.21
Герц Кристиан 2 0.14
Болла Бендегуз 2 0.14
Рибейро Томас 2 0.14
Giotto Morandi 1 (1) 0.07
Francis Momoh 1 0.07
Пушич Петар 1 0.07
Dion Kacuri 1 0.07
Dominik Schmid2 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 6 (2) 0.46
Соргич Деян 4 0.31
Бурч Марко 3 0.23
Дрэгер Мохамед 3 0.23
Дорн Пиус 1 0.08
Абубакар-Анкра Асума 1 0.08
Шадер Софьян 1 0.08
Гентнер Кристиан 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Белоко Стефан 1 0.08
Кадак Якуб 1 0.08
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 5 0
Лоосли Ноа 1 2
Секо Аюму 2 1
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Francis Momoh 2 0
Рибейро Томас 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Герц Кристиан 1 0
Giotto Morandi 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 4 1
Белоко Стефан 5 0
Фрыдек Мартин 3 1
Дрэгер Мохамед 3 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Майер Макс 2 0
Эмини Лорик 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
1
4%
3
13%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
17%
3
18%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
7
24%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 0:0 14 6 6 2 16 - 12 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
5. Санкт-Галлен 13 5 3 5 24 - 20 18
6. Лугано 0:0 14 5 2 7 19 - 23 17
7. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 13 0 6 7 8 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:0 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
3. Санкт-Галлен 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 0:0 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 0:0 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Серветт 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 7
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Люцерн Симани Денис 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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