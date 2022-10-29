Тур: 14. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Медли Роберт
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1' Желтая карточкаСемеду Нелсон
30' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
1:0
50' ГолМи Бен
1:1
52' ГолНевеш Рубен
80' Желтая карточкаМбеумо Брайан
84' Желтая карточкаНевеш Рубен
86' Желтая карточкаДамсгор Миккель
90' Желтая карточкаТони Айвен
90' Красная карточкаКоста Диего
Ход матча
30'
50'
1:0
52'
1:1
80'
84'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
36 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
59 Joe Hodge
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Вулверхэмптон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
0.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|8 (3)
|0.62
|Висса Йоан
|2
|0.15
|Мбеумо Брайан
|2
|0.15
|Ми Бен
|2
|0.15
|Дасилва Джошуа
|2
|0.15
|Йенсен Матиас
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|3 (1)
|0.23
|Поденсе Даниэл
|2
|0.15
|Траоре Адама
|1
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Семеду Нелсон
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
29%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
5%
1
17%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
50%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
2
12%
1-15
6
30%
4
24%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1
Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|2.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|11.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|13.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|18.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|19.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|20.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
Прогнозы на матч Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Брентфорд
70.1% (89)
Ничья
24.4% (31)
Вулверхэмптон
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.32% (50)
Меньше
58.68% (71)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
29.9% (38)
1:0 Брентфорд
25.2% (32)
1:1 Ничья
20.5% (26)
2:0 Брентфорд
7.9% (10)
1:2 Вулверхэмптон
4.7% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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