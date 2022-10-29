  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Медли Роберт
Брентфорд
1:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1' Желтая карточка
Семеду Нелсон
30' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
1:0
50' Гол
Ми Бен
1:1
52' Гол
Невеш Рубен
80' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
84' Желтая карточка
Невеш Рубен
86' Желтая карточка
Дамсгор Миккель
90' Желтая карточка
Тони Айвен
90' Красная карточка
Коста Диего
90'+10

Ход матча

1'
 
Семеду Нелсон
30'
 
Поденсе Даниэл
37'
Дамсгор Миккель
Йенсен Матиас
 
41'
 
Моутинью Жоау
Луис Матеус
50'
Ми Бен
(Мбеумо Брайан)
1:0
52'
1:1
Невеш Рубен
(Семеду Нелсон)
75'
Льюис-Поттер Кин
Висса Йоан
 
80'
Мбеумо Брайан
 
83'
Ониика Фрэнк
Дасилва Джошуа
 
83'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
83'
Каньос Серхи
Мбеумо Брайан
 
83'
 
Гуэдеш Гонсалу
Траоре Адама
84'
 
Невеш Рубен
86'
Дамсгор Миккель
 
90'
Тони Айвен
 
90'
 
Коста Диего

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Брентфорд 70.1% (89)
X 24.4% (31)
Вулверхэмптон 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
6
Траоре
Бубакар
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
27
Луис
Матеус
II
10
Поденсе
Даниэл
29
Коста
Диего
Брентфорд
4-3-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

0.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.62
Висса Йоан 2 0.15
Мбеумо Брайан 2 0.15
Ми Бен 2 0.15
Дасилва Джошуа 2 0.15
Йенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 3 (1) 0.23
Поденсе Даниэл 2 0.15
Траоре Адама 1 0.08
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 5 0
Хикки Аарон 4 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Поденсе Даниэл 3 0
Семеду Нелсон 3 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 2 0
Коста Диего 0 1
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
29%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
5%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
43%
31-45
3
15%
2
29%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
19%
2
11%
1-15
6
29%
4
22%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1
Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
16. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
19. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
19. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
20. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Брентфорд 70.1% (89)
    X 24.4% (31)
    Вулверхэмптон 5.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брентфорд
    70.1% (89)
    Ничья
    24.4% (31)
    Вулверхэмптон
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.32% (50)
    Меньше
    58.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    61.98% (75)
    Нет
    38.02% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    29.9% (38)
    1:0 Брентфорд
    25.2% (32)
    1:1 Ничья
    20.5% (26)
    2:0 Брентфорд
    7.9% (10)
    1:2 Вулверхэмптон
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     