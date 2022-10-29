Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Удар от ворот произведет Брентфорд

52' Матч возобновлен

51' Янельт Витали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Траоре Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

51' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Брентфорд

43' Траоре Бубакар из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Траоре Бубакар из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Поденсе Даниэл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Поденсе Даниэл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Невеш Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Траоре Бубакар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Матеус II получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Луис Матеус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дасилва Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Поденсе Даниэл получил желтую карточку от судьи

29' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновится спорным мячом

24' Невеш Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Брентфорд

22' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

22' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

20' Дасилва Джошуа из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

20' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

18' Удар от ворот произведет Брентфорд

18' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дасилва Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Брентфорд

13' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

10' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

7' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

5' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Семеду Нелсон получил желтую карточку от судьи

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля