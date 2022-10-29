Тур: 15. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Damian Kos
0:0
Первый тайм: 16'
0'
23
Adrian
Danek
95
Зебич
Марио
22
Дея
Адам
17
Dawid
Blanik
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Защитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Корона Кельце
Пяст
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.56
Среднее время на гол
58
162
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.82
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.45
0.7
Тотал матчей
1.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
128
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|5
|0.33
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.27
|Dawid Blanik
|2
|0.13
|Петров Кирилл
|1
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.07
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.27
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Червински Якуб
|1
|0.07
|Саппинен Рауно
|1
|0.07
|Феликс Хорхе
|1
|0.07
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|4
|1
|Milos Trojak
|4
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Петров Кирилл
|3
|0
|Adrian Danek
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шикавка Евгений
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|5
|0
|Храпек Михал
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Дзичек Патрик
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|3.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|4.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|5.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|11.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|12.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|13.
|Заглембе Любин
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 18
|13
|16.
|Корона Кельце
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|14.
|Пяст
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|9.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|12.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|14.
|Корона Кельце
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Пяст
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|16.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|17.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6