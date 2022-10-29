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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6628 Главный судья: Damian Kos
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Пяст
0'
1:0
16' Гол
Jakub Lukowski
57' Желтая карточка
Adrian Danek
67' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан
1:1
77' Гол
Вильчек Камиль
80' Желтая карточка
Шпаковски Марчин
90'+5
73
Запытовски
Марцель
23
Adrian
Danek
4
Малярчик
Петр
95
Зебич
Марио
3
Корраль
Роберто
22
Дея
Адам
7
Jakub
Lukowski
26
Севежински
Оскар
13
Дякону
Роналдо
17
Dawid
Blanik
18
Bartosz
Spiaczka
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
98
Катранис
Александрос
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
77
Пырка
Аркадиуш
92
Кадзиор
Дамиан
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
Корона Кельце
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Пяст

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:2

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.56

Среднее время на гол

58
162

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.82

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.7

Тотал матчей

1.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
128

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 6 0.4
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.27
Dawid Blanik 2 0.13
Петров Кирилл 1 0.07
Milos Trojak 1 0.07
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 5 0.33
Кадзиор Дамиан 2 0.13
Райнер Константин 2 0.13
Michael Ameyaw 2 0.13
Червински Якуб 1 0.07
Саппинен Рауно 1 0.07
Феликс Хорхе 1 0.07
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 4 1
Milos Trojak 4 0
Jacek Podgorski 4 0
Adrian Danek 4 0
Петров Кирилл 3 0
Форенц Конрад 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шикавка Евгений 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Шпаковски Марчин 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Корраль Роберто 1 0
Такач Далибор 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 5 0
Храпек Михал 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Дзичек Патрик 4 0
Райнер Константин 4 0
Червински Якуб 3 0
Хэйтли Том 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
40%
2
14%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
6
30%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
3. Легия 1:1 15 7 5 3 18 - 17 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Ягеллония 1:1 15 4 7 4 23 - 19 19
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
16. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 1:1 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Ягеллония 1:1 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
9. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
11. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
12. Легия 1:1 8 2 3 3 6 - 12 9
13. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Ягеллония 1:1 7 0 5 2 8 - 11 5
17. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 1:1 Пяст онлайн

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