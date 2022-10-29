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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:2
Конец матча
Скалица
0'
32' Желтая карточка
Ковачик Петер
0:1
38' Гол
Власко Ян
68' Желтая карточка
Потома Денис
80' Желтая карточка
Гаша Роман
88' Желтая карточка
Куколь Владимир
0:2
90' Гол
Гаша Роман
90'+5
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
11
Samuel
Datko
8
Грендель
Эрик
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
6
Брежнаник
Михал
29
Кузма
Марек
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
30
Власко
Ян
18
Martin
Nagy
II
13
Фабри
Андрей
77
Мигалик
Ярослав
7
Яо
Янн
Майкл
14
Вацлав
Марек
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
Скалица
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Скалица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

1.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 7 0.44
Кузма Марек 3 (1) 0.19
Годал Борис 3 0.19
Ковачик Петер 2 (1) 0.13
Samuel Datko 2 0.13
Бариш Дамьян 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Rene Paraj 1 0.06
Andy Masaryk 1 0.06
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 3 0.19
Власко Ян 3 (1) 0.19
Яо Янн Майкл 2 0.13
Мигалик Ярослав 1 0.06
Гаша Роман 1 0.06
Martin Nagy II 1 0.06
Denis Baumgartner 1 0.06
Ondrej Rudzan 1 0.06
Чоглей Петер 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Rene Paraj 6 0
Годал Борис 5 0
Брежнаник Михал 3 0
Куколь Владимир 3 0
Marek Kristian Bartos 3 0
Daniel Pavuk 3 0
David Cobnan 3 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Бакаля Микулаш 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Samuel Datko 1 0
Ковачик Петер 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блажек Филип 5 0
Mario Holly 5 0
Чоглей Петер 3 1
Власко Ян 4 0
Вацлав Марек 4 0
Гаша Роман 2 1
Яо Янн Майкл 3 0
Потома Денис 3 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Martin Cernek 2 0
Юнас Мартин 1 0
Фабри Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
57%
4
31%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
6
43%
76-90

Пропущено

20
23
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
20%
7
30%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
7
35%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4
Скалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
3. ДАК 14 7 5 2 24 - 14 26
4. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
5. Железярне Подбрезова 16 6 5 5 22 - 19 23
6. Дукла Банска-Бистрица 15 6 2 7 20 - 25 20
7. Тренчин 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Жилина 16 5 4 7 22 - 25 19
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 16 3 6 7 13 - 24 15
12. Татран Липтовски-Микулаш 15 1 5 9 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 7 6 0 1 17 - 6 18
2. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Железярне Подбрезова 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Тренчин 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
5. Железярне Подбрезова 8 2 3 3 12 - 12 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Тренчин 8 1 2 5 3 - 13 5
10. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 10 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 7
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Rene Paraj 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 5
ДАК Кальмар Жолт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Власко Ян бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      32'
      Peter Kovacik получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:2 Скалица онлайн

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