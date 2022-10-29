Тур: 16. Стадион: ZELPO Arena.
0:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКовачик Петер
0:1
38' ГолВласко Ян
68' Желтая карточкаПотома Денис
80' Желтая карточкаГаша Роман
88' Желтая карточкаКуколь Владимир
0:2
90' ГолГаша Роман
90'+5
Ход матча
32'
38'
0:1
68'
80'
88'
90'
0:2
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
30
Власко
Ян
13
Фабри
Андрей
14
Вацлав
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
99 David CobnanПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Adam Danko
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
92 Marcel Vasil
-
25 Simon Fasko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Вацлав МарекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Нападающий
-
12 Martin Petr
-
-
21 Jakub Kousal
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Скалица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
1.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|7
|0.44
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.19
|Годал Борис
|3
|0.19
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.13
|Samuel Datko
|2
|0.13
|Бариш Дамьян
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Andy Masaryk
|1
|0.06
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|3
|0.19
|Власко Ян
|3 (1)
|0.19
|Яо Янн Майкл
|2
|0.13
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|Гаша Роман
|1
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Ondrej Rudzan
|1
|0.06
|Чоглей Петер
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|6
|0
|Годал Борис
|5
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Куколь Владимир
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|5
|0
|Mario Holly
|5
|0
|Чоглей Петер
|3
|1
|Власко Ян
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Гаша Роман
|2
|1
|Яо Янн Майкл
|3
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Martin Cernek
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
57%
4
31%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
6
43%
76-90
Пропущено
20
23
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
20%
7
30%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
7
35%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4
Скалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Спартак Трнава
|15
|8
|4
|3
|27 - 14
|28
|3.
|ДАК
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|4.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|Железярне Подбрезова
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|15
|6
|2
|7
|20 - 25
|20
|7.
|Тренчин
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Жилина
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|9.
|Земплин
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|16
|3
|6
|7
|13 - 24
|15
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|1
|5
|9
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|6.
|ДАК
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|10 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|7
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|6
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|5
|ДАК
|Кальмар Жолт
|5