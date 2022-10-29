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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Ягеллония
1:2
Первый тайм: 31'
Легия
0'
1:0
17' Гол
Гуаль Марк
1:1
28' Гол
Жозуэ Филипе
1:2
30' Гол
Младенович Филип

Ход матча

17'
Гуаль Марк
(Черных Фёдор)
1:0
28'
1:1
Жозуэ Филипе
(Вшолек Павел)
30'
1:2
Младенович Филип
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Легия
3.10
3.50
2.35
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
72
Скшипчак
Матеуш
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
36
Jakub
Lewicki
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
1
Тобиаш
Кацпер
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
39
Росолек
Мацей
19
Карлитос
Карлос
Ягеллония
5-3-2
Легия
3-5-2

История личных встреч

Ягеллония
Легия

19 матчей

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

36 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

0.8
0.81

Среднее время на гол

112
110

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.11
0.97

Тотал матчей

0.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

81
92

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.53
Гуаль Марк 7 (2) 0.47
Нене III 2 0.13
Пржикрыл Томаш 1 0.07
Черных Фёдор 1 (1) 0.07
Mateusz Kowalski 1 0.07
Бортничук Мачей 1 0.07
Jakub Lewicki 1 0.07
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 4 0.27
Вшолек Павел 3 (1) 0.2
Мучи Эрнест 2 0.13
Жозуэ Филипе 2 (2) 0.13
Капустка Бартош 1 0.07
Йоханссон Маттиас 1 0.07
Роуз Линдси 1 0.07
Карлитос Карлос 1 0.07
Августиняк Рафал 1 0.07
Росолек Мацей 1 0.07
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 8 0
Нене III 4 1
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Пуэрто Исраэль 3 0
Романчук Тарас 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Mateusz Kowalski 1 0
Черных Фёдор 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 1
Младенович Филип 5 0
Жозуэ Филипе 5 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Слиш Бартош 2 0
Баку Макана 2 0
Навроцкий Майк 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Вшолек Павел 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
60%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
6
55%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0
Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
3. Легия 1:1 15 7 5 3 18 - 17 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Ягеллония 1:1 15 4 7 4 23 - 19 19
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
16. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 1:1 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Ягеллония 1:1 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
9. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
11. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
12. Легия 1:1 8 2 3 3 6 - 12 9
13. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Ягеллония 1:1 7 0 5 2 8 - 11 5
17. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Легия
3.10
3.50
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 1:2 Легия онлайн

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