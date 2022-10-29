Тур: 15. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Damian Sylwestrzak
Ход матча
17'
1:0
28'
1:1
30'
1:2
11
Имас
Хесус
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Ягеллония
Легия
19 матчей
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
36 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
0.8
0.81
Среднее время на гол
112
110
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.11
0.97
Тотал матчей
0.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
81
92
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.53
|Гуаль Марк
|7 (2)
|0.47
|Нене III
|2
|0.13
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.07
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.07
|Mateusz Kowalski
|1
|0.07
|Бортничук Мачей
|1
|0.07
|Jakub Lewicki
|1
|0.07
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|4
|0.27
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.2
|Мучи Эрнест
|2
|0.13
|Жозуэ Филипе
|2 (2)
|0.13
|Капустка Бартош
|1
|0.07
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.07
|Роуз Линдси
|1
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.07
|Августиняк Рафал
|1
|0.07
|Росолек Мацей
|1
|0.07
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|8
|0
|Нене III
|4
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Пуэрто Исраэль
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Mateusz Kowalski
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
60%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
6
55%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0
Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|3.
|Легия
|1:1
|15
|7
|5
|3
|18 - 17
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Ягеллония
|1:1
|15
|4
|7
|4
|23 - 19
|19
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|13.
|Заглембе Любин
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|16.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|1:1
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Ягеллония
|1:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|9.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|12.
|Легия
|1:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Ягеллония
|1:1
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|17.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6