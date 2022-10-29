  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 32'
Шлёнск
0'
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Шлёнск
3.50
3.65
3.99
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
15
Валло
Кристиан
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
12
Лещыньски
Рафал
2
Вердаска
Диогу
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
15
Науэль
Матиас
10
Кинтана
Кайе
Висла Плоцк
3-4-2-1
Шлёнск
5-4-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Шлёнск

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
ЭГБ
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
4:1
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ВД
0:4

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Тотал матчей

0.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
67

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.53
Вольски Рафал 5 (1) 0.33
Колар Марко 3 0.2
Валло Кристиан 2 0.13
Секульски Лукаш 2 0.13
Левандовски Матеуш II 2 0.13
Damian Warchol 1 0.07
Кривоцюк Антон 1 0.07
Коцыля Давид 1 0.07
Павляк Александр 1 0.07
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.2
Шварц Петр 2 0.13
Ольсен Патрик 2 (1) 0.13
Гретарссон Даниэль 1 0.07
Замора Джон 1 0.07
Самец-Талар Пётр 1 0.07
Лыщаш Адриан 1 0.07
Ястржембски Деннис 1 0.07
Бейгер Лукаш 1 0.07
Гарсия Виктор III 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Швох Матеуш 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Лесняк Филип 1 0
Хжановски Адам 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 5 0
Вердаска Диогу 2 1
Поправа Конрад 1 1
Шварц Петр 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Бейгер Лукаш 0 1
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
4
31%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
4
20%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
6
43%
2
10%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0
Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Висла Плоцк 0:0 15 7 5 3 26 - 15 26
4. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
11. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Шлёнск 0:0 15 4 6 5 15 - 20 18
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
16. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Висла Плоцк 0:0 7 5 2 0 13 - 4 17
3. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 0:0 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
8. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
10. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
11. Висла Плоцк 0:0 8 2 3 3 13 - 11 9
12. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 0:0 7 1 3 3 3 - 8 6
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Нене III 1 5
Легия Младенович Филип 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Шлёнск
3.50
3.65
3.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:0 Шлёнск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Висла Плоцк
Шлёнск
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 