Тур: 15. Стадион: Казимеж Гурски. Главный судья: Мусял Томаш
0:0
Первый тайм: 32'
0'
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Висла Плоцк
Шлёнск
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.63
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Тотал матчей
0.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
67
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|8 (1)
|0.53
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.33
|Колар Марко
|3
|0.2
|Валло Кристиан
|2
|0.13
|Секульски Лукаш
|2
|0.13
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.13
|Damian Warchol
|1
|0.07
|Кривоцюк Антон
|1
|0.07
|Коцыля Давид
|1
|0.07
|Павляк Александр
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.2
|Шварц Петр
|2
|0.13
|Ольсен Патрик
|2 (1)
|0.13
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.07
|Замора Джон
|1
|0.07
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.07
|Лыщаш Адриан
|1
|0.07
|Ястржембски Деннис
|1
|0.07
|Бейгер Лукаш
|1
|0.07
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Швох Матеуш
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Хжановски Адам
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Вердаска Диогу
|2
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Шварц Петр
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|0
|1
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
4
31%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
33%
2
13%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
4
20%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
6
43%
2
10%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0
Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|11.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Шлёнск
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 20
|18
|13.
|Заглембе Любин
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|16.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Висла Плоцк
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Висла Плоцк
|0:0
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|12.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5
|Легия
|Младенович Филип
|6