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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Тренчин
0:0
Первый тайм: 16'
Ружомберок
0'
8' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
9' Вторая желтая карточка
Эмека Чинонсо
10' Желтая карточка
Кукучка Михал

Ход матча

8'
Эмека Чинонсо
 
9'
Эмека Чинонсо
 
10'
Кукучка Михал
 
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Ружомберок
2.23
3.45
3.16
Все Коэффициенты
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
18
Лавринчик
Самуэль
31
Баинович
Филип
20
Rahim
Ibrahim
28
Кмет
Матуш
9
Эмека
Чинонсо
7
Eynel
Soares
35
Крайчирик
Иван
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
24
Жигмунд
Марек
6
Лихи
Филип
30
Хриен
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
9
Регали
Мартин
Тренчин
4-3-3
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
Ружомберок

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Среднее время на гол

76
74

Всего голов

57
45

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

0.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 3 0.19
Пирес Келвин 3 0.19
Eynel Soares 2 0.13
Гайдош Артур 2 0.13
Кмет Матуш 2 0.13
Маду Кингсли 1 0.06
Lazar Stojsavljevic 1 0.06
Rahim Ibrahim 1 0.06
Ем Рэбен 0 0
Lucas Demitra 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.47
Герец Штефан 3 0.2
Мадленяк Матей 2 0.13
Marko Kelemen 2 0.13
Масло Ян 2 (2) 0.13
Тучны Адам 1 0.07
Мрва Марио 1 0.07
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 6 0
Баинович Филип 4 0
Rahim Ibrahim 4 0
Летенай Лукаш 2 1
Маду Кингсли 3 0
Эмека Чинонсо 1 1
Купусович Негош 2 0
Пирес Келвин 2 0
Lukas Duriska 1 0
Кмет Матуш 1 0
Ем Рэбен 1 0
Кукучка Михал 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Гайдош Артур 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Холли Доминик 1 0
Eynel Soares 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Галабрин Габриель 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
3. ДАК 14 7 5 2 24 - 14 26
4. Железярне Подбрезова 0:0 16 6 6 4 22 - 17 24
5. Ружомберок 0:0 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Дукла Банска-Бистрица 15 6 2 7 20 - 25 20
7. Тренчин 0:0 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Жилина 16 5 4 7 22 - 25 19
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 0:0 16 2 7 7 11 - 24 13
12. Татран Липтовски-Микулаш 15 1 5 9 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 7 6 0 1 17 - 6 18
2. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Железярне Подбрезова 0:0 8 4 3 1 10 - 5 15
4. Тренчин 0:0 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 0:0 8 2 3 3 7 - 11 9
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 0:0 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
5. Железярне Подбрезова 0:0 8 2 3 3 12 - 12 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Тренчин 0:0 8 1 2 5 3 - 13 5
9. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
10. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
11. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
12. Скалица 0:0 8 0 4 4 4 - 13 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 10 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 7
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Rene Paraj 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 5
ДАК Кальмар Жолт 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Ружомберок
2.23
3.45
3.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тренчин 0:0 Ружомберок онлайн

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