Тур: 16. Стадион: На Сихоти.
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
9' Вторая желтая карточкаЭмека Чинонсо
10' Желтая карточкаКукучка Михал
60' Желтая карточкаMarko Kelemen
60' Желтая карточкаRahim Ibrahim
89' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+3
Ход матча
10'
60'
60'
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
28
Кмет
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marian Zimen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
63 Моронг АдамЗащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Тренчин
Ружомберок
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.29
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Среднее время на гол
76
74
Всего голов
57
45
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
0.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|3
|0.19
|Пирес Келвин
|3
|0.19
|Eynel Soares
|2
|0.13
|Гайдош Артур
|2
|0.13
|Кмет Матуш
|2
|0.13
|Маду Кингсли
|1
|0.06
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.06
|Rahim Ibrahim
|1
|0.06
|Ем Рэбен
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.47
|Герец Штефан
|3
|0.2
|Мадленяк Матей
|2
|0.13
|Marko Kelemen
|2
|0.13
|Масло Ян
|2 (2)
|0.13
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Мрва Марио
|1
|0.07
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|6
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Баинович Филип
|4
|0
|Летенай Лукаш
|2
|1
|Маду Кингсли
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Купусович Негош
|2
|0
|Пирес Келвин
|2
|0
|Лавринчик Самуэль
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Кукучка Михал
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Холли Доминик
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|4
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Спартак Трнава
|15
|8
|4
|3
|27 - 14
|28
|3.
|ДАК
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|4.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|Железярне Подбрезова
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|15
|6
|2
|7
|20 - 25
|20
|7.
|Тренчин
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Жилина
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|9.
|Земплин
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|16
|3
|6
|7
|13 - 24
|15
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|1
|5
|9
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|6.
|ДАК
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|10 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|7
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|6
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|5
|ДАК
|Кальмар Жолт
|5