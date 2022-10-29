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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Херенвен
1:2
Второй тайм: 75'
Утрехт
0'
1:0
33' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
44' Гол
Дувикас Анастасиос
45' Желтая карточка
Тахири Анас
58' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
1:2
66' Гол
Модибо Саньян

Ход матча

33'
Ван Хойдонк Сидней
(Кёлерт Матс)
1:0
44'
1:1
Дувикас Анастасиос
(Тоорнстра Йенс)
45'
Тахири Анас
 
58'
 
Тоорнстра Йенс
64'
 
Бауссайд Отман
Редан Дайшон
64'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
66'
1:2
Модибо Саньян
75'
Колассен Антуан
Хаяль Рами
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Утрехт
2.39
3.61
3.02
Все Коэффициенты
44
Andries
Noppert
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
22
Хаяль
Рами
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
8
Брауэрс
Люк
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
Херенвен
4-4-2
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Херенвен
Утрехт

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

29.7%
18.9%
51.4%
11 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.67

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

69
55

Голов в среднем за матч

1.86
1.49

Тотал матчей

0.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.5
Сарр Амин 2 0.17
Ван Эвейк Милан 2 0.17
Кёлерт Матс 1 0.08
Хайе Том 1 0.08
Бохневич Павел 1 0.08
Тахири Анас 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.5
Дост Бас 5 0.42
Ван де Стрек Сандер 2 0.17
Клейбер Шон 1 0.08
Силла Мусса 1 0.08
Редан Дайшон 1 0.08
Тоорнстра Йенс 0 0
Боздоган Джан 0 0
Бут Тейлор 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 0
Тахири Анас 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Дост Бас 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Клейбер Шон 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1
Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Утрехт 2:1 12 5 3 4 17 - 20 18
7. Спарта Роттердам 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Херенвен 1:2 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Волендам 11 1 3 7 12 - 31 6
18. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Утрехт 2:1 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 1:2 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 2:1 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 1:2 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Херенвен Хайе Том 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
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    Херенвен
    Ничья
    Утрехт
    2.39
    3.61
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