Первый тайм

47' Команда Херенвен играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тахири Анас получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Команда Утрехт забила мяч, хотя лучше играли соперники

44' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

44' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

42' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хаяль Рами из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Ван Хойдонк Сидней решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Отличный командный гол!

33' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

32' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Редан Дайшон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

24' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Хорошую попытку сделал Хаяль Рами . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Утрехт

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Модибо Саньян получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Бохневич Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Модибо Саньян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Херенвен

14' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

13' Оооо... вот это был удар! Сарр Амин должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Сарр Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Оооо... вот это был удар! Сарр Амин должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Сарр Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Оооо... вот это был удар! Хаяль Рами должен был забить с этой позиции.

7' Хаяль Рами пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас ловит мяч

7' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Утрехт

4' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Херенвен

2' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Утрехт начинает с центра поля