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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 22150 Главный судья: Маншот Ероен
Херенвен
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
33' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
44' Гол
Дувикас Анастасиос
45' Желтая карточка
Тахири Анас
58' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
1:2
66' Гол
Модибо Саньян
77' Желтая карточка
Брауэрс Люк
77' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
81' Желтая карточка
Хайе Том
87' Желтая карточка
Бауссайд Отман
90'+6

Ход матча

33'
Ван Хойдонк Сидней
(Кёлерт Матс)
1:0
44'
1:1
Дувикас Анастасиос
(Тоорнстра Йенс)
45'
Тахири Анас
 
58'
 
Тоорнстра Йенс
63'
 
Бауссайд Отман
Редан Дайшон
63'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
66'
1:2
Модибо Саньян
74'
Колассен Антуан
Хаяль Рами
 
74'
Халилович Тибор
Ольссон Симон
 
74'
Alexander Timossi Andersson
Тахири Анас
 
77'
 
Брауэрс Люк
77'
 
Ван де Стрек Сандер
81'
Хайе Том
 
87'
 
Бауссайд Отман
89'
 
Клюйверт Рубен
Тоорнстра Йенс
90'
 
Боздоган Джан
Ван де Стрек Сандер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

44
Andries
Noppert
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
22
Хаяль
Рами
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
8
Брауэрс
Люк
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
Херенвен
4-4-2
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Херенвен
Утрехт

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

29.7%
18.9%
51.4%
11 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.67

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

69
55

Голов в среднем за матч

1.86
1.49

Тотал матчей

0.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.5
Сарр Амин 2 0.17
Ван Эвейк Милан 2 0.17
Кёлерт Матс 1 0.08
Хайе Том 1 0.08
Бохневич Павел 1 0.08
Тахири Анас 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.5
Дост Бас 5 0.42
Ван де Стрек Сандер 2 0.17
Клейбер Шон 1 0.08
Силла Мусса 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Редан Дайшон 1 0.08
Тоорнстра Йенс 0 0
Боздоган Джан 0 0
Бут Тейлор 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 5 0
Тахири Анас 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Клейбер Шон 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1
Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 3:1 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 1:3 12 3 3 6 15 - 22 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Волендам 11 1 3 7 12 - 31 6
18. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Спарта Роттердам 3:1 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Фортуна Ситтард 1:3 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Спарта Роттердам 3:1 5 1 2 2 4 - 8 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 1:3 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Весь список
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      Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
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      Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Тактическая замена. Ван де Стрек Сандер уходит с поля и его заменяет Боздоган Джан
    • 90'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
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    • 90'
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    • 90'
      Контроль мяча: Херенвен: 61%, Утрехт: 39%.
    • 90'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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