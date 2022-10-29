Тур: 12. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 22150 Главный судья: Маншот Ероен
0'
1:0
33' ГолВан Хойдонк Сидней
1:1
44' ГолДувикас Анастасиос
45' Желтая карточкаТахири Анас
58' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
1:2
66' ГолМодибо Саньян
77' Желтая карточкаБрауэрс Люк
77' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
81' Желтая карточкаХайе Том
87' Желтая карточкаБауссайд Отман
90'+6
Ход матча
33'
44'
45'
58'
66'
1:2
77'
81'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Силла МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Утрехт
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
29.7%
18.9%
51.4%
11 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.67
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
69
55
Голов в среднем за матч
1.86
1.49
Тотал матчей
0.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|6
|0.5
|Сарр Амин
|2
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.17
|Кёлерт Матс
|1
|0.08
|Хайе Том
|1
|0.08
|Бохневич Павел
|1
|0.08
|Тахири Анас
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|6 (1)
|0.5
|Дост Бас
|5
|0.42
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.17
|Клейбер Шон
|1
|0.08
|Силла Мусса
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Редан Дайшон
|1
|0.08
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
|Бут Тейлор
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|5
|0
|Тахири Анас
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1
Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|3:1
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|10.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|11.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|12.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Волендам
|11
|1
|3
|7
|12 - 31
|6
|18.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Спарта Роттердам
|3:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|3:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4