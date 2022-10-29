Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Кензо Гудмийн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Файн Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Файн Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Файн Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Хархаух Реда получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Азаркан Маруан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Виллюмссон Виллюм выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

61' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает с правой ноги!

60' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Авуджа Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

54' Бас Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Бас Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Лидберг Исак наказан за толчок Redouan El Yaakoubi

51' Аюб Яссин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Ромменс Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Маркело Натангело уходит с поля и его заменяет Nathan Tjoe-A-On

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля