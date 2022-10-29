Тур: 12. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9238 Главный судья: Камфуис Йочем
3:1
Второй тайм: 90+'
0'
34' Желтая карточкаАюб Яссин
1:0
39' ГолВиллюмссон Виллюм
2:0
41' ГолАдеканье Бобби
54' Желтая карточкаБас Юлиан
3:0
61' ГолЛидберг Исак
70' Желтая карточкаХархаух Реда
3:1
72' ГолЛампру Лазарос
90' Желтая карточкаГаудмейн Кензо
Ход матча
34'
39'
41'
54'
61'
3:0
66'
70'
72'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
16 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.69
Среднее время на гол
63
130
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
0.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.42
|Лидберг Исак
|4
|0.33
|Адеканье Бобби
|3
|0.25
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0.17
|Кюйперс Бас
|2
|0.17
|Штоккерс Финн
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.17
|Лампру Лазарос
|2
|0.17
|Бас Юлиан
|2
|0.17
|Хореман Сибе
|2
|0.17
|Хархаух Реда
|2
|0.17
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.08
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.08
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.08
|Аграфиотис Николас
|1
|0.08
|Сеймор Серано
|1
|0.08
|Файн Адриан
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
27%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Пропущено
20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
15%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4
Эксельсиор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|3:1
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|1:3
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|14.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|Гронинген
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Волендам
|11
|1
|3
|7
|12 - 31
|6
|18.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|1:3
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|1:3
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4