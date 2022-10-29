Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Кензо Гудмийн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Файн Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Файн Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Хархаух Реда получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Азаркан Маруан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Виллюмссон Виллюм выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

60' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает с правой ноги!

60' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Авуджа Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

54' Бас Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Бас Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Лидберг Исак наказан за толчок Redouan El Yaakoubi

51' Аюб Яссин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Ромменс Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Маркело Натангело уходит с поля и его заменяет Nathan Tjoe-A-On

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля