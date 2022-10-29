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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 9238 Главный судья: Камфуис Йочем
Гоу Эхед Иглс
3:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
34' Желтая карточка
Аюб Яссин
1:0
39' Гол
Виллюмссон Виллюм
2:0
41' Гол
Адеканье Бобби
54' Желтая карточка
Бас Юлиан
3:0
60' Гол
Лидберг Исак
70' Желтая карточка
Хархаух Реда
3:1
72' Гол
Лампру Лазарос
90' Желтая карточка
Гаудмейн Кензо
90'+6

Ход матча

34'
 
Аюб Яссин
39'
Виллюмссон Виллюм
(Адеканье Бобби)
1:0
41'
Адеканье Бобби
(Виллюмссон Виллюм)
2:0
46'
 
Авуджа Максим
Сеймор Серано
46'
 
Чу-А-Он Натан
Маркело Натангело
54'
 
Бас Юлиан
60'
Лидберг Исак
(Амофа Джамал)
3:0
65'
 
Файн Адриан
Аюб Яссин
66'
Льянсана Энрик
Линторст Эверт
 
70'
 
Хархаух Реда
72'
3:1
Лампру Лазарос
(Бас Юлиан)
72'
 
Ван Дёйнен Майк
Лампру Лазарос
80'
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
 
80'
Martjin Berden
Эдвардсен Оливер
 
81'
 
Дриауех Каухайб
Азаркан Маруан
90'
 
Гаудмейн Кензо

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
24
Маркело
Натангело
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
10
Азаркан
Маруан
9
Хархаух
Реда
22
Лампру
Лазарос
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ТМК
0:0
ТМК
0:2
Э
1:1
Э
3:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
Э
0:0
Э
3:2
К
1:0
ПД
4:1
ПД
1:6
ТМС
3:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ТМС
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.69

Среднее время на гол

63
130

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

0.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.42
Лидберг Исак 4 0.33
Адеканье Бобби 3 0.25
Виллюмссон Виллюм 2 0.17
Кюйперс Бас 2 0.17
Штоккерс Финн 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Амофа Джамал 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.17
Бас Юлиан 2 0.17
Лампру Лазарос 2 0.17
Хореман Сибе 2 0.17
Хархаух Реда 2 0.17
Гаудмейн Кензо 1 0.08
Чу-А-Он Натан 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 1 0.08
Аграфиотис Николас 1 0.08
Сеймор Серано 1 0.08
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
22%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Пропущено

21
31
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
8
26%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4
Эксельсиор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
10. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
11. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
12. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
13. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
14. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
15. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Волендам 11 1 3 7 12 - 31 6
18. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Желтая карточка
      90'
      Кензо Гудмийн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 90'
      КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор.
    • 88'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ромменс Филипп
    • 86'
      Сегодняшная посещаемость составляет 9238 болельщиков
    • 86'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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