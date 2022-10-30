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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 32'
Карлсруэ
0'
27' Желтая карточка
Гондорф Жером

Ход матча

19'
 
Небель Пауль
Йенсен Леон
27'
 
Гондорф Жером

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Карлсруэ
2.83
3.48
3.40
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
16
Нильсен
Ховард
9
Вайдандт
Хендрик
14
Бейер
Максимилиан
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Чой
Кён-Рок
Ганновер 96
3-4-1-2
Карлсруэ
4-3-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Карлсруэ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.71

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

1.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 6 0.43
Тойхерт Седрик 5 0.36
Муроя Сэй 3 0.21
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.21
Кён Деррик 1 0.07
Крайнц Лука 1 0.07
Керк Себастьян 1 (1) 0.07
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Antonio Foti 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.36
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.36
Хайзе Филип 2 0.14
Батмаз Малик 2 0.14
Гондорф Жером 1 0.07
Небель Пауль 1 0.07
Рапп Симоне 1 0.07
Кауфманн Миккель 1 0.07
Брайтхаупт Тим 1 0.07
Франке Марсель 1 0.07
Куэто Лукас 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Крайнц Лука 5 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
5
50%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
6
27%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
6
32%
61-75
6
40%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 14 8 5 1 24 - 14 29
2. Падерборн 1:1 14 8 3 3 33 - 13 27
3. Гамбург 1:1 14 8 2 4 20 - 14 26
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 0:0 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Карлсруэ 0:0 14 5 3 6 21 - 19 18
10. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 0:0 14 4 5 5 15 - 21 17
13. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
14. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Зандхаузен 0:0 14 3 4 7 13 - 19 13
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:1 8 6 1 1 25 - 7 19
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ганновер 96 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Зандхаузен 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Айнтрахт Бр 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 1:1 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 0:0 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 1:1 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Карлсруэ 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 0:0 7 1 3 3 5 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
16. Зандхаузен 0:0 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Йенсен Леон уходит с поля. Пауль Небель выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Карлсруэ
2.83
3.48
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Карлсруэ онлайн

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