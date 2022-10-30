Тур: 14. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 29100
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГондорф Жером
43' Желтая карточкаФранке Марсель
0:0
43' Не забитый пенальтиНильсен Ховард
1:0
56' ГолВайдандт Хендрик
62' Вторая желтая карточкаГондорф Жером
90' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
90'+5
Ход матча
27'
43'
43'
0:0
56'
1:0
62'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 14
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чой Кён-РокНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганновер 96
Карлсруэ
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
1.71
Среднее время на гол
49
52
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
1.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|6
|0.43
|Тойхерт Седрик
|5
|0.36
|Муроя Сэй
|3
|0.21
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.21
|Кён Деррик
|1
|0.07
|Крайнц Лука
|1
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.07
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.07
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.36
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.36
|Хайзе Филип
|2
|0.14
|Батмаз Малик
|2
|0.14
|Гондорф Жером
|1
|0.07
|Небель Пауль
|1
|0.07
|Рапп Симоне
|1
|0.07
|Кауфманн Миккель
|1
|0.07
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.07
|Франке Марсель
|1
|0.07
|Куэто Лукас
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|3
|1
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
5
45%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
6
26%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
6
40%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Падерборн
|14
|8
|2
|4
|34 - 15
|26
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|11.
|Карлсруэ
|14
|5
|2
|7
|21 - 20
|17
|12.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|13.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Зандхаузен
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|12.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|16.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6