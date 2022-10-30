Тур: 14. Стадион: Бентелер Арена.
Ход матча
3'
23'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Tom Sanne
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Падерборн
Гамбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.25
2.4
Среднее время на гол
72
37
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
2
Тотал матчей
1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
45
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|7
|0.5
|Платте Феликс
|6
|0.43
|Лайпертц Роберт
|6
|0.43
|Юстван Юлиан
|2
|0.14
|Србени Деннис
|2
|0.14
|Sirlord Conteh
|2
|0.14
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.14
|Шалленберг Рон
|2
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7
|0.5
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.29
|Рейс Людовит
|2
|0.14
|Бенеш Ласло
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Джатта Бейкери
|1
|0.07
|Вушкович Марио
|1
|0.07
|Tom Sanne
|1
|0.07
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рор Максимилиан
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Хут Янник
|2
|0
|Tobias Mueller
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
1
4%
2
18%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
3
27%
61-75
4
17%
5
45%
76-90
Пропущено
7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
31
19
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
2
6%
4
21%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
8
26%
8
42%
76-90
Пропущено
13
13
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
5
38%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3
Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Падерборн
|1:1
|14
|8
|3
|3
|33 - 13
|27
|3.
|Гамбург
|1:1
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|6.
|Ганновер 96
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Карлсруэ
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 19
|18
|10.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|11.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|13.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:1
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|6.
|Ганновер 96
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Зандхаузен
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Карлсруэ
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (5)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6