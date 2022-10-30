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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Падерборн
1:1
Первый тайм: 33'
Гамбург

Ход матча

3'
Лайпертц Роберт
(Пирингер Марвин)
1:0
23'
1:1
Глацель Роберт
(Жан-Люк Домпе)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Гамбург
3.00
4.50
7.10
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
2
Хюнемайер
Уве
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
31
Рор
Максимилиан
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
9
Пирингер
Марвин
11
Sirlord
Conteh
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
44
Вушкович
Марио
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Падерборн
3-1-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Гамбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.25
2.4

Среднее время на гол

72
37

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
2

Тотал матчей

1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
45

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 7 0.5
Платте Феликс 6 0.43
Лайпертц Роберт 6 0.43
Юстван Юлиан 2 0.14
Србени Деннис 2 0.14
Sirlord Conteh 2 0.14
Муслия Флоран 2 (2) 0.14
Шалленберг Рон 2 0.14
Обермайр Рафаэль 1 0.07
Marcel Hoffmeier 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.29
Рейс Людовит 2 0.14
Бенеш Ласло 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Джатта Бейкери 1 0.07
Вушкович Марио 1 0.07
Tom Sanne 1 0.07
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рор Максимилиан 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Хут Янник 2 0
Tobias Mueller 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Муслия Флоран 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
1
4%
2
18%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
3
27%
61-75
4
17%
5
45%
76-90

Пропущено

7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

31
19
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
2
6%
4
21%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
8
26%
8
42%
76-90

Пропущено

13
13
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
5
38%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3
Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 14 8 5 1 24 - 14 29
2. Падерборн 1:1 14 8 3 3 33 - 13 27
3. Гамбург 1:1 14 8 2 4 20 - 14 26
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 0:0 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Карлсруэ 0:0 14 5 3 6 21 - 19 18
10. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 0:0 14 4 5 5 15 - 21 17
13. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
14. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Зандхаузен 0:0 14 3 4 7 13 - 19 13
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:1 8 6 1 1 25 - 7 19
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ганновер 96 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Зандхаузен 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Айнтрахт Бр 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 1:1 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 0:0 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 1:1 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Карлсруэ 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 0:0 7 1 3 3 5 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
16. Зандхаузен 0:0 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
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Падерборн
Ничья
Гамбург
3.00
4.50
7.10
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