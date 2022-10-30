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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Зандхаузен
0:0
Первый тайм: 33'
Айнтрахт Бр
0'
16' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
23' Желтая карточка
Эндо Кейта
26' Желтая карточка
Бахманн Яник

Ход матча

16'
 
Маркс Ян-Хендрик
23'
 
Эндо Кейта
26'
Бахманн Яник
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Айнтрахт Бр
3.15
3.48
3.15
Все Коэффициенты
33
Ренен
Николай
19
Айдини
Басхким
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
10
Кинсомби
Давид
11
Окс
Филипп
24
Папела
Мервиль
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
29
Адеми
Кемаль
30
Эшвайн
Александер
16
Фейзич
Ясмин
2
Шульц
Михаэль
18
Бенкович
Филип
4
Николау
Яннис
26
Маркс
Ян-Хендрик
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
6
Хеннинг
Брайан
21
Эндо
Кейта
7
Мультауп
Маурице
14
Уджа
Энтони
Зандхаузен
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Зандхаузен
Айнтрахт Бр

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

18 матчей

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б3
0:2
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
6:0
Б3
3:3
Б3
0:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.44
1.11

Среднее время на гол

202
81

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.28

Тотал матчей

0.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 5 (1) 0.36
Эшвайн Александер 2 0.14
Айдини Басхким 2 0.14
Бахманн Яник 1 0.07
Кинсомби Кристиан 1 0.07
Жиров Александр 1 0.07
Кутуджу Ахмед 1 0.07
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 4 0.29
Уджа Энтони 4 0.29
Кауфманн Фабио 2 0.14
Краусе Робин 1 0.07
Хеннинг Брайан 1 0.07
Донкор Антон 1 0.07
Лаубербах Лион 1 0.07
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Бахманн Яник 5 0
Думич Дарио 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Папела Мервиль 3 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Зикер Арне 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Айдини Басхким 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Окс Филипп 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 5 0
Маркс Ян-Хендрик 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Николау Яннис 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Уджа Энтони 2 0
Де Медина Натан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Шульц Михаэль 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Эндо Кейта 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
57%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
4
22%
7
33%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 14 8 5 1 24 - 14 29
2. Падерборн 1:1 14 8 3 3 33 - 13 27
3. Гамбург 1:1 14 8 2 4 20 - 14 26
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 0:0 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Карлсруэ 0:0 14 5 3 6 21 - 19 18
10. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 0:0 14 4 5 5 15 - 21 17
13. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
14. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Зандхаузен 0:0 14 3 4 7 13 - 19 13
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:1 8 6 1 1 25 - 7 19
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ганновер 96 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Зандхаузен 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Айнтрахт Бр 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 1:1 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 0:0 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 1:1 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Карлсруэ 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 0:0 7 1 3 3 5 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
16. Зандхаузен 0:0 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Айнтрахт Бр
3.15
3.48
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр онлайн

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