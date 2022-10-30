Тур: 14. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald. Зрители: 4729
2:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
23' Желтая карточкаЭндо Кейта
25' Желтая карточкаБахманн Яник
39' Желтая карточкаШульц Михаэль
49' Желтая карточкаОкс Филипп
0:1
51' ГолУджа Энтони
1:1
65' ГолБахманн Яник
1:2
74' ГолДонкор Антон
2:2
80' ГолКинсомби Давид
90' Желтая карточкаЭшвайн Александер
90'+4
Ход матча
16'
23'
25'
39'
49'
51'
0:1
65'
74'
1:2
80'
2:2
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
11
Окс
Филипп
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
21
Эндо
Кейта
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Зандхаузен
Айнтрахт Бр
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
18 матчей
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.44
1.11
Среднее время на гол
202
81
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.28
Тотал матчей
0.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
67
70
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.43
|Эшвайн Александер
|2
|0.14
|Бахманн Яник
|2
|0.14
|Айдини Басхким
|2
|0.14
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.07
|Жиров Александр
|1
|0.07
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.07
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Суку Себио
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|5
|0.36
|Ферай Иммануэль
|4
|0.29
|Кауфманн Фабио
|2
|0.14
|Донкор Антон
|2
|0.14
|Краусе Робин
|1
|0.07
|Хеннинг Брайан
|1
|0.07
|Лаубербах Лион
|1
|0.07
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|1
|Бахманн Яник
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Окс Филипп
|2
|0
|Зикер Арне
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Айдини Басхким
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Хён Иммануэль
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|5
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Николау Яннис
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Уджа Энтони
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Эндо Кейта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
4
57%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
31%
2
12%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Пропущено
20
23
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
7
35%
3
13%
46-60
5
25%
8
35%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Падерборн
|14
|8
|2
|4
|34 - 15
|26
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|11.
|Карлсруэ
|14
|5
|2
|7
|21 - 20
|17
|12.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|13.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Зандхаузен
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|12.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|16.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6