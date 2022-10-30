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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Morten Krogh
Люнгбю
0:0
Первый тайм: 2'
Орхус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Орхус
3.35
3.65
2.42
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
20
Йоргенсен
Каспер
4
Летсерт
Тимо
29
Lucas
Boel
Hey
17
Сёренсен
Адам
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
97
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
11
Коструп
Магнус
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
18
Дёйн
Йелле
9
Мортенсен
Патрик
Люнгбю
4-3-3
Орхус
3-4-1-2

История личных встреч

Люнгбю
Орхус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.26
1.21

Тотал матчей

0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
74

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.21
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.14
Гюткьяер Фредерик 2 0.14
Нильсен Эмиль 2 0.14
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.14
Чорлу Резан 1 0.07
Риис Кристиан 1 0.07
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.14
Биссек Янн-Аурель 2 0.14
Якоб Кевин 1 0.07
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.07
Кристенсен Томас 1 0.07
Андерсон Микаэль 1 0.07
Sebastian Groenning 1 0.07
Дёйн Йелле 1 0.07
Поульсен Николай 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 0
Винтер Каспер 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Тингагер Фредерик 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Якоб Кевин 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
4
50%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

28
15
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
25%
1
7%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
18%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3
Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0
Орхус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1
Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 14 7 4 3 20 - 14 25
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
5. Силькеборг 14 6 3 5 24 - 20 21
6. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
7. Орхус 0:0 15 5 4 6 17 - 15 19
8. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
9. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 0:0 15 0 6 9 13 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 0:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 0:0 8 0 4 4 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
5. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Орхус 0:0 8 2 2 4 6 - 7 8
7. Виборг 7 2 2 3 8 - 9 8
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 0:0 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Биэл Пеп 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Lucas Hey из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 3'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Винтер Каспер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якоб Кевин
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Орхус
3.35
3.65
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люнгбю 0:0 Орхус онлайн

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