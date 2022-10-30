Тур: 15. Стадион: Люнгбю. Зрители: 5779 Главный судья: Morten Krogh
0'
29' Желтая карточкаLucas Boel Hey
40' Желтая карточкаКаль Эрик
70' Undefined phrase: football_event_Биссек Янн-Аурель
83' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
90' Желтая карточкаMathias Kristensen2
90' Желтая карточкаПоульсен Николай
0:1
90' ГолМортенсен Патрик
90'+7
Ход матча
29'
40'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Орхус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.38
Среднее время на гол
70
65
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.26
1.21
Тотал матчей
0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
74
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.2
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.13
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.13
|Нильсен Эмиль
|2
|0.13
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.13
|Чорлу Резан
|1
|0.07
|Риис Кристиан
|1
|0.07
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|8 (1)
|0.53
|Хеуген Сигурд
|2
|0.13
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.13
|Якоб Кевин
|1
|0.07
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.07
|Андерсон Микаэль
|1
|0.07
|Кристенсен Томас
|1
|0.07
|Sebastian Groenning
|1
|0.07
|Дёйн Йелле
|1
|0.07
|Поульсен Николай
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Винтер Каспер
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Mathias Kristensen2
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Lucas Boel Hey
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Хенриксен Тобиас
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
4
50%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
15%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
3
23%
7
39%
76-90
Пропущено
29
15
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
24%
1
7%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3
Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0
Орхус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1
Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|0:0
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|3.
|Раннерс
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|Силькеборг
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 20
|22
|5.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|6.
|Орхус
|15
|6
|3
|6
|18 - 15
|21
|7.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|Хорсенс
|15
|5
|3
|7
|14 - 18
|18
|10.
|Брондбю
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|11.
|Ольборг
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|0:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Силькеборг
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|5.
|Орхус
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|6.
|Виборг
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Силькеборг
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6 (3)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5