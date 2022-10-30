Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Судья подбегает и показывает Матиас Кристенсен из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.

90' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Орхус

88' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Томас Кристенсен успешно блокирует удар.

87' Сандерс Нгабо нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

86' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Матиас Кристенсен

85' Сегодняшная посещаемость составляет 5779 болельщиков

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хенриксен Тобиас получил желтую карточку от судьи

82' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Люнгбю

81' Тактическая замена. Коструп Магнус уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

80' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Томас Кристенсен успешно блокирует удар.

78' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

77' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Орхус , будет отменен из-за фола.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Мэдс Киккенборг плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

70' Мадсен Мадс Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Орхус

67' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Йеле Дейн уходит с поля и его заменяет Хеуген Сигурд

66' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Орхус

63' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Хорошую попытку сделал Йеле Дейн. Удар в створ, но вратарь начеку

62' Йеле Дейн нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Йеле Дейн из команды Орхус в офсайде

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Каль Эрик рано отмечает, но гол будет отменен!

61' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

60' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

59' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хорошую попытку сделал Коструп Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Каль Эрик пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

58' Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Чорлу Резан . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Коструп Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

53' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Мадсен Мадс Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хенриксен Тобиас нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

50' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

50' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Коструп Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника