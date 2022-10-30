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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 9'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Виборг
2.34
3.95
3.18
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
28
Чалышир
Андре
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
22
Гояни
Роберт
24
Оггесен
Андреас
17
Каалунд
Ларсен
Мадс
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Силькеборг
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Виборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

137.5%
62.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.73

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

1.35
1.74

Тотал матчей

0.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

66
51

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.43
Хелениус Никлас 5 0.36
Адамсен Тонни 4 0.29
Валлис Николай 2 0.14
Клинг Андерс 1 0.07
Сонне Оливер 1 0.07
Сальквист Тобиас 1 0.07
Тенгстедт Сёрен 1 0.07
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 6 0.43
Леманс Клинт 3 0.21
Соренсен Кристиан I 2 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.14
Бех Тобиас 2 0.14
Ибрагим Саид 1 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.07
Лауритсен Мадс 1 0.07
Бонде Якуб 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Залетел Жан 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Мортимер Нилс 1 0
Бех Тобиас 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
22%
3
15%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
19%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5
Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1
Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 0:0 15 7 5 3 20 - 14 26
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Силькеборг 0:0 15 6 4 5 24 - 20 22
5. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
6. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
7. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
8. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
9. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 0:0 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Силькеборг 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
5. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
6. Виборг 0:0 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Силькеборг 0:0 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Виборг
    2.34
    3.95
    3.18
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