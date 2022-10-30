Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Хелениус Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Тактическая замена. Оггесен Андреас уходит с поля и его заменяет Андерс Даль

87' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

86' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Виборг

84' Удар от ворот произведет Виборг

84' Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали

83' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

81' Тактическая замена. Чалышир Андре уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

81' Тактическая замена. Каалунд Ларсен Мадс уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

79' Удар от ворот произведет Виборг

79' Йоргенсен Себастьян Винтер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Чалышир Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мортимер Нилс получил желтую карточку от судьи

74' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

74' Мортимер Нилс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Сегодняшная посещаемость составляет 6062 болельщиков

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Элиас сделал ключевой пас для гола!

70' Оливер Бундгар Кристенсен сделал результативную передачу.

70' Г О О О О Л - Грот Джей-Рой забивает с левой ноги!

70' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Виборг

67' Удар от ворот произведет Виборг

66' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас

66' Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали

64' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

64' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Виборг

62' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Куск Каспер пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' После проверки VAR судья не изменил решения - Силькеборг пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Каалунд Ларсен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Оливер Бундгар Кристенсен сделал ключевой пас для гола!

53' Г О О О О Л - Жамбурек Ян забивает с левой ноги!

53' Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

48' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

48' Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи

47' Оливер Бундгар Кристенсен задерживает мяч рукой

46' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля