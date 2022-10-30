Тур: 15. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 6062 Главный судья: Кристофферсен Мадс
1:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолАдамсен Тонни
47' Желтая карточкаБундгаард Оливер
1:1
53' ГолЖамбурек Ян
1:1
59' Не забитый пенальтиБонде Якуб
1:1
62' Не забитый пенальтиКуск Каспер
1:2
70' ГолГрот Джей-Рой
74' Желтая карточкаМортимер Нилс
90' Желтая карточкаБюрги Николас
90'+8
Ход матча
28'
1:0
47'
53'
1:1
59'
1:1
62'
1:1
70'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
22
Гояни
Роберт
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
19
Жамбурек
Ян
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Виборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
137.5%
62.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
23 матча
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.73
Среднее время на гол
63
52
Всего голов
31
40
Голов в среднем за матч
1.35
1.74
Тотал матчей
0.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
51
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.4
|Хелениус Никлас
|5
|0.33
|Адамсен Тонни
|5
|0.33
|Валлис Николай
|2
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.07
|Сальквист Тобиас
|1
|0.07
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.07
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|7
|0.47
|Леманс Клинт
|3
|0.2
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.13
|Лонвейк Джастин
|2
|0.13
|Бех Тобиас
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.07
|Жамбурек Ян
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Лауритсен Мадс
|1
|0.07
|Бонде Якуб
|1
|0.07
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Клинг Андерс
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Залетел Жан
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Леманс Клинт
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Мортимер Нилс
|2
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
22%
3
15%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
19%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5
Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1
Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|3.
|Раннерс
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|5.
|Силькеборг
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|6.
|Орхус
|15
|6
|3
|6
|18 - 15
|21
|7.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|Хорсенс
|15
|5
|3
|7
|14 - 18
|18
|10.
|Брондбю
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|11.
|Ольборг
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|4.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|5.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|6.
|Орхус
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|7.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5