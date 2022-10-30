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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6062 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
1:2
Конец матча
Виборг
0'
1:0
28' Гол
Адамсен Тонни
47' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
1:1
53' Гол
Жамбурек Ян
1:1
59' Не забитый пенальти
Бонде Якуб
1:1
62' Не забитый пенальти
Куск Каспер
1:2
70' Гол
Грот Джей-Рой
74' Желтая карточка
Мортимер Нилс
90' Желтая карточка
Бюрги Николас
90'+8

Ход матча

28'
Адамсен Тонни
(Куск Каспер)
1:0
47'
 
Бундгаард Оливер
53'
1:1
Жамбурек Ян
(Леманс Клинт)
59'
1:1
Бонде Якуб
62'
Куск Каспер
1:1
66'
 
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
66'
 
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт
66'
 
Мортимер Нилс
Бонде Якуб
70'
1:2
Грот Джей-Рой
(Бундгаард Оливер)
73'
Клинг Андерс
Гояни Роберт
 
73'
Хелениус Никлас
Адамсен Тонни
 
74'
 
Мортимер Нилс
81'
Тенгстедт Сёрен
Каалунд Ларсен Мадс
 
81'
Маттссон Пелле
Чалышир Андре
 
82'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
87'
Андэрс Дахл
Оггесен Андреас
 
90'
 
Торсен Йонас
Жамбурек Ян
90'
 
Бюрги Николас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
28
Чалышир
Андре
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
22
Гояни
Роберт
24
Оггесен
Андреас
17
Каалунд
Ларсен
Мадс
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Силькеборг
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Виборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

137.5%
62.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.73

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

1.35
1.74

Тотал матчей

0.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

66
51

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.4
Хелениус Никлас 5 0.33
Адамсен Тонни 5 0.33
Валлис Николай 2 0.13
Клинг Андерс 1 0.07
Сонне Оливер 1 0.07
Сальквист Тобиас 1 0.07
Тенгстедт Сёрен 1 0.07
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 7 0.47
Леманс Клинт 3 0.2
Соренсен Кристиан I 2 0.13
Лонвейк Джастин 2 0.13
Бех Тобиас 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.07
Жамбурек Ян 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Лауритсен Мадс 1 0.07
Бонде Якуб 1 0.07
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Залетел Жан 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Мортимер Нилс 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
22%
3
15%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
19%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5
Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1
Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 15 8 4 3 22 - 15 28
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
5. Силькеборг 15 6 3 6 25 - 22 21
6. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
7. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
8. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
9. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
4. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
5. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
6. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
7. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      95'
      Судья сигнализирует, что Элиас из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
    • 95'
      Хелениус Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Виборг начинает контратаку
    • 95'
      Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 95'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      94'
      Элиас из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Энгель Лукас.
    • 94'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Фол, нарушение
      92'
      Безумный фол. Сонне Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Элиас
    • 92'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 91'
      Тактическая замена. Жамбурек Ян уходит с поля и его заменяет Торсен Йонас
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Мортимер Нилс из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Клинг Андерс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 89'
      Хелениус Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Элиас из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Сонне Оливер
    • 88'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Оггесен Андреас уходит с поля и его заменяет Андерс Даль
    • 87'
      Феликс Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Виборг начинает контратаку
    • 87'
      Контроль мяча: Силькеборг: 57%, Виборг: 43%.
    • 87'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 84'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 84'
      Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      84'
      Куск Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
    • 84'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
    • 82'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Контроль мяча: Силькеборг: 57%, Виборг: 43%.
    • 81'
      Тактическая замена. Чалышир Андре уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон
    • 81'
      Тактическая замена. Каалунд Ларсен Мадс уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Anton Gaaei из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Каалунд Ларсен Мадс
    • 79'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 79'
      Йоргенсен Себастьян Винтер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      78'
      Залетел Жан из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Куск Каспер.
    • 78'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Чалышир Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Силькеборг: 55%, Виборг: 45%.
    • 75'
      Хелениус Никлас выиграл воздушное противоборство у Залетел Жан.
    • Желтая карточка
      74'
      Мортимер Нилс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Мортимер Нилс из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Клинг Андерс
    • 74'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      74'
      Мортимер Нилс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Феликс Йоэль успешно блокирует удар.
    • 74'
      Сёндергаард Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Оггесен Андреас из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
    • 73'
      Сегодняшная посещаемость составляет 6062 болельщиков
    • 73'
      Тактическая замена. Адамсен Тонни уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
    • 73'
      Тактическая замена. Гояни Роберт уходит с поля и его заменяет Клинг Андерс
    • 72'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 72'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      71'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 70'
      Элиас сделал ключевой пас для гола!
    • 70'
      Оливер Бундгар Кристенсен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      70'
      Г О О О О Л - Грот Джей-Рой забивает с левой ноги!
    • 70'
      Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Виборг начинает контратаку
    • 69'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Сонне Оливер выиграл воздушное противоборство у Элиас.
    • Фол, нарушение
      68'
      Чалышир Андре из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Сёндергаард Мадс пострадал.
    • 68'
      Контроль мяча: Силькеборг: 55%, Виборг: 45%.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 68'
      Йоргенсен Себастьян Винтер нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 67'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 66'
      Тактическая замена. Бонде Якуб уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 66'
      Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Сёндергаард Мадс
    • 66'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас
    • 66'
      Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Феликс Йоэль.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • Описание гола
      62'
      ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Куск Каспер пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
    • 62'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 62'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Силькеборг пробьет пенальти!
    • 61'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      61'
      ПЕНАЛЬТИ! - Гроннинг Йеппе играет рукой в штрафной! Гроннинг Йеппе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 61'
      Каалунд Ларсен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 60'
      Контроль мяча: Силькеборг: 53%, Виборг: 47%.
    • 60'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 59'
      Энгель Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      59'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Бонде Якуб взялся за удар, но Ларсен Николай заблокировал его!
    • 58'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Фол, нарушение
      58'
      ПЕНАЛЬТИ! - Феликс Йоэль играет рукой в штрафной! Феликс Йоэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 58'
      После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!
    • 56'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Оггесен Андреас из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
    • 55'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Силькеборг: 53%, Виборг: 47%.
    • 55'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Адамсен Тонни.
    • 54'
      Оливер Бундгар Кристенсен сделал ключевой пас для гола!
    • 53'
      Леманс Клинт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Жамбурек Ян забивает с левой ноги!
    • 53'
      Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Феликс Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Силькеборг: 54%, Виборг: 46%.
    • Офсайд
      50'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
    • 49'
      Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 48'
      Феликс Йоэль успешно блокирует удар.
    • 48'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 48'
      Каалунд Ларсен Мадс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      48'
      Каалунд Ларсен Мадс из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
    • 48'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      47'
      Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      47'
      Оливер Бундгар Кристенсен задерживает мяч рукой
    • 47'
      Леманс Клинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
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