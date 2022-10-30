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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
 
Позже
Ольборг

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Ольборг
4.15
4.15
5.75
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
22
Theo
Sander
16
Yahya
Nadrani
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
25
Поульсен
Андреас
32
Людевиг
Килиан
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
29
Рамкильде
Марко
Брондбю
4-3-2-1
Ольборг
4-4-1-1

История личных встреч

Брондбю
Ольборг

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

48 матчей

31.3%
27.1%
41.6%
15 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.9%
43.8%
33.3%
11 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

СД
2:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Среднее время на гол

69
83

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

67
56

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Тотал матчей

0.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

64
77

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 4 0.29
Радошевич Йосип 2 (2) 0.14
Хедлунд Симон 2 0.14
Каппис Кристиан 2 0.14
Слимане Анис 2 0.14
Oscar Schwartau 2 0.14
Квистгарден Матиас 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.29
Бакиз Юнес 2 0.14
Куск Каспер 1 0.07
Феррейра Педру 1 0.07
Педерсен Йеппе 1 0.07
Рамкильде Марко 1 0.07
Крамер Ларс II 1 0.07
Росс Матиас 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Васс Даниэль 3 0
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Феррейра Педру 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Поульсен Андреас 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
29%
29%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3
Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 15 8 4 3 22 - 15 28
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
5. Силькеборг 15 6 3 6 25 - 22 21
6. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
7. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
8. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
9. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
4. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
5. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
6. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
7. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Ольборг
4.15
4.15
5.75
Все Коэффициенты
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