Тур: 15. Стадион: Брондбю. Главный судья: Кехлет Якоб
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
25
Слимане
Анис
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Ольборг
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
48 матчей
31.3%
27.1%
41.6%
15 побед 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.9%
43.8%
33.3%
11 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.08
Среднее время на гол
69
83
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
67
56
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Тотал матчей
0.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
64
77
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|4
|0.29
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.14
|Хедлунд Симон
|2
|0.14
|Каппис Кристиан
|2
|0.14
|Слимане Анис
|2
|0.14
|Oscar Schwartau
|2
|0.14
|Квистгарден Матиас
|1
|0.07
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.07
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.29
|Бакиз Юнес
|2
|0.14
|Куск Каспер
|1
|0.07
|Феррейра Педру
|1
|0.07
|Педерсен Йеппе
|1
|0.07
|Рамкильде Марко
|1
|0.07
|Крамер Ларс II
|1
|0.07
|Росс Матиас
|1
|0.07
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.07
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Шиембе Кевин
|2
|1
|Васс Даниэль
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Каппис Кристиан
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Альманн Якоб
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Феррейра Педру
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
29%
29%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3
Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|3.
|Раннерс
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|5.
|Силькеборг
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|6.
|Орхус
|15
|6
|3
|6
|18 - 15
|21
|7.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|Хорсенс
|15
|5
|3
|7
|14 - 18
|18
|10.
|Брондбю
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|11.
|Ольборг
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|4.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|5.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|6.
|Орхус
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|7.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5