  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 18667 Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
3:2
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
2' Гол
Гаммельбю Йенс-Мартин
2:0
12' Гол
Слимане Анис
2:1
44' Гол
Бакиз Юнес
63' Желтая карточка
Феррейра Педру
2:2
64' Гол
Бакиз Юнес
69' Желтая карточка
Васс Даниэль
3:2
90' Гол
Oscar Schwartau
90'+5

Ход матча

2'
Гаммельбю Йенс-Мартин
(Васс Даниэль)
1:0
12'
Слимане Анис
(Валлис Николай)
2:0
44'
2:1
Бакиз Юнес
(Андреасен Лука)
63'
 
Феррейра Педру
64'
2:2
Бакиз Юнес
64'
 
Kasper Waarst Hoegh
Рамкильде Марко
69'
Васс Даниэль
 
70'
Oscar Schwartau
Валлис Николай
 
70'
Каппис Кристиан
Греве Матиас
 
75'
 
Соуза Аллан
Андреасен Лука
75'
 
Андерсен Лукас
Бакиз Юнес
85'
 
Паллесен Кристоффер
Гранли Даниэль
90'
Квистгарден Матиас
Слимане Анис
 
90'
Oscar Schwartau
(Квистгарден Матиас)
3:2
90'
Рустед Сигурд
Хедлунд Симон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
22
Theo
Sander
16
Yahya
Nadrani
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
25
Поульсен
Андреас
32
Людевиг
Килиан
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
29
Рамкильде
Марко
Брондбю
4-3-2-1
Ольборг
4-4-1-1

История личных встреч

Брондбю
Ольборг

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

48 матчей

31.3%
27.1%
41.6%
15 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.9%
43.8%
33.3%
11 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

СД
2:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Среднее время на гол

69
83

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

67
56

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Тотал матчей

0.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

64
77

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 4 0.27
Слимане Анис 3 0.2
Oscar Schwartau 3 0.2
Радошевич Йосип 2 (2) 0.13
Хедлунд Симон 2 0.13
Каппис Кристиан 2 0.13
Квистгарден Матиас 1 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.27
Бакиз Юнес 4 0.27
Куск Каспер 1 0.07
Феррейра Педру 1 0.07
Педерсен Йеппе 1 0.07
Рамкильде Марко 1 0.07
Крамер Ларс II 1 0.07
Росс Матиас 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Феррейра Педру 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Поульсен Андреас 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
24%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
27%
3
15%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
6
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3
Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ольборг - Виборг 1:3 Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 15 8 4 3 22 - 15 28
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
5. Силькеборг 15 6 3 6 25 - 22 21
6. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
7. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
8. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
9. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
10. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
11. Ольборг 15 3 5 7 15 - 21 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
4. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
5. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
6. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
7. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 3:2 Ольборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     