Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Феррейра Педру не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Г О О О О Л - Бакиз Юнес изменил счет на табло!

41' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бакиз Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хедлунд Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бакиз Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Судья свистит. Yahya Nadrani атаковал сзади соперника. Это Гаммельбю Йенс-Мартин заработал своей команде штрафной

37' Yahya Nadrani ослабляет давление, выбив мяч.

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Yahya Nadrani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хедлунд Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хедлунд Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гранли Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Андреасен Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Брондбю

29' Поульсен Андреас не смог попасть в створ ударом издали

28' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Yahya Nadrani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Yahya Nadrani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хедлунд Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Бакиз Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Махсо Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бакиз Юнес пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

15' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

14' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с правой ноги!

10' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Yahya Nadrani ослабляет давление, выбив мяч.

8' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ольборг

8' Греве Матиас из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

5' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Васс Даниэль бьет со штрафного в створ, но Theo Sander держит все под контролем

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ольборг начинает с центра поля