Тур: 28. Стадион: Кристиансунд. Главный судья: Лиен Мариус
2:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
38' Желтая карточкаФельман Давид
1:0
39' ГолВиллиамсен Макс
2:0
41' ПенальтиВиллюмссон Бриньольфур Дарри
Ход матча
38'
39'
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Квиле СигурЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Кристиансунд
Олесунн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.36
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
1.43
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.72
1.39
Тотал матчей
0.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.29
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3 (1)
|0.11
|Диоп Амиду
|3
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|2
|0.07
|Хопмарк Андреас
|2
|0.07
|Виллиамсен Макс
|2
|0.07
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.25
|Эбийе Мозес
|4
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.11
|Дубвик Исак
|3
|0.11
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.07
|Бармен Кристоффер
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Голубович Петар
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|6
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|9
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|6
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
14%
1
8%
1-15
7
33%
3
23%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
7
32%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
6
38%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
9
31%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
4
14%
5
33%
76-90
Забито
29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
3
10%
1
3%
1-15
9
31%
4
14%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
6
21%
5
17%
76-90
Пропущено
58
37
27 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
7
12%
4
11%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
12
21%
6
16%
31-45
13
22%
5
14%
46-60
8
14%
8
22%
61-75
10
17%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1
Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|22
|3
|2
|63 - 22
|69
|2.
|Будё-Глимт
|1:0
|28
|17
|6
|5
|76 - 32
|57
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|28
|15
|6
|7
|45 - 29
|51
|4.
|Русенборг
|0:1
|28
|14
|8
|6
|60 - 38
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Тромсё
|0:0
|28
|9
|12
|7
|40 - 44
|39
|7.
|Одд
|0:0
|28
|11
|6
|11
|35 - 43
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|0:2
|28
|9
|8
|11
|28 - 40
|35
|11.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|1:0
|28
|6
|13
|9
|30 - 37
|31
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|28
|6
|5
|17
|38 - 63
|23
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|28
|5
|6
|17
|32 - 57
|21
|16.
|Дьерв
|0:0
|28
|5
|4
|19
|25 - 62
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|14
|11
|2
|1
|33 - 11
|35
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 19
|28
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|6.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|0:2
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|1:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Кристиансунд
|2:0
|14
|4
|4
|6
|24 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|20 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|1:0
|14
|10
|0
|4
|34 - 16
|30
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|5.
|Одд
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 22
|17
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|0:2
|14
|4
|3
|7
|13 - 24
|15
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Хам-Кам
|1:0
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|0:0
|14
|1
|2
|11
|12 - 37
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (8)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7