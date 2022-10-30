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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Кристиансунд
2:0
Перерыв
Олесунн
0'
28' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
38' Желтая карточка
Фельман Давид
1:0
39' Гол
Виллиамсен Макс
2:0
41' Пенальти
Виллюмссон Бриньольфур Дарри

Ход матча

28'
Картум Сандер Эрик
 
38'
 
Фельман Давид
39'
Виллиамсен Макс
(Картум Сандер Эрик)
1:0
41'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Олесунн
1.81
4.05
4.50
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
11
Нордли
Симен
Болькан
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
Кристиансунд
5-3-2
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Олесунн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Т
1:0
ТМК
0:4
Т
1:2
Т
7:2
ТМК
1:0
ТМК
1:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
3:3
ТМС
3:1
ТМК
3:1
КН
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:0
ТМС
4:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.39

Тотал матчей

0.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.29
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 (1) 0.11
Диоп Амиду 3 0.11
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.25
Эбийе Мозес 4 0.14
Нордли Симен Болькан 3 0.11
Дубвик Исак 3 0.11
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
14%
1
8%
1-15
7
33%
3
23%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
7
32%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
6
38%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
9
31%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
4
14%
5
33%
76-90

Забито

29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
3
10%
1
3%
1-15
9
31%
4
14%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
6
21%
5
17%
76-90

Пропущено

58
37
27 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
7
12%
4
11%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
12
21%
6
16%
31-45
13
22%
5
14%
46-60
8
14%
8
22%
61-75
10
17%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1
Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 1:0 28 17 6 5 76 - 32 57
3. Лиллестрём 0:0 28 15 6 7 45 - 29 51
4. Русенборг 0:1 28 14 8 6 60 - 38 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Тромсё 0:0 28 9 12 7 40 - 44 39
7. Одд 0:0 28 11 6 11 35 - 43 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 0:2 28 9 8 11 28 - 40 35
11. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 1:0 28 6 13 9 30 - 37 31
14. Саннефьёрд 0:1 28 6 5 17 38 - 63 23
15. Кристиансунд 2:0 28 5 6 17 32 - 57 21
16. Дьерв 0:0 28 5 4 19 25 - 62 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 14 11 2 1 33 - 11 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 0:0 14 8 4 2 25 - 19 28
5. Будё-Глимт 1:0 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 0:0 14 8 3 3 21 - 10 27
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 0:0 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 0:2 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 1:0 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 2:0 14 4 4 6 24 - 28 16
15. Дьерв 0:0 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 20 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 1:0 14 10 0 4 34 - 16 30
3. Лиллестрём 0:0 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
5. Одд 0:0 14 4 5 5 14 - 22 17
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 0:2 14 4 3 7 13 - 24 15
10. Саннефьёрд 0:1 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 1:0 14 2 7 5 14 - 22 13
13. Тромсё 0:0 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 2:0 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 0:0 14 1 2 11 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
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Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Олесунн
1.81
4.05
4.50
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Где смотреть матч Кристиансунд 2:0 Олесунн онлайн

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