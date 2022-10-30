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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3716 Главный судья: Лиен Мариус
Кристиансунд
4:0
Конец матча
Олесунн
0'
28' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
38' Желтая карточка
Фельман Давид
1:0
39' Гол
Виллиамсен Макс
2:0
41' Пенальти
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
3:0
57' Гол в свои ворота
Nikolai Soeyset Hopland
4:0
83' Гол
Каллудра Лиридон
90'+9
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
11
Нордли
Симен
Болькан
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
Кристиансунд
5-3-2
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Олесунн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Т
1:0
ТМК
0:4
Т
1:2
Т
7:2
ТМК
1:0
ТМК
1:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
3:3
ТМС
3:1
ТМК
3:1
КН
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:0
ТМС
4:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.39

Тотал матчей

0.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.29
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 (1) 0.11
Диоп Амиду 3 0.11
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Каллудра Лиридон 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.25
Эбийе Мозес 4 0.14
Нордли Симен Болькан 3 0.11
Дубвик Исак 3 0.11
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
16 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
13%
1
7%
1-15
7
29%
29%
3
21%
16-30
6
25%
5
36%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Пропущено

30
25
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
6
20%
7
28%
61-75
6
20%
7
28%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
6
38%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
9
31%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
4
14%
5
33%
76-90

Забито

32
30
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
3
9%
1
3%
1-15
9
28%
4
13%
16-30
7
22%
9
30%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
3
9%
6
20%
61-75
7
22%
5
17%
76-90

Пропущено

59
40
27 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 21
7
12%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
12
20%
8
20%
31-45
14
24%
5
13%
46-60
8
14%
8
20%
61-75
10
17%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1
Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 28 23 3 2 65 - 22 72
2. Будё-Глимт 28 16 6 6 77 - 35 54
3. Русенборг 28 15 8 5 63 - 39 53
4. Лиллестрём 28 15 5 8 45 - 31 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Одд 28 12 5 11 37 - 43 41
7. Тромсё 28 9 12 7 42 - 46 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 28 9 8 11 28 - 42 35
11. Викинг 0:2 28 9 7 12 42 - 46 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 28 6 13 9 31 - 38 31
14. Саннефьёрд 28 6 5 17 39 - 64 23
15. Кристиансунд 28 5 6 17 34 - 57 21
16. Дьерв 28 5 4 19 27 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 2:0 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
5. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 0:2 14 5 4 5 19 - 16 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 14 12 2 0 28 - 10 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 0:2 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (9)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 14 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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