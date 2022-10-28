Тур: 16.
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.4
|Лисакович Виталий
|5 (1)
|0.33
|Кабутов Дмитрий
|4
|0.27
|Иванов Олег
|2
|0.13
|Мусаев Леон
|2
|0.13
|Дзагоев Алан
|1
|0.07
|Зотов Александр
|1
|0.07
|Горбунов Игорь
|1
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Самошников Илья
|1
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.07
|Безруков Руслан
|1
|0.07
|Тесленко Егор
|1
|0.07
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|5 (2)
|0.33
|Лазарев Владислав
|4
|0.27
|Остойич Иван
|3
|0.2
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.2
|Клёнкин Данил
|2
|0.13
|Барков Дмитрий
|2
|0.13
|Маляров Кирилл
|2
|0.13
|Казаев Ян
|2
|0.13
|Кузьмин Максим
|1
|0.07
|Борисенко Григорий
|1
|0.07
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Мартынович Александр
|3
|0
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|Лисакович Виталий
|3
|0
|Безруков Руслан
|3
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|3
|1
|Маляров Кирилл
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Казаев Ян
|2
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
27%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
11%
3
12%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0
Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0
Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|2.
|Балтика
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 12
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|5.
|Рубин
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|Волгарь
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 11
|22
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|13 - 13
|21
|10.
|Шинник
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 16
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 20
|16
|14.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 20
|16
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|2.
|Енисей
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|3.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Шинник
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|5.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|Акрон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
Прогнозы на матч Рубин - Балтика
Исход игры
Рубин
64% (32)
Ничья
28% (14)
Балтика
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
2:1 Рубин
24% (12)
1:1 Ничья
22% (11)
1:0 Рубин
20% (10)
2:0 Рубин
16% (8)
1:2 Балтика
6% (3)
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