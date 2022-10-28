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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 16.
Рубин
 
Позже
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 6 (1) 0.4
Лисакович Виталий 5 (1) 0.33
Кабутов Дмитрий 4 0.27
Иванов Олег 2 0.13
Мусаев Леон 2 0.13
Дзагоев Алан 1 0.07
Зотов Александр 1 0.07
Горбунов Игорь 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Безруков Руслан 1 0.07
Тесленко Егор 1 0.07
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 5 (2) 0.33
Лазарев Владислав 4 0.27
Остойич Иван 3 0.2
Мусаев Тамерлан 3 0.2
Клёнкин Данил 2 0.13
Барков Дмитрий 2 0.13
Маляров Кирилл 2 0.13
Казаев Ян 2 0.13
Кузьмин Максим 1 0.07
Борисенко Григорий 1 0.07

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Иванов Олег 2 1
Мартынович Александр 3 0
Фамейе Джоэль 3 0
Лисакович Виталий 3 0
Безруков Руслан 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Апшацев Марат 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 3 1
Маляров Кирилл 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Лазарев Владислав 1 1
Кузьмин Максим 2 0
Казаев Ян 2 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гогричиани Гоча 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
27%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
11%
3
12%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0
Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0
Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
2. Балтика Заявка 15 7 7 1 25 - 16 28
3. КАМАЗ Заявка 15 7 5 3 20 - 12 26
4. Енисей Заявка 15 7 5 3 23 - 17 26
5. Рубин Заявка 15 7 5 3 27 - 18 26
6. Арсенал Тула Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Волгарь Заявка 15 6 5 4 15 - 12 23
8. Нефтехимик Заявка 15 6 4 5 15 - 11 22
9. Динамо Махачкала Заявка 15 5 6 4 13 - 13 21
10. Шинник Заявка 15 6 3 6 17 - 16 21
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. ФК Кубань Заявка 15 4 4 7 15 - 16 16
13. Уфа Заявка 15 4 4 7 11 - 20 16
14. Акрон Заявка 15 3 7 5 12 - 20 16
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
17. Родина Москва Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
18. Волга Ульяновск Заявка 15 1 5 9 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
2. Енисей Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Шинник Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
5. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
6. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
7. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
11. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
12. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
13. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
6. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
7. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
9. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Алания Галоян Артур 6
Алания Машуков Ислам 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Рубин 64% (32)
    X 28% (14)
    Балтика 8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Балтика
    2.20
    3.20
    3.55
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рубин - Балтика

    Исход игры
    Рубин
    64% (32)
    Ничья
    28% (14)
    Балтика
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    24% (12)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:0 Рубин
    20% (10)
    2:0 Рубин
    16% (8)
    1:2 Балтика
    6% (3)
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    Балтика
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