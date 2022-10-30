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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Русенборг
0:1
Перерыв
Будё-Глимт
0'
0:1
18' Гол
Эспейор Рунар

Ход матча

18'
0:1
Эспейор Рунар
(Пеллегрино Амаль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Будё-Глимт
2.84
4.07
2.81
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Русенборг
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Будё-Глимт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.23
1.21

Среднее время на гол

40
74

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.11

Тотал матчей

0.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.5
Тенгстедт Каспер 12 0.43
Веккья Стефано 8 (1) 0.29
Samuel Rogers 5 0.18
Йенсен Виктор 4 0.14
Рейтан Эрленд Даль 3 0.11
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (3) 0.82
Ветлесен Уго 13 0.46
Эспейор Рунар 10 0.36
Салтнес Ульрик 6 0.21
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.21
Сольбаккен Ола 4 0.14
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Берг Патрик 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Грёнбек Альберт 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Корник Лео 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
34
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
6
19%
3
9%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
9
28%
7
21%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
3
9%
11
32%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Забито

30
42
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
4
13%
3
7%
1-15
9
30%
3
7%
16-30
1
3%
12
29%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
9
30%
9
21%
61-75
5
17%
8
19%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Забито

62
76
33 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 44
16 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
10
16%
6
8%
1-15
13
21%
7
9%
16-30
10
16%
19
25%
31-45
8
13%
10
13%
46-60
13
21%
15
20%
61-75
8
13%
19
25%
76-90

Пропущено

35
31
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
9
26%
3
10%
16-30
7
20%
8
26%
31-45
3
9%
7
23%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
4
11%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 1:0 28 17 6 5 76 - 32 57
3. Лиллестрём 0:0 28 15 6 7 45 - 29 51
4. Русенборг 0:1 28 14 8 6 60 - 38 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Тромсё 0:0 28 9 12 7 40 - 44 39
7. Одд 0:0 28 11 6 11 35 - 43 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 0:2 28 9 8 11 28 - 40 35
11. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 1:0 28 6 13 9 30 - 37 31
14. Саннефьёрд 0:1 28 6 5 17 38 - 63 23
15. Кристиансунд 2:0 28 5 6 17 32 - 57 21
16. Дьерв 0:0 28 5 4 19 25 - 62 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 14 11 2 1 33 - 11 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 0:0 14 8 4 2 25 - 19 28
5. Будё-Глимт 1:0 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 0:0 14 8 3 3 21 - 10 27
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 0:0 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 0:2 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 1:0 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 2:0 14 4 4 6 24 - 28 16
15. Дьерв 0:0 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 20 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 1:0 14 10 0 4 34 - 16 30
3. Лиллестрём 0:0 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
5. Одд 0:0 14 4 5 5 14 - 22 17
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 0:2 14 4 3 7 13 - 24 15
10. Саннефьёрд 0:1 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 1:0 14 2 7 5 14 - 22 13
13. Тромсё 0:0 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 2:0 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 0:0 14 1 2 11 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Будё-Глимт
2.84
4.07
2.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 0:1 Будё-Глимт онлайн

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