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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Русенборг
3:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
18' Гол
Эспейор Рунар
1:1
73' Гол
Хольсе Карло
1:2
76' Гол
Ветлесен Уго
2:2
77' Гол
Тенгстедт Каспер
78' Желтая карточка
Хольсе Карло
3:2
88' Гол
Хольсе Карло
90'+5
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Русенборг
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Будё-Глимт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.23
1.21

Среднее время на гол

40
74

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.11

Тотал матчей

0.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.5
Тенгстедт Каспер 13 0.46
Веккья Стефано 8 (1) 0.29
Samuel Rogers 5 0.18
Йенсен Виктор 4 0.14
Хольсе Карло 3 0.11
Рейтан Эрленд Даль 3 0.11
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (3) 0.82
Ветлесен Уго 14 0.5
Эспейор Рунар 10 0.36
Салтнес Ульрик 6 0.21
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.21
Сольбаккен Ола 4 0.14
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Берг Патрик 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Грёнбек Альберт 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хольсе Карло 2 0
Корник Лео 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
36
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
6
17%
3
8%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
9
26%
7
19%
31-45
6
17%
3
8%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
5
14%
12
33%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Забито

30
42
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
4
13%
3
7%
1-15
9
30%
3
7%
16-30
1
3%
12
29%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
9
30%
9
21%
61-75
5
17%
8
19%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Забито

65
78
33 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 18
2 Не забивали 1
10
15%
6
8%
1-15
13
20%
8
10%
16-30
10
15%
19
24%
31-45
8
12%
10
13%
46-60
14
22%
15
19%
61-75
10
15%
20
26%
76-90

Пропущено

37
34
23 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
6
16%
3
9%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
5
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 28 23 3 2 65 - 22 72
2. Будё-Глимт 28 16 6 6 77 - 35 54
3. Русенборг 28 15 8 5 63 - 39 53
4. Лиллестрём 28 15 5 8 45 - 31 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Одд 28 12 5 11 37 - 43 41
7. Тромсё 28 9 12 7 42 - 46 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 28 9 8 11 28 - 42 35
11. Викинг 0:2 28 9 7 12 42 - 46 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 28 6 13 9 31 - 38 31
14. Саннефьёрд 28 6 5 17 39 - 64 23
15. Кристиансунд 28 5 6 17 34 - 57 21
16. Дьерв 28 5 4 19 27 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 2:0 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
5. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 0:2 14 5 4 5 19 - 16 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 14 12 2 0 28 - 10 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 0:2 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (9)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 14 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 3:2 Будё-Глимт онлайн

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