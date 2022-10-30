Тур: 28. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Хагенес Кристоффер
3:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолЭспейор Рунар
1:1
73' ГолХольсе Карло
1:2
76' ГолВетлесен Уго
2:2
77' ГолТенгстедт Каспер
78' Желтая карточкаХольсе Карло
3:2
88' ГолХольсе Карло
90'+5
Ход матча
18'
73'
1:1
76'
1:2
77'
78'
88'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
8 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
10 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Русенборг
Будё-Глимт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.23
1.21
Среднее время на гол
40
74
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.11
Тотал матчей
0.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (2)
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|13
|0.46
|Веккья Стефано
|8 (1)
|0.29
|Samuel Rogers
|5
|0.18
|Йенсен Виктор
|4
|0.14
|Хольсе Карло
|3
|0.11
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.11
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.07
|Корник Лео
|2
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (3)
|0.82
|Ветлесен Уго
|14
|0.5
|Эспейор Рунар
|10
|0.36
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.21
|Сольбаккен Ола
|4
|0.14
|Вембангомо Брис
|2
|0.07
|Мугиша Джоэл
|2
|0.07
|Амундсен Исак
|2
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Берг Патрик
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Грёнбек Альберт
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Йенсен Виктор
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Samuel Rogers
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
36
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
6
17%
3
8%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
9
26%
7
19%
31-45
6
17%
3
8%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
5
14%
12
33%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Забито
30
42
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
4
13%
3
7%
1-15
9
30%
3
7%
16-30
1
3%
12
29%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
9
30%
9
21%
61-75
5
17%
8
19%
76-90
Пропущено
24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90
Забито
65
78
33 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 18
2 Не забивали 1
10
15%
6
8%
1-15
13
20%
8
10%
16-30
10
15%
19
24%
31-45
8
12%
10
13%
46-60
14
22%
15
19%
61-75
10
15%
20
26%
76-90
Пропущено
37
34
23 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
6
16%
3
9%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
5
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|28
|23
|3
|2
|65 - 22
|72
|2.
|Будё-Глимт
|28
|16
|6
|6
|77 - 35
|54
|3.
|Русенборг
|28
|15
|8
|5
|63 - 39
|53
|4.
|Лиллестрём
|28
|15
|5
|8
|45 - 31
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Одд
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Тромсё
|28
|9
|12
|7
|42 - 46
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|28
|9
|8
|11
|28 - 42
|35
|11.
|Викинг
|0:2
|28
|9
|7
|12
|42 - 46
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|28
|6
|13
|9
|31 - 38
|31
|14.
|Саннефьёрд
|28
|6
|5
|17
|39 - 64
|23
|15.
|Кристиансунд
|28
|5
|6
|17
|34 - 57
|21
|16.
|Дьерв
|28
|5
|4
|19
|27 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|2:0
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|5.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|0:2
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|14
|12
|2
|0
|28 - 10
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|0:2
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|10.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (9)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|14 (8)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (6)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7