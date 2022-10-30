Тур: 28. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Моен Кристиан
0'
0:1
3' ГолФофана Датро
28' Желтая карточкаТрипич Златко
37' Желтая карточкаDjibril Diop
0:2
44' ГолКнутсон Эрлинг
1:2
57' ГолDjibril Diop
1:3
60' ГолФофана Датро
70' Желтая карточкаРиса Бирк
1:4
83' ГолNiklas Odegard
85' Желтая карточкаГрёдем Магнус
86' Желтая карточкаХауган Эйрик
90'+4
Ход матча
3'
0:1
28'
37'
44'
57'
1:2
60'
1:3
70'
83'
1:4
85'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
16
Хуссейн
Эцаз
24
Бакке
Йохан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Викинг
Мольде
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
2
1.47
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
65
43
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Тотал матчей
0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
41
62
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.29
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.18
|Траоре Маи
|5
|0.18
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.11
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Djibril Diop
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|13 (1)
|0.46
|Брюнхильдсен Ола
|10
|0.36
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.32
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.25
|Эйкрем Магнус
|5
|0.18
|Линнес Мартин
|4
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.11
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.07
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|2
|0.07
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Niklas Odegard
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|1
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Djibril Diop
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Кабран Кевин
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|7
|0
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Брейвик Эмиль
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Риса Бирк
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Карлстрём Якоб
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
30
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
6
30%
8
27%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
6
33%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Забито
22
35
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
3
14%
9
26%
1-15
2
9%
7
20%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
8
36%
5
14%
76-90
Пропущено
31
14
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
5
16%
1
7%
1-15
6
19%
4
29%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
2
6%
4
29%
61-75
7
23%
5
36%
76-90
Забито
42
65
13 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
5
12%
11
17%
1-15
4
10%
8
12%
16-30
4
10%
13
20%
31-45
4
10%
11
17%
46-60
11
26%
9
14%
61-75
14
33%
13
20%
76-90
Пропущено
49
25
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 16
6
12%
3
12%
1-15
9
18%
5
20%
16-30
7
14%
3
12%
31-45
13
27%
1
4%
46-60
5
10%
6
24%
61-75
9
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3
Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2
Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|23
|3
|2
|67 - 23
|72
|2.
|Будё-Глимт
|28
|16
|6
|6
|77 - 35
|54
|3.
|Русенборг
|28
|15
|8
|5
|63 - 39
|53
|4.
|Лиллестрём
|28
|15
|5
|8
|45 - 31
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Одд
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Тромсё
|28
|9
|12
|7
|42 - 46
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|28
|9
|8
|11
|28 - 42
|35
|11.
|Викинг
|28
|9
|7
|12
|43 - 48
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|28
|6
|13
|9
|31 - 38
|31
|14.
|Саннефьёрд
|28
|6
|5
|17
|39 - 64
|23
|15.
|Кристиансунд
|28
|5
|6
|17
|34 - 57
|21
|16.
|Дьерв
|28
|5
|4
|19
|27 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|5.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|10.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (9)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|14 (8)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (6)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7