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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Викинг
1:4
Конец матча
Мольде
0'
0:1
3' Гол
Фофана Датро
28' Желтая карточка
Трипич Златко
37' Желтая карточка
Djibril Diop
0:2
44' Гол
Кнутсон Эрлинг
1:2
57' Гол
Djibril Diop
1:3
60' Гол
Фофана Датро
70' Желтая карточка
Риса Бирк
1:4
83' Гол
Niklas Odegard
85' Желтая карточка
Грёдем Магнус
86' Желтая карточка
Хауган Эйрик
90'+4
30
Гуннарссон
Патрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
18
Бьёрсхоль
Сондре
10
Трипич
Златко
12
Скюття
Наатан
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
29
Свеннсен
Сандер
9
Кабран
Кевин
26
Петерсен
Оливер
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
16
Хуссейн
Эцаз
24
Бакке
Йохан
20
Эриксен
Кристиан
I
9
Фофана
Датро
Викинг
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Мольде

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Т
3:4
Т
2:2
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:0
Т
0:2
Т
5:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
4:1
К
3:0
Т
2:1
Т
1:2
КН
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
1:1
Т
3:3
Т
2:3

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2
1.47

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

65
43

Голов в среднем за матч

2.17
1.43

Тотал матчей

0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.29
Трипич Златко 5 (1) 0.18
Траоре Маи 5 0.18
Себулонсен Себастьян 4 0.14
Лёкберг Кристоффер 3 0.11
Кабран Кевин 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Djibril Diop 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 13 (1) 0.46
Брюнхильдсен Ола 10 0.36
Коса Маркус Андреас 9 0.32
Грёдем Магнус 7 (1) 0.25
Эйкрем Магнус 5 0.18
Линнес Мартин 4 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Эриксен Кристиан I 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Кнутсон Эрлинг 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Niklas Odegard 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Djibril Diop 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 7 0
Маннсверк Сиверт 7 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Риса Бирк 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
6
30%
8
27%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
6
33%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Забито

22
35
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
3
14%
9
26%
1-15
2
9%
7
20%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
8
36%
5
14%
76-90

Пропущено

31
14
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
5
16%
1
7%
1-15
6
19%
4
29%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
2
6%
4
29%
61-75
7
23%
5
36%
76-90

Забито

42
65
13 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
5
12%
11
17%
1-15
4
10%
8
12%
16-30
4
10%
13
20%
31-45
4
10%
11
17%
46-60
11
26%
9
14%
61-75
14
33%
13
20%
76-90

Пропущено

49
25
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 16
6
12%
3
12%
1-15
9
18%
5
20%
16-30
7
14%
3
12%
31-45
13
27%
1
4%
46-60
5
10%
6
24%
61-75
9
18%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3
Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2
Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 23 3 2 67 - 23 72
2. Будё-Глимт 28 16 6 6 77 - 35 54
3. Русенборг 28 15 8 5 63 - 39 53
4. Лиллестрём 28 15 5 8 45 - 31 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Одд 28 12 5 11 37 - 43 41
7. Тромсё 28 9 12 7 42 - 46 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 28 9 8 11 28 - 42 35
11. Викинг 28 9 7 12 43 - 48 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 28 6 13 9 31 - 38 31
14. Саннефьёрд 28 6 5 17 39 - 64 23
15. Кристиансунд 28 5 6 17 34 - 57 21
16. Дьерв 28 5 4 19 27 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
5. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (9)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 14 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Djibril Diop бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Кнутсон Эрлинг бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Djibril Diop получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Фофана Датро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 1:4 Мольде онлайн

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