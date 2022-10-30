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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Тромсё
0:0
Перерыв
Дьерв
0'
35' Желтая карточка
John Olav Norheim

Ход матча

35'
 
John Olav Norheim

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Дьерв
1.30
6.19
9.60
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
1
Вишне
Амунн
27
Mathias
Haarup
22
Henrik
Bredeli
4
Мбумбуни
Дилан
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
16
John
Olav
Norheim
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
30
Сейнтье
Джереми
9
Хустад
Эрленд
Тромсё
3-5-2
Дьерв
4-4-2

История личных встреч

Тромсё
Дьерв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:5
Т
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 11 (1) 0.39
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.21
Каманси Уоррен 4 0.14
Опсал Сакариас 2 0.07
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Эбийе Мозес 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Винтер Феликс 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.18
Симсир Араль 3 (1) 0.11
Бренден Эрик 3 0.11
Диалло Амаду 3 0.11
John Olav Norheim 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Mathias Haarup 1 0.04
Угланн Микаэль 1 0.04
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.04
Хоканс Даниэль 1 0.04
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 7 1
Бренден Эрик 6 0
Erik Sandberg 4 1
John Olav Norheim 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
6
24%
4
31%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
6
24%
2
15%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
16%
5
14%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
3
16%
8
22%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
12%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
8
32%
8
32%
76-90

Забито

40
26
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
7
18%
4
15%
1-15
5
13%
5
19%
16-30
6
15%
1
4%
31-45
9
23%
3
12%
46-60
2
5%
7
27%
61-75
11
28%
6
23%
76-90

Пропущено

44
61
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
6
14%
8
13%
1-15
7
16%
6
10%
16-30
7
16%
13
21%
31-45
7
16%
9
15%
46-60
6
14%
9
15%
61-75
11
25%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1
Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 1:0 28 17 6 5 76 - 32 57
3. Лиллестрём 0:0 28 15 6 7 45 - 29 51
4. Русенборг 0:1 28 14 8 6 60 - 38 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Тромсё 0:0 28 9 12 7 40 - 44 39
7. Одд 0:0 28 11 6 11 35 - 43 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 0:2 28 9 8 11 28 - 40 35
11. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 1:0 28 6 13 9 30 - 37 31
14. Саннефьёрд 0:1 28 6 5 17 38 - 63 23
15. Кристиансунд 2:0 28 5 6 17 32 - 57 21
16. Дьерв 0:0 28 5 4 19 25 - 62 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 14 11 2 1 33 - 11 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 0:0 14 8 4 2 25 - 19 28
5. Будё-Глимт 1:0 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 0:0 14 8 3 3 21 - 10 27
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 0:0 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 0:2 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 1:0 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 2:0 14 4 4 6 24 - 28 16
15. Дьерв 0:0 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 20 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 1:0 14 10 0 4 34 - 16 30
3. Лиллестрём 0:0 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
5. Одд 0:0 14 4 5 5 14 - 22 17
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 0:2 14 4 3 7 13 - 24 15
10. Саннефьёрд 0:1 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 1:0 14 2 7 5 14 - 22 13
13. Тромсё 0:0 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 2:0 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 0:0 14 1 2 11 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    John Olav Norheim получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Дьерв
1.30
6.19
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Дьерв онлайн

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