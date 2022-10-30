Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Йенсен
Рубен
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Тромсё
Дьерв
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|11 (1)
|0.39
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.21
|Каманси Уоррен
|4
|0.14
|Опсал Сакариас
|2
|0.07
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.07
|Эбийе Мозес
|2
|0.07
|Псише Кристоф
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.18
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.11
|Бренден Эрик
|3
|0.11
|Диалло Амаду
|3
|0.11
|John Olav Norheim
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Mathias Haarup
|1
|0.04
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.04
|Хоканс Даниэль
|1
|0.04
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Енссен Андерс
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|7
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|Erik Sandberg
|4
|1
|John Olav Norheim
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
6
24%
4
31%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
6
24%
2
15%
76-90
Пропущено
19
36
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
16%
5
14%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
3
16%
8
22%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
12%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
8
32%
8
32%
76-90
Забито
40
26
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
7
18%
4
15%
1-15
5
13%
5
19%
16-30
6
15%
1
4%
31-45
9
23%
3
12%
46-60
2
5%
7
27%
61-75
11
28%
6
23%
76-90
Пропущено
44
61
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
6
14%
8
13%
1-15
7
16%
6
10%
16-30
7
16%
13
21%
31-45
7
16%
9
15%
46-60
6
14%
9
15%
61-75
11
25%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1
Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|22
|3
|2
|63 - 22
|69
|2.
|Будё-Глимт
|1:0
|28
|17
|6
|5
|76 - 32
|57
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|28
|15
|6
|7
|45 - 29
|51
|4.
|Русенборг
|0:1
|28
|14
|8
|6
|60 - 38
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Тромсё
|0:0
|28
|9
|12
|7
|40 - 44
|39
|7.
|Одд
|0:0
|28
|11
|6
|11
|35 - 43
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|0:2
|28
|9
|8
|11
|28 - 40
|35
|11.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|1:0
|28
|6
|13
|9
|30 - 37
|31
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|28
|6
|5
|17
|38 - 63
|23
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|28
|5
|6
|17
|32 - 57
|21
|16.
|Дьерв
|0:0
|28
|5
|4
|19
|25 - 62
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|14
|11
|2
|1
|33 - 11
|35
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 19
|28
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|6.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|0:2
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|1:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Кристиансунд
|2:0
|14
|4
|4
|6
|24 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|20 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|1:0
|14
|10
|0
|4
|34 - 16
|30
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|5.
|Одд
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 22
|17
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|0:2
|14
|4
|3
|7
|13 - 24
|15
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Хам-Кам
|1:0
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|0:0
|14
|1
|2
|11
|12 - 37
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (8)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7