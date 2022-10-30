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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Лиллестрём
0:2
Конец матча
Одд
0'
53' Желтая карточка
Гарнас Эспен
65' Желтая карточка
Вальштед Леопольд
69' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
0:1
82' Гол
Ингебритсен Микаэль
83' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
0:2
87' Гол
Dennis Gjengaar
90' Желтая карточка
Хелланн Поль-Андре
90'+4

Ход матча

53'
Гарнас Эспен
 
65'
 
Вальштед Леопольд
68'
Хелланн Поль-Андре
Ибрахимай Илльдрен
 
69'
 
Хофф Вебьёрн
77'
Симсир Араль
Осен Йермунд
 
78'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Аас Сайвер
82'
0:1
Ингебритсен Микаэль
(Faniel Temesgen Tewelde)
83'
 
Ингебритсен Микаэль
83'
 
Abel William Stensrud
Ингебритсен Микаэль
87'
0:2
Dennis Gjengaar
87'
Фридьонссон Хольмберт
Ольсен Томас
 
87'
Адамс Акор
Рангер Ларс
 
90'
Хелланн Поль-Андре
 
90'
 
Баккай Йосеф Бриан
Ролантссон Гилли

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
23
Осен
Йермунд
20
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
12
Вальштед
Леопольд
13
Эгель-Йонсен
Кевин
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
18
Аас
Сайвер
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
15
Ингебритсен
Микаэль
24
Dennis
Gjengaar
14
Валлем
Конрад
Лиллестрём
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Одд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

Т
1:2
Т
2:3
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
1:3
Т
2:4
Т
1:3
ТМК
1:1
Т
5:0
Т
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.71
1.33

Среднее время на гол

126
67

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.44
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Тотал матчей

0.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.21
Фридьонссон Хольмберт 5 0.18
Ибрахимай Илльдрен 4 0.14
Драгснес Ветле 4 0.14
Ольсен Томас 4 0.14
Кнудсен Магнус 3 0.11
Петтерссон Том 3 0.11
Огбу Иго 3 0.11
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.36
Леуритсен Тобиас 6 0.21
Dennis Gjengaar 5 0.18
Ингебритсен Микаэль 4 0.14
Рууд Эспен 3 (1) 0.11
Валлем Конрад 3 0.11
Йоргенсен Филип 2 0.07
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аас Сайвер 0 0
Faniel Temesgen Tewelde 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 5 0
Гарнас Эспен 4 0
Мэтью Ифиний 4 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 6 0
Валлем Конрад 5 0
Евтович Милан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Вальштед Леопольд 2 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Dennis Gjengaar 2 0
Леквен Магнус 1 0
Кителано Йон 1 0
Abel William Stensrud 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
3
19%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
7
32%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
55%
3
14%
76-90

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
0
0%
4
18%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
6
27%
5
23%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
6
27%
4
18%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
24%
3
15%
1-15
4
19%
4
20%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Забито

44
38
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
3
7%
5
13%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
7
16%
11
29%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
12
27%
7
18%
76-90

Пропущено

32
42
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
5
16%
6
14%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
3
9%
8
19%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
3
9%
5
12%
61-75
11
34%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 28 23 3 2 65 - 22 72
2. Будё-Глимт 28 16 6 6 77 - 35 54
3. Русенборг 28 15 8 5 63 - 39 53
4. Лиллестрём 28 15 5 8 45 - 31 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Одд 28 12 5 11 37 - 43 41
7. Тромсё 28 9 12 7 42 - 46 39
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 28 9 8 11 28 - 42 35
11. Викинг 0:2 28 9 7 12 42 - 46 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 28 6 13 9 31 - 38 31
14. Саннефьёрд 28 6 5 17 39 - 64 23
15. Кристиансунд 28 5 6 17 34 - 57 21
16. Дьерв 28 5 4 19 27 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 2:0 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
5. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 0:2 14 5 4 5 19 - 16 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 14 12 2 0 28 - 10 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 0:2 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (9)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 14 (8)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
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    Где смотреть матч Лиллестрём 0:2 Одд онлайн

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