Тур: 28. Стадион: Аараасен. Главный судья: Нильсен Ола
0:2
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаГарнас Эспен
65' Желтая карточкаВальштед Леопольд
69' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
0:1
82' ГолИнгебритсен Микаэль
83' Желтая карточкаИнгебритсен Микаэль
0:2
87' ГолDennis Gjengaar
90' Желтая карточкаХелланн Поль-Андре
90'+4
Ход матча
53'
69'
82'
87'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
18
Аас
Сайвер
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Лиллестрём
Одд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.71
1.33
Среднее время на гол
126
67
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.44
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Тотал матчей
0.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
60
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.21
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.18
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.14
|Драгснес Ветле
|4
|0.14
|Ольсен Томас
|4
|0.14
|Кнудсен Магнус
|3
|0.11
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Огбу Иго
|3
|0.11
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.36
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.21
|Dennis Gjengaar
|5
|0.18
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.14
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.11
|Валлем Конрад
|3
|0.11
|Йоргенсен Филип
|2
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
|Faniel Temesgen Tewelde
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|5
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Ольсен Томас
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|6
|0
|Валлем Конрад
|5
|0
|Евтович Милан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Вальштед Леопольд
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Dennis Gjengaar
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
3
19%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
7
32%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
55%
3
14%
76-90
Забито
22
22
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
0
0%
4
18%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
6
27%
5
23%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
6
27%
4
18%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
24%
3
15%
1-15
4
19%
4
20%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Забито
44
38
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
3
7%
5
13%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
7
16%
11
29%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
12
27%
7
18%
76-90
Пропущено
32
42
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
5
16%
6
14%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
3
9%
8
19%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
3
9%
5
12%
61-75
11
34%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|28
|23
|3
|2
|65 - 22
|72
|2.
|Будё-Глимт
|28
|16
|6
|6
|77 - 35
|54
|3.
|Русенборг
|28
|15
|8
|5
|63 - 39
|53
|4.
|Лиллестрём
|28
|15
|5
|8
|45 - 31
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Одд
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Тромсё
|28
|9
|12
|7
|42 - 46
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|28
|9
|8
|11
|28 - 42
|35
|11.
|Викинг
|0:2
|28
|9
|7
|12
|42 - 46
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|28
|6
|13
|9
|31 - 38
|31
|14.
|Саннефьёрд
|28
|6
|5
|17
|39 - 64
|23
|15.
|Кристиансунд
|28
|5
|6
|17
|34 - 57
|21
|16.
|Дьерв
|28
|5
|4
|19
|27 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|2:0
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|5.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|0:2
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|14
|12
|2
|0
|28 - 10
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|0:2
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|10.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (9)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|14 (8)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (6)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7