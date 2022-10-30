Тур: 29. Стадион: Страндваллен.
Ход матча
23'
38'
0:1
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Атола ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Peter Wennberg
История личных встреч
Мьельбю
АИК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.94
0.81
Тотал матчей
0.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
96
110
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|9
|0.31
|Густафссон Виктор
|4
|0.14
|Грасия Карлос
|4
|0.14
|Йоханссон Херман
|3
|0.1
|Моро Мамудо
|2
|0.07
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.07
|Перссон Ноа
|1
|0.03
|Штоль Адам
|1
|0.03
|Бергстрем Якоб
|1
|0.03
|Густавссон Йеспер
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Otto Rosengren
|0
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|8
|0.28
|Бауи Набиль
|6
|0.21
|Гвидетти Йон
|5 (1)
|0.17
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.17
|Айяри Ясин
|4
|0.14
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Оума Эрик
|2
|0.07
|Люстиг Микаэль
|2
|0.07
|Милошевич Александер
|2
|0.07
|Тиль Венсан
|1
|0.03
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Эльбузеди Закари
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Otto Rosengren
|6
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|1
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Айяри Ясин
|5
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|5
|0
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|1
|Гвидетти Йон
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
31
42
9 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
2
6%
6
14%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
3
10%
9
21%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
8
26%
7
17%
61-75
10
32%
10
24%
76-90
Пропущено
31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
23%
7
20%
31-45
2
6%
7
20%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
10
32%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0
Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:0
|29
|18
|9
|2
|65 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|АИК
|1:0
|29
|14
|8
|7
|44 - 34
|50
|4.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|5.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|0:3
|29
|13
|3
|13
|38 - 37
|42
|9.
|Мьельбю
|0:1
|29
|10
|10
|9
|31 - 32
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|1:1
|29
|8
|9
|12
|27 - 38
|33
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|29
|4
|3
|22
|27 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|3:0
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|1:0
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|0:3
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|0:1
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|1:1
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|1:1
|15
|4
|1
|10
|19 - 36
|13
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:0
|15
|9
|6
|0
|30 - 16
|33
|2.
|АИК
|1:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|3.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|0:1
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Гётеборг
|0:3
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|10.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|1:1
|15
|2
|7
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8