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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: .
Хаммарбю
4:2
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
3' Гол
Людвигсон Густав
1:1
53' Гол
Нанаси Себастьян
2:1
58' Гол
Людвигсон Густав
3:1
63' Гол
Джазе Моханад
3:2
70' Гол
Берг Оливер
79' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
4:2
81' Гол в свои ворота
Линдаль Аксель
90'+8
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
Хаммарбю
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Кальмар

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Тотал матчей

0.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 12 0.41
Бесара Нахир 10 (1) 0.34
Сведберг Виллиот 5 0.17
Боянич Дарьян 4 0.14
Нильссон Джоэл 4 0.14
Бериша Ветон 4 0.14
Джазе Моханад 3 0.1
Саиди Абдельрахман 3 0.1
Куртулус Эдвин 2 0.07
Сельмани Астрит 2 (1) 0.07
Травалли Бубакарр 2 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.03
Андерсен Йеппе 1 0.03
Фенгер Мадс 1 0.03
Лахдо Майкель 1 0.03
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 7 (1) 0.24
Нанаси Себастьян 4 0.14
Скрабб Симон 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Сахпекидис Филип 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Шамун Ноа 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Янссон Исак 1 0.03
Карлссон Йохан 1 0.03
Ромариньо Перейра 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Густафссон Карл 1 0.03
Papa Diouf1 1 0.03
Isak Bjerkebo 1 0.03

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джазе Моханад 7 0
Куртулус Эдвин 7 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Нильссон Джоэл 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Вагич Павле 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 5 0
Скрабб Симон 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
19
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
5
14%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
8
23%
5
26%
76-90

Пропущено

15
22
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
7%
5
23%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
6
40%
4
18%
76-90

Забито

21
15
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
10%
4
27%
1-15
7
33%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

56
34
27 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
13%
5
15%
1-15
10
18%
2
6%
16-30
10
18%
8
24%
31-45
8
14%
7
21%
46-60
9
16%
4
12%
61-75
12
21%
8
24%
76-90

Пропущено

29
30
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
3
10%
7
23%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
7
24%
4
13%
61-75
9
31%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 29 15 8 6 58 - 27 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 29 14 6 9 37 - 27 48
6. Мальмё 29 13 6 10 42 - 32 45
7. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 29 7 7 15 28 - 55 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 15 9 5 1 37 - 13 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
3. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 15 5 4 6 21 - 20 19
7. Мальмё 15 5 3 7 19 - 21 18
8. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
9. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Sebastian Nanasi бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 4:2 Кальмар онлайн

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