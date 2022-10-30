Тур: 29. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
3' ГолЛюдвигсон Густав
1:1
53' ГолНанаси Себастьян
2:1
58' ГолЛюдвигсон Густав
3:1
63' ГолДжазе Моханад
3:2
70' ГолБерг Оливер
79' Желтая карточкаНильссон Джоэл
4:2
81' Гол в свои воротаЛиндаль Аксель
90'+8
Ход матча
3'
1:0
53'
1:1
58'
63'
3:1
70'
3:2
79'
81'
4:2
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хаммарбю
Кальмар
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Среднее время на гол
70
110
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
0.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|12
|0.41
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.34
|Сведберг Виллиот
|5
|0.17
|Боянич Дарьян
|4
|0.14
|Нильссон Джоэл
|4
|0.14
|Бериша Ветон
|4
|0.14
|Джазе Моханад
|3
|0.1
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.1
|Куртулус Эдвин
|2
|0.07
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.07
|Травалли Бубакарр
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Андерсен Йеппе
|1
|0.03
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|Лахдо Майкель
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|7 (1)
|0.24
|Нанаси Себастьян
|4
|0.14
|Скрабб Симон
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Сахпекидис Филип
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Шамун Ноа
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|1
|0.03
|Ромариньо Перейра
|1
|0.03
|Линдаль Аксель
|1
|0.03
|Густафссон Карл
|1
|0.03
|Papa Diouf1
|1
|0.03
|Isak Bjerkebo
|1
|0.03
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|7
|0
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|5
|0
|Скрабб Симон
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
19
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
5
14%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
8
23%
5
26%
76-90
Пропущено
15
22
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
7%
5
23%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
6
40%
4
18%
76-90
Забито
21
15
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
10%
4
27%
1-15
7
33%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
56
34
27 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
13%
5
15%
1-15
10
18%
2
6%
16-30
10
18%
8
24%
31-45
8
14%
7
21%
46-60
9
16%
4
12%
61-75
12
21%
8
24%
76-90
Пропущено
29
30
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
3
10%
7
23%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
7
24%
4
13%
61-75
9
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|29
|15
|8
|6
|58 - 27
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|29
|14
|6
|9
|37 - 27
|48
|6.
|Мальмё
|29
|13
|6
|10
|42 - 32
|45
|7.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|29
|7
|7
|15
|28 - 55
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|3.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|7.
|Мальмё
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|9.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9