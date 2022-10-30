  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: .
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 53'
Сириус
0'
1:0
10' Гол
Энгблум Понтус
15' Желтая карточка
Юлятупа Саку
1:1
22' Гол
Нвадике Патрик
28' Желтая карточка
38' Желтая карточка
Энгблум Понтус

Ход матча

10'
Энгблум Понтус
(Лундстрём Роберт)
1:0
15'
Юлятупа Саку
 
22'
1:1
Нвадике Патрик
(Стенссон Даниэль)
28'
 
38'
Энгблум Понтус
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Сириус
4.80
4.15
4.60
Все Коэффициенты
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
7
Андерссон
Эрик
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
11
Юлятупа
Саку
12
Дамус
Роналдо
21
Энгблум
Понтус
35
Свейер
Густав
22
Нвадике
Патрик
7
Рогич
Филип
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
23
Мэтьюз
Ташрик
18
Стенссон
Даниэль
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
Сундсвалль
4-3-1-2
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Сириус

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
А
2:1
А
1:0
А
4:0
А
1:3
ТМК
0:4
А
0:1
А
1:2
ТМК
1:2
К
0:1
С
0:1
С
1:2
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.44

Среднее время на гол

144
62

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.35

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
66

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 11 (3) 0.38
Юлятупа Саку 5 0.17
Дамус Роналдо 5 0.17
Стенссон Даниэль 3 0.1
Андерссон Эрик 1 0.03
Лундстрём Роберт 1 0.03
Блумквист Александр 1 0.03
Panagiotis Makrillos 1 0.03
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.21
Aron Bjarnason I 4 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.07
Матисен Маркус 2 0.07
Рогич Филип 1 (1) 0.03
Хелльборг Адам 1 0.03
Видгрен Деннис 1 0.03
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.03
Шабани Лаорент 1 0.03
Бьоркстрем Тим 1 0.03
Сугита Юкия 1 0.03
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.03
Мэтьюз Ташрик 1 0.03
Нвадике Патрик 1 0.03
Ларсон Карл 1 0.03
Райт Кевин 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 8 0
Корона Джо 6 1
Андерссон Эрик 5 0
Лундстрём Роберт 5 0
Forrest Lasso 5 0
Блумквист Александр 3 1
Gabriel Castro 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Дамус Роналдо 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Юлятупа Саку 1 0
Panagiotis Makrillos 1 0
Пичках Пайя 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Куаку Кристиан III 6 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Роше Джейми 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
28%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

35
23
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
8
23%
1
4%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
4
11%
8
35%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
9
26%
5
22%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

35
15
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
5
14%
1
7%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
23%
4
27%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
10
29%
3
20%
76-90

Забито

29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
6
21%
1
4%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
8
28%
4
16%
76-90

Пропущено

70
38
37 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 19
13
19%
2
5%
1-15
12
17%
5
13%
16-30
12
17%
12
32%
31-45
6
9%
8
21%
46-60
8
11%
3
8%
61-75
19
27%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0
Сириус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0
Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:0 29 18 9 2 65 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. АИК 1:0 29 14 8 7 44 - 34 50
4. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
5. Кальмар 28 14 6 8 35 - 23 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 0:3 29 13 3 13 38 - 37 42
9. Мьельбю 0:1 29 10 10 9 31 - 32 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 1:1 29 8 9 12 27 - 38 33
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 1:1 29 4 3 22 27 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хеккен 3:0 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 1:0 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 0:3 15 7 3 5 19 - 17 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 0:1 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 1:1 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 1:1 15 4 1 10 19 - 36 13
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:0 15 9 6 0 30 - 16 33
2. АИК 1:0 15 6 4 5 23 - 24 22
3. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 0:1 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 14 5 4 5 19 - 16 19
7. Гётеборг 0:3 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
10. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
11. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Сириус 1:1 15 2 7 6 12 - 24 13
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 1:1 14 0 2 12 8 - 38 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Энгблум Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Patrick Nwadike бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Юлятупа Саку получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Сириус
4.80
4.15
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Сириус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сундсвалль
Сириус
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 