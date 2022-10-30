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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 2329
Сундсвалль
2:3
Конец матча
Сириус
0'
1:0
10' Гол
Энгблум Понтус
15' Желтая карточка
Юлятупа Саку
1:1
22' Гол
Нвадике Патрик
28' Желтая карточка
38' Желтая карточка
Энгблум Понтус
1:2
61' Гол
Силисуфай Эди
62' Желтая карточка
2:2
62' Гол
Андерссон Эрик
64' Желтая карточка
Корона Джо
66' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
76' Желтая карточка
Да Грака Кристофер
90' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
2:3
90' Гол
Куаку Крис
90'+5
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
7
Андерссон
Эрик
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
11
Юлятупа
Саку
12
Дамус
Роналдо
21
Энгблум
Понтус
35
Свейер
Густав
22
Нвадике
Патрик
7
Рогич
Филип
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
23
Мэтьюз
Ташрик
18
Стенссон
Даниэль
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
Сундсвалль
4-3-1-2
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Сириус

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
А
2:1
А
1:0
А
4:0
А
1:3
ТМК
0:4
А
0:1
А
1:2
ТМК
1:2
К
0:1
С
0:1
С
1:2
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.44

Среднее время на гол

144
62

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.35

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
66

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 11 (3) 0.38
Дамус Роналдо 5 0.17
Юлятупа Саку 5 0.17
Стенссон Даниэль 3 0.1
Андерссон Эрик 2 0.07
Лундстрём Роберт 1 0.03
Блумквист Александр 1 0.03
Panagiotis Makrillos 1 0.03
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 7 0.24
Aron Bjarnason I 4 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.07
Матисен Маркус 2 0.07
Рогич Филип 1 (1) 0.03
Хелльборг Адам 1 0.03
Видгрен Деннис 1 0.03
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.03
Шабани Лаорент 1 0.03
Бьоркстрем Тим 1 0.03
Сугита Юкия 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.03
Мэтьюз Ташрик 1 0.03
Нвадике Патрик 1 0.03
Ларсон Карл 1 0.03
Райт Кевин 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 9 0
Корона Джо 7 1
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Forrest Lasso 5 0
Блумквист Александр 3 1
Gabriel Castro 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Дамус Роналдо 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Юлятупа Саку 1 0
Panagiotis Makrillos 1 0
Пичках Пайя 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Куаку Кристиан III 6 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Роше Джейми 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Да Грака Кристофер 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
30%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

38
25
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
8
21%
2
8%
1-15
8
21%
2
8%
16-30
4
11%
8
32%
31-45
2
5%
5
20%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
10
26%
5
20%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

35
15
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
5
14%
1
7%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
23%
4
27%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
10
29%
3
20%
76-90

Забито

31
28
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
7
23%
1
4%
1-15
1
3%
5
18%
16-30
6
19%
5
18%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
8
26%
5
18%
76-90

Пропущено

73
40
38 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 20
13
18%
3
8%
1-15
13
18%
5
13%
16-30
12
16%
12
30%
31-45
6
8%
8
20%
46-60
9
12%
4
10%
61-75
20
27%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0
Сириус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0
Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 1:0 29 15 8 6 55 - 25 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 0:1 29 14 6 9 35 - 24 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 0:0 29 12 7 10 37 - 30 43
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 0:0 29 7 8 14 26 - 50 29
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 34 - 11 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 0:1 14 9 2 3 16 - 7 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 0:0 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 0:0 15 4 6 5 13 - 20 18
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
3. Хаммарбю 1:0 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 0:0 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 0:0 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 11 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Энгблум Понтус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Patrick Nwadike бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Юлятупа Саку получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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