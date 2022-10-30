Тур: 29. Стадион: NP3 Arena. Зрители: 2329
2:3
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЭнгблум Понтус
15' Желтая карточкаЮлятупа Саку
1:1
22' ГолНвадике Патрик
38' Желтая карточкаЭнгблум Понтус
1:2
61' ГолСилисуфай Эди
2:2
62' ГолАндерссон Эрик
64' Желтая карточкаКорона Джо
66' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
76' Желтая карточкаДа Грака Кристофер
90' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
2:3
90' ГолКуаку Крис
90'+5
Ход матча
10'
15'
22'
28'
38'
61'
62'
62'
2:2
64'
66'
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Фегруш КаримВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
-
12 Oli Omarsson
-
38 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Сундсвалль
Сириус
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.63
1.44
Среднее время на гол
144
62
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.35
Тотал матчей
0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
66
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|11 (3)
|0.38
|Дамус Роналдо
|5
|0.17
|Юлятупа Саку
|5
|0.17
|Стенссон Даниэль
|3
|0.1
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Лундстрём Роберт
|1
|0.03
|Блумквист Александр
|1
|0.03
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.03
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|7
|0.24
|Aron Bjarnason I
|4
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.07
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.03
|Хелльборг Адам
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|1
|0.03
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.03
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.03
|Сугита Юкия
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.03
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.03
|Нвадике Патрик
|1
|0.03
|Ларсон Карл
|1
|0.03
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|9
|0
|Корона Джо
|7
|1
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Forrest Lasso
|5
|0
|Блумквист Александр
|3
|1
|Gabriel Castro
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Дамус Роналдо
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Panagiotis Makrillos
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|9
|0
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|5
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
30%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
38
25
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
8
21%
2
8%
1-15
8
21%
2
8%
16-30
4
11%
8
32%
31-45
2
5%
5
20%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
10
26%
5
20%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
35
15
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
5
14%
1
7%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
23%
4
27%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
10
29%
3
20%
76-90
Забито
31
28
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
7
23%
1
4%
1-15
1
3%
5
18%
16-30
6
19%
5
18%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
8
26%
5
18%
76-90
Пропущено
73
40
38 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 20
13
18%
3
8%
1-15
13
18%
5
13%
16-30
12
16%
12
30%
31-45
6
8%
8
20%
46-60
9
12%
4
10%
61-75
20
27%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0
Сириус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0
Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|29
|15
|8
|6
|55 - 25
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|0:1
|29
|14
|6
|9
|35 - 24
|48
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|0:0
|29
|12
|7
|10
|37 - 30
|43
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|29
|7
|8
|14
|26 - 50
|29
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|34 - 11
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|0:1
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|0:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|0:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|11 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9